Oriveden ja Valkeakosken sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen numerot muuttuvat
13.3.2026 14:06:26 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Oriveden ja Valkeakosken sote-asemien lääkärin ja hoitajien vastaanotoilla on otettu käyttöön uusi puhelinjärjestelmä, mikä tuo muutoksia myös puhelinnumeroihin. Uudistuksella sujuvoitetaan yhteydenottamista ja tuetaan hoidon jatkuvuutta.
Sekä Orivedellä että Valkeakoskella samasta lääkärin ja hoitajan vastaanottojen numerosta tavoittaa jatkossa myös esimerkiksi diabeteshoitajan. Uusi puhelinjärjestelmä tunnistaa soittajan, jolloin takaisinsoiton voi tehdä yhä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen. Erilliset asiantuntijahoitajien numerot ja Valkeakoskella myös erilliset omahoitajien numerot poistuvat käytöstä.
Vanhoihin numeroihin soittaessa kuulee ensin uuden numeron, jonka jälkeen puhelu siirtyy kuukauden ajan automaattisesti uuteen numeroon. Syyskuun loppuun asti numeroissa on tiedote, joka muistuttaa numeron muuttuneen.
Uudet numerot
Oriveden sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotot
- Ajanvaraus, neuvonta ja hoidontarpeen arviointi: 03 311 68160
Kiireettömät asiat ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
Kiireelliset asiat ma–pe klo 8–16
- Tekstiviestinumero ajan perumiseen ja puhe- ja kuulovammaisten asiointiin: 040 129 5725 (ei puheluita)
Orivedellä uudessa lääkärin ja hoitajan vastaanoton numerossa on erilliset linjat kiireettömille ja kiireellisille asioille. Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoittoperiaatteella. Kiireellisten asioiden linjalle voi jäädä myös jonottamaan. Soittaessa on mahdollista valita myös englanninkielinen valikko.
Valkeakosken sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotot
- Ajanvaraus, neuvonta ja hoidontarpeen arviointi: 03 311 68190
ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
- Tekstiviestinumero ajan perumiseen ja puhe- ja kuulovammaisten asiointiin: 040 335 7222 (ei puheluita)
Valkeakoskella lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon soitettaessa voi valita sairaanhoitajan, diabeteshoitajan tai unihoitajan linjan. Numero toimii takaisinsoittoperiaatteella. Hoitaja soittaa takaisin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään saman arkipäivän aikana.
Yhteyshenkilöt
Sari Ihalainen
Hoitotyön päällikkö
044 730 1581
sari.ihalainen@pirha.fi
Oriveden sote-asema:
Jenni Isohannu
vs. vastaava lääkäri
044 473 9849
jenni.isohannu@pirha.fi
Satu Yrjölä
osastonhoitaja
040 6610 315
satu.yrjola@pirha.fi
Valkeakosken sote-asema:
Raisa Kelola
Asiantuntijahoitaja
040 335 7265
raisa.kelola@pirha.fi
Niina Kokkola (tavoitettavissa 16.3.2026 alkaen)
osastonhoitaja
040 335 7265
niina.kokkola@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Tule tukiperheeksi – pienillä teoilla on suuri merkitys12.3.2026 09:47:02 EET | Tiedote
Hyvinvointialueet ympäri Suomen etsivät uusia tukiperheitä lapsille, jotka kaipaavat elämäänsä lisää turvallisia aikuisia ja myönteisiä kokemuksia. Tukiperheeksi voi ryhtyä missä päin Suomea tahansa oman hyvinvointialueen kautta.
Muistioireet kannattaa tutkia ajoissa – näin muistitutkimukset ja hoito etenevät Pirkanmaalla11.3.2026 14:08:12 EET | Tiedote
Muistiin liittyvät huolet heräävät monella vähitellen, kun esimerkiksi tavaroita katoaa, nimet eivät muistu mieleen ja oikeita sanoja pitää hakea. Jos arjen askareet muuttuvat hankaliksi, voi sairaus olla jo pitkällä.
Hepatiitti C:n eliminointihanke käynnistyi Pirkanmaalla11.3.2026 08:11:27 EET | Tiedote
Suomi on sitoutunut eliminoimaan hepatiitti C -viruksen kansanterveysongelmana vuoteen 2030 mennessä. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta edistääkseen hepatiitti C:n eliminointia alueellaan. Keskeisenä tavoitteena on parantaa hepatiitti C:n testauksen ja hoidon saavutettavuutta.
Tilapäisen kotisairaanhoidon laskutuksessa viivästyksiä yhteisen käyttöjärjestelmän vuoksi10.3.2026 15:53:19 EET | Tiedote
Tilapäisen kotisairaanhoidon laskutuksessa on ollut ongelmaa johtuen siirtymisestä käyttämään yhteistä OMNI360-potilastietojärjestelmää. Maksuja laskutetaan takautuvasti vain syksystä 2025 alkaen.
Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää kaikille avoimen Lasten ja nuorten mielenterveyden peruskivi muurataan arjessa -seminaarin 23.3.20269.3.2026 13:45:55 EET | Tiedote
Tays Keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on edennyt peruskiven muurauksen vaiheeseen. Etapin muiden juhlallisuuksien lisäksi järjestetään kaikille avoin ja maksuton seminaari, jossa käsitellään lasten ja nuorten mielenterveyden peruspilareiden muodostumista arjen tasolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme