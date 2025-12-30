Puumalan uusi kirjasto- ja kulttuuritila avautuu
13.3.2026 14:25:02 EET | Puumalan kunta | Tiedote
Puumalan kirjasto- ja kulttuuritila avataan maanantaina 16.3.2026 klo 17.00 uusiin tiloihin Keskustien varrelle. Kirjasto- ja kulttuuritila on luotu yhteiseksi sosiaaliseksi tilaksi, kohtaamispaikaksi, jossa yhdistyvät kulttuurin tekemisen ja esittämisen paikat, kirjastopalvelut, oppimisen ja etätyön tilat sekä pelitila.
Kirjasto- ja kulttuuritilan muutostöiden kustannus on noin 310 000 euroa. Tilan suunnittelusta on vastannut Rune & Berg Desing Oy. Tilan muutos tyhjästä pankkisalista kunnan palveluiden yhdeksi moderniksi keskipisteeksi on esimerkki rakennemuutoksesta, jonka perustalle syntyy uusi elinvoima-avaus.
Puumalan uusi kirjasto- ja kulttuuritila avautuu
Puumalan kirjasto- ja kulttuuritila avataan maanantaina 16.3.2026 klo 17.00 uusiin tiloihin Keskustien varrelle. Kirjasto- ja kulttuuritila on luotu yhteiseksi sosiaaliseksi tilaksi, kohtaamispaikaksi, jossa yhdistyvät kulttuurin tekemisen ja esittämisen paikat, kirjastopalvelut, oppimisen ja etätyön tilat sekä pelitila.
Tilan suunnittelusta on vastannut Rune & Berg Desing Oy. Tilan värimaailmaan on haettu sävyjä Saimaan taivaankannen väreistä ja seinissä toistuu horisontin raja Reidar Särestöniemen malliin. Tilan suunnittelussa on osallistettu eri ikä- ja käyttäjäryhmiä sekä huomioitu monipuolisia käyttötarpeita vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan.
Puumalan kunta hankki tilan eli entisen pankkisalin keväällä 2024, jonka jälkeen aloitettiin konseptisuunnittelu. Tilasta haluttiin moderni ja viihtyisä kokonaisuus, jossa yhdistyvät yhteisöllisyys ja tilojen monikäyttöisyys. Tilan muutos tyhjästä pankkisalista kunnan palveluiden yhdeksi moderniksi keskipisteeksi on esimerkki rakennemuutoksesta, jonka perustalle syntyy uusi elinvoima-avaus. Uusi sijainti on näkyvä ja houkutteleva, sillä kirjasto- ja kulttuuritilan välittömässä läheisyydessä on laaja muiden palveluiden valikoima, kuten kahviloita ja ravintoloita. Sijainti Keskustien varrella ylätorin laidalla elävöittää Puumalan Kirkonkylän katukuvaa ympäri vuoden.
Kirjasto- ja kulttuuritilan muutostöiden kustannus on noin 310 000 euroa. Rakennusurakan on toteuttanut SJ-Konepalvelu Oy ja sähkö- ja teletekniset työt VVS Sähkö Oy. Tilassa on lisäksi lukuisia yksityiskohtia, joista yksi on palvelutiskiä kehystävä taideryijy, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Hannele Rusila paikallisen kehräämön Saimas Spinneryn villalangoista. Myöhemmin vuonna 2026 tilaan toteutetaan vielä kuvataiteilija Matti Kalkamon tilataideteos, jonka lasielementit ovat puumalalaisen yrityksen Lasiruusun, lasitaiteilija Gaij Tereschatoffin tuotantoa. Kirjasto- ja kulttuuritila toimii jatkossa myös vaihtuvien näyttelyiden ja kulttuuritapahtumien areenana.
Lisätiedot:
Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi, 050 375 8541
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi, 0500 654 590
Sara Tuohikumpu, Rune & Berg Design, johtava suunnittelija, sara.tuohikumpu@rbdesign.fi, +358 41 513 2713
Kirjasto- ja kulttuuritilan avajaiset 16.3. klo 17
Tervetuloa juhlistamaan Puumalan uuden, upean kirjasto- ja kulttuuritilan avajaisia! Sellisti Juhana Ritakorpi esiintyy kulttuuritilassa. Avajaiskakkukahvit Kahvila Kuittisessa tarjoaa OP Suur-Savo. Kirjasto avoinna ja tutustumista tiloihin klo 17-20. Keskustie 13.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina KuuvaPuumalan kunta, kunnanjohtajaPuh:050 375 8541niina.kuuva@puumala.fi
Kimmo HagmanPuumalan kunta, tekninen johtajaPuh:0500 654 590kimmo.hagman@puumala.fi
Sara TuohikumpuRune & Berg Design, johtava suunnittelijaPuh:+358 41 513 2713sara.tuohikumpu@rbdesign.fi
Kuvat
Lisätietoa julkaisijasta
Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puumalan kunta
Uudenvuoden valoshow30.12.2025 16:39:42 EET | Tiedote
Vuodenvaihteen kunniaksi uusi valoteos saa Puumalan siltatornin loistamaan! Ma 29.12.- La 10.1. näytökset päivittäin klo 16-22 tasatunnein (kesto n. 20 min). Uudenvuodenaattona 31.12. näytökset klo 24 saakka.
Tiedote kuntalaiskyselyn tuloksista30.12.2025 15:04:44 EET | Tiedote
Tiedote kuntalaiskyselyn tuloksista. Puumalan kunta kartoitti kesällä 2025 vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä kunnan palveluista. Kyselyyn vastasi yhteensä 204 henkilöä, joista vakituisia asukkaita oli 49 prosenttia ja vapaa-ajan asukkaita 46,5 prosenttia. Kuntalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään kuntastrategiassa, jonka on tarkoitus valmistua alkukeväästä 2026. Osa kyselyn kautta tulleista kehittämisehdotuksista on jo toteutettu tai tullaan toteuttamaan vuoden 2026 aikana, kertoo kunnanjohtaja Niina Kuuva.
Joulumarkkinat kutsuvat tunnelmalliselle kierrokselle Puumalaan, Sulkavalle ja Juvalle!24.11.2025 23:38:59 EET | Tiedote
Etelä-Savon pienet joulumarkkinat kutsuvat tunnelmalliselle kierrokselle Puumalaan, Sulkavalle ja Juvalle! Riimukiven tilan Joulumarkkinat ja 1800-luvun joulupiha Alanteen Joulu tunnelmallisella puutaloalueella Sulkavalla Perinteiset Wehmaan Joulumarkkinat tunnelmallisessa kartanomiljöössä
Viljakansaarentien maantien parantaminen on valmistunut15.10.2025 12:18:39 EEST | Tiedote
Maantien 15169 parantaminen Viljakansaarella Puumalassa on valmistunut. Rakennusurakan kokonaiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Urakassa parannettiin Viljakansaarentietä noin 16 kilometrin matkalla, alkaen Imatrantien (kantatie 62) liittymästä ja päättyen Kietävälänvirran liittymään. "Tien kunnostaminen parantaa konkreettisella tavalla elinkeinojen toimintaympäristöä. Yritysten kuljetukset hoituvat nyt turvallisesti ja samoin koulukyydit ja muu henkilöliikenne. Itäisen Puumalan saavutettavuus päivitettiin nykyaikaan tieinfran osalta."
130 henkeä osallistui Puumalan häiriötilannekeskuksen harjoitukseen4.10.2025 16:56:15 EEST | Tiedote
Laaja ja monialainen toimijoiden joukko kokoontui häiriötilannekeskuksen harjoitukseen lauantaina 4.10.2025 Puumalan yhtenäiskoululle. Harjoituksessa harjoiteltiin tilannetta, jossa myrsky on aiheuttanut laajamittaisen sähkönjakelukatkon. Katkosta aiheutui myös etsintätilanne.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme