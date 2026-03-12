Pirkanmaan hyvinvointialue

Oriveden ja Valkeakosken sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen numerot muuttuvat

13.3.2026 14:06:26 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Oriveden ja Valkeakosken sote-asemien lääkärin ja hoitajien vastaanotoilla on otettu käyttöön uusi puhelinjärjestelmä, mikä tuo muutoksia myös puhelinnumeroihin. Uudistuksella sujuvoitetaan yhteydenottamista ja tuetaan hoidon jatkuvuutta.

Sekä Orivedellä että Valkeakoskella samasta lääkärin ja hoitajan vastaanottojen numerosta tavoittaa jatkossa myös esimerkiksi diabeteshoitajan. Uusi puhelinjärjestelmä tunnistaa soittajan, jolloin takaisinsoiton voi tehdä yhä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen. Erilliset asiantuntijahoitajien numerot ja Valkeakoskella myös erilliset omahoitajien numerot poistuvat käytöstä.

Vanhoihin numeroihin soittaessa kuulee ensin uuden numeron, jonka jälkeen puhelu siirtyy kuukauden ajan automaattisesti uuteen numeroon. Syyskuun loppuun asti numeroissa on tiedote, joka muistuttaa numeron muuttuneen.

Uudet numerot

Oriveden sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotot

  • Ajanvaraus, neuvonta ja hoidontarpeen arviointi: 03 311 68160
    Kiireettömät asiat ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
    Kiireelliset asiat ma–pe klo 8–16
  • Tekstiviestinumero ajan perumiseen ja puhe- ja kuulovammaisten asiointiin: 040 129 5725 (ei puheluita)

Orivedellä uudessa lääkärin ja hoitajan vastaanoton numerossa on erilliset linjat kiireettömille ja kiireellisille asioille. Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoittoperiaatteella. Kiireellisten asioiden linjalle voi jäädä myös jonottamaan. Soittaessa on mahdollista valita myös englanninkielinen valikko.

Valkeakosken sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotot

  • Ajanvaraus, neuvonta ja hoidontarpeen arviointi: 03 311 68190
    ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
  • Tekstiviestinumero ajan perumiseen ja puhe- ja kuulovammaisten asiointiin: 040 335 7222 (ei puheluita)

Valkeakoskella lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon soitettaessa voi valita sairaanhoitajan, diabeteshoitajan tai unihoitajan linjan. Numero toimii takaisinsoittoperiaatteella. Hoitaja soittaa takaisin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään saman arkipäivän aikana.

Yhteyshenkilöt

Sari Ihalainen
Hoitotyön päällikkö
044 730 1581
sari.ihalainen@pirha.fi

Oriveden sote-asema:

Jenni Isohannu
vs. vastaava lääkäri
044 473 9849
jenni.isohannu@pirha.fi

Satu Yrjölä
osastonhoitaja
040 6610 315
satu.yrjola@pirha.fi

Valkeakosken sote-asema:

Raisa Kelola
Asiantuntijahoitaja
040 335 7265
raisa.kelola@pirha.fi

Niina Kokkola (tavoitettavissa 16.3.2026 alkaen)
osastonhoitaja
040 335 7265
niina.kokkola@pirha.fi

