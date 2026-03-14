Anna Mäkipää jatkaa puoluesihteerinä
14.3.2026 10:16:57 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kokoontui lauantaina 14.3. ja valitsi yksimielisesti jatkokaudelle puoluesihteeriksi Anna Mäkipään. Mäkipää on toiminut vasemmistoliiton puoluesihteerinä joulukuusta 2022 alkaen.
-Lähiaikojen tärkein tehtävämme on voittaa yhdessä eduskuntavaalit. Tarvitsemme vaalivoiton, jotta voimme yhdessä pelastaa hyvinvointivaltion ja turvata ihmisten elintärkeät palvelut, Mäkipää kommentoi.
-Minulla on intoa ja paloa puoluesihteerin tehtävään. Vasemmistoliitto on saanut erinomaisia vaalivoittoja lähivuosina. Haluan varmistaa, että voittoputkemme vaaleissa saa jatkoa, Mäkipää jatkaa.
Vasemmistoliiton puoluesihteerin valinnan tekee puoluevaltuusto. Puoluesihteerin kausi kestää puoluekokouskauden 2026-2028.
Yhteyshenkilöt
Anna MäkipääPuoluesihteeriPuh:040 595 9171anna.makipaa@vasemmistoliitto.fi
