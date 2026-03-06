Ruohonjuurelle B Corp -sertifikaatti – ensimmäisenä hyvinvoinnin erikoiskauppana Suomessa

B Corp on riippumaton kansainvälinen sertifiointi yrityksille, jotka täyttävät korkeat standardit yhteiskunnallisessa ja ympäristövastuussa, läpinäkyvyydessä sekä vastuullisessa liiketoiminnassa. Maailmassa on noin 8000 B Corp -sertifioitua yritystä, joihin kuuluvat muun muassa Patagonia ja Ben & Jerry’s.

Ruohonjuurelle sertifikaatti on neljän vuoden vastuullisuustyön tulos, joka on edellyttänyt laajoja muutoksia yrityksen toimintatapoihin. Sertifioinnin periaatteet on viety myös yrityksen yhtiöjärjestykseen.

Ruohonjuuren vastuullisuuskoordinaattori Yolanda Potrykus korostaa sertifikaatin vaikutuksia koko arvoketjuun.

”Vähittäiskaupassa sitoutuminen B Corp -sertifikaattiin vaikuttaa koko toimitusketjuun. Kaupan alalla toimitusketjusta tulevat suurimmat päästöt, ja siksi myös positiiviset vaikutukset ovat isot. Ruohonjuuren vaatimusten ansiosta moni tavarantoimittajamme on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota omaan toimintaansa ja hakenut esimerkiksi ulkopuolista luonnonkosmetiikan sertifointia tuotteilleen,” Potrykus kertoo.

B Corp -periaatteet myös yhtiöjärjestykseen

Kestävyys on ollut mukana Ruohonjuuren toiminnassa jo yrityksen perustamisasiakirjassa 1982, jossa todetaan: “Ruohonjuuren toiminta nojautuu kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden mukaan meillä ei ole oikeutta evätä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tehdä asioita, joita meillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä tänään.” Lisäksi yrityksen suurimpina osakkeenomistajina ovat vielä tänäkin päivänä suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry ja Dodo ry.

”Päivitimme yhtiöjärjestyksemme B Corp-periaatteiden mukaan. Tavoitteenamme on paitsi ylläpitää kestävää kasvua, myös luoda pitkäjänteistä positiivista vaikutusta yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Yritysten on nykypäivänä oltava läpinäkyviä ja löydettävä tapoja kasvaa kestävästi, sillä omien vaikutusten tarkastelu suhteessa yhteiskuntaan korostuu tulevaisuudessa entisestään,” sanoo Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.

Merkittävä tunnustus koko terveystuotealalle

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mukaan Ruohonjuuren saama B Corp -sertifikaatti on merkittävä tunnustus suomalaiselle terveystuotealalle.

“Ruohonjuuren B Corp -sertifikaatti on tärkeä signaali koko alallemme ja erikoiskaupalle. Se osoittaa, että alan yritykset voivat olla vastuullisuuden edelläkävijöitä ja rakentaa liiketoimintaa, jossa taloudellinen menestyminen ja yhteiskunnallinen vastuu kulkevat käsi kädessä,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

B Corp -sertifiointi edellyttää yrityksiltä laajaa arviointia muun muassa ympäristövaikutuksista, työntekijöiden asemasta, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja liiketoiminnan läpinäkyvyydestä.