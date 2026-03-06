Ruohonjuurelle B Corp -sertifikaatti – ensimmäisenä hyvinvoinnin erikoiskauppana Suomessa

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Hyvinvoinnin erikoiskauppaketju Ruohonjuuri on saanut kansainvälisesti arvostetun B Corp -sertifikaatin helmikuussa 2026. Ruohonjuuri on Suomen ensimmäinen sertifioitu hyvinvoinnin erikoiskauppa, toinen vähittäiskaupan toimija ja vasta noin kymmenes suomalainen yritys, jolle sertifikaatti on myönnetty.
B Corp on riippumaton kansainvälinen sertifiointi yrityksille, jotka täyttävät korkeat standardit yhteiskunnallisessa ja ympäristövastuussa, läpinäkyvyydessä sekä vastuullisessa liiketoiminnassa. Maailmassa on noin 8000 B Corp -sertifioitua yritystä, joihin kuuluvat muun muassa Patagonia ja Ben & Jerry’s.
Ruohonjuurelle sertifikaatti on neljän vuoden vastuullisuustyön tulos, joka on edellyttänyt laajoja muutoksia yrityksen toimintatapoihin. Sertifioinnin periaatteet on viety myös yrityksen yhtiöjärjestykseen.
Ruohonjuuren vastuullisuuskoordinaattori Yolanda Potrykus korostaa sertifikaatin vaikutuksia koko arvoketjuun.
”Vähittäiskaupassa sitoutuminen B Corp -sertifikaattiin vaikuttaa koko toimitusketjuun. Kaupan alalla toimitusketjusta tulevat suurimmat päästöt, ja siksi myös positiiviset vaikutukset ovat isot. Ruohonjuuren vaatimusten ansiosta moni tavarantoimittajamme on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota omaan toimintaansa ja hakenut esimerkiksi ulkopuolista luonnonkosmetiikan sertifointia tuotteilleen,” Potrykus kertoo.
B Corp -periaatteet myös yhtiöjärjestykseen
Kestävyys on ollut mukana Ruohonjuuren toiminnassa jo yrityksen perustamisasiakirjassa 1982, jossa todetaan: “Ruohonjuuren toiminta nojautuu kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden mukaan meillä ei ole oikeutta evätä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tehdä asioita, joita meillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä tänään.” Lisäksi yrityksen suurimpina osakkeenomistajina ovat vielä tänäkin päivänä suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry ja Dodo ry.
”Päivitimme yhtiöjärjestyksemme B Corp-periaatteiden mukaan. Tavoitteenamme on paitsi ylläpitää kestävää kasvua, myös luoda pitkäjänteistä positiivista vaikutusta yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Yritysten on nykypäivänä oltava läpinäkyviä ja löydettävä tapoja kasvaa kestävästi, sillä omien vaikutusten tarkastelu suhteessa yhteiskuntaan korostuu tulevaisuudessa entisestään,” sanoo Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.
Merkittävä tunnustus koko terveystuotealalle
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mukaan Ruohonjuuren saama B Corp -sertifikaatti on merkittävä tunnustus suomalaiselle terveystuotealalle.
“Ruohonjuuren B Corp -sertifikaatti on tärkeä signaali koko alallemme ja erikoiskaupalle. Se osoittaa, että alan yritykset voivat olla vastuullisuuden edelläkävijöitä ja rakentaa liiketoimintaa, jossa taloudellinen menestyminen ja yhteiskunnallinen vastuu kulkevat käsi kädessä,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
B Corp -sertifiointi edellyttää yrityksiltä laajaa arviointia muun muassa ympäristövaikutuksista, työntekijöiden asemasta, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja liiketoiminnan läpinäkyvyydestä.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Ruohonjuuresta
Ruohonjuuri on kotimainen luonnonkosmetiikkaan, hyvinvointituotteisiin ja luomuruokaan erikoistunut hyvinvoinnin kauppa, joka on toiminut jo vuodesta 1982. Ruohonjuuri on ensimmäinen suomalainen hyvinvointialan kauppa, joka on saanut kansainvälisen B Corp -vastuullisuussertifikaatin (2026). Yrityksen suurimpana osakkeenomistajana ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry sekä Dodo ry. Ruohonjuurella on Suomessa 18 myymälää sekä verkkokauppa. Ruohonjuuren liikevaihto on 28 milj. euroa (2025) ja yritys työllistää noin 140 henkilöä.
B Corp -yritysvastuun sertifikaatista
B Corp on maailman arvostetuimpia yritysvastuun sertifikaatteja, joka ei arvioi vain yksittäistä tuotetta, vaan koko yrityksen toiminnan vaikutusta työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön. B Corp on kansainvälinen ja riippumaton tunnustus yrityksille, jotka täyttävät korkeat standardit yhteiskunnallisen ja ympäristövastuun osalta. Maailmanlaajuisesti sertifioituihin yrityksiin kuuluu noin 8 000 yritystä.
