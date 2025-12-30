Puumalan uusi kirjasto- ja kulttuuritila avautuu

Puumalan kirjasto- ja kulttuuritila avataan maanantaina 16.3.2026 klo 17.00 uusiin tiloihin Keskustien varrelle. Kirjasto- ja kulttuuritila on luotu yhteiseksi sosiaaliseksi tilaksi, kohtaamispaikaksi, jossa yhdistyvät kulttuurin tekemisen ja esittämisen paikat, kirjastopalvelut, oppimisen ja etätyön tilat sekä pelitila.

Tilan suunnittelusta on vastannut Rune & Berg Desing Oy. Tilan värimaailmaan on haettu sävyjä Saimaan taivaankannen väreistä ja seinissä toistuu horisontin raja Reidar Särestöniemen malliin. Tilan suunnittelussa on osallistettu eri ikä- ja käyttäjäryhmiä sekä huomioitu monipuolisia käyttötarpeita vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan.

Puumalan kunta hankki tilan eli entisen pankkisalin keväällä 2024, jonka jälkeen aloitettiin konseptisuunnittelu. Tilasta haluttiin moderni ja viihtyisä kokonaisuus, jossa yhdistyvät yhteisöllisyys ja tilojen monikäyttöisyys. Tilan muutos tyhjästä pankkisalista kunnan palveluiden yhdeksi moderniksi keskipisteeksi on esimerkki rakennemuutoksesta, jonka perustalle syntyy uusi elinvoima-avaus. Uusi sijainti on näkyvä ja houkutteleva, sillä kirjasto- ja kulttuuritilan välittömässä läheisyydessä on laaja muiden palveluiden valikoima, kuten kahviloita ja ravintoloita. Sijainti Keskustien varrella ylätorin laidalla elävöittää Puumalan Kirkonkylän katukuvaa ympäri vuoden.

Kirjasto- ja kulttuuritilan muutostöiden kustannus on noin 310 000 euroa. Rakennusurakan on toteuttanut SJ-Konepalvelu Oy ja sähkö- ja teletekniset työt VVS Sähkö Oy. Tilassa on lisäksi lukuisia yksityiskohtia, joista yksi on palvelutiskiä kehystävä taideryijy, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Hannele Rusila paikallisen kehräämön Saimas Spinneryn villalangoista. Myöhemmin vuonna 2026 tilaan toteutetaan vielä kuvataiteilija Matti Kalkamon tilataideteos, jonka lasielementit ovat puumalalaisen yrityksen Lasiruusun, lasitaiteilija Gaij Tereschatoffin tuotantoa. Kirjasto- ja kulttuuritila toimii jatkossa myös vaihtuvien näyttelyiden ja kulttuuritapahtumien areenana.

Lisätiedot:

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi, 050 375 8541

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi, 0500 654 590

Sara Tuohikumpu, Rune & Berg Design, johtava suunnittelija, sara.tuohikumpu@rbdesign.fi, +358 41 513 2713

Kirjasto- ja kulttuuritilan avajaiset 16.3. klo 17

Tervetuloa juhlistamaan Puumalan uuden, upean kirjasto- ja kulttuuritilan avajaisia! Sellisti Juhana Ritakorpi esiintyy kulttuuritilassa. Avajaiskakkukahvit Kahvila Kuittisessa tarjoaa OP Suur-Savo. Kirjasto avoinna ja tutustumista tiloihin klo 17-20. Keskustie 13.

Lämpimästi tervetuloa!