Sote-valiokunnan opposition edustajien kannanotto: Hallituspuolueet päättivät rikkoa lakia
13.3.2026 15:23:03 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään vanhuspalveluita koskevaa säästölakiesitystä ja päätti lakiehdotuksen etenemisestä. Lähes kaikki valiokunnan kuulemat valtiosääntöoikeuden asiantuntijat vaativat lausunnoissaan asian lähettämistä vielä perustuslakivaliokuntaan perustuslaillisuuden varmistamiseksi tai jopa ministeriöön uudelleen valmisteltavaksi. Valiokunta sai lisäksi tarkan ja kiistattoman virka-arvion, jonka viesti oli yksiselitteinen: Asia on saatettava perustuslakivaliokuntaan perustuslaillisuuden arvioimiseksi.
Oppositiopuolueet haluavat kiinnittää huomiota siihen, että hallituspuolueet veivät asian äänestykseen kannattaen sitä, ettei asiaa enää viedä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, vaikka lähes kaikki asiantuntijoiden kannat puolsivat tätä, ja saatu virka-arvio oli täysin yksiselitteinen.
Asiasta jouduttiin äänestämään ja äänin 9–8 hallituspuolueet päättivät, että asiantuntijoiden kuuleminen lopetetaan ja asia käsittelyä jatketaan ilman uutta perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallituspuolueiden kansanedustajat Maaret Castrén, Oskari Valtola, Milla Lahdenperä, Henrik Vuornos, Pia Sillanpää, Anne Rintamäki, Jari Koskela, Henrik Wickström ja Päivi Räsänen vastustivat nimenhuutoäänestyksessä asian saattamista perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.
Oppositiopuolueiden kansanedustajat Aki Lindén, Krista Kiuru, Kim Berg, Ville Merinen, Hanna-Leena Mattila, Hilkka Kemppi, Bella Forsgrén ja Aino-Kaisa Pekonen kannattivat lausunnon pyytämistä perustuslakivaliokunnalta eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Eduskunnan työjärjestys on laintasoinen säännös, jonka 38 §:n 2 momentin mukaan ”Jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta.”
Sote-valiokunnan opposition edustajat haluavat todeta, että on täysin käsittämätöntä ja ennenkuulumatonta, että tällä tavalla hallituspuolueet päättivät murtaa eduskunnan parlamentarismin keskeisimpiä periaatteita ja eduskunnan työjärjestystä, joka perustuu lakiin. Nähtäväksi jää, voidaanko näin toimia ilman seuraamuksia.
Liitteenä oppositiopuolueiden jättämä ehdotus ja siihen liittyvät perustelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Ville MerinenKansanedustajaPuh:050 355 4935ville.merinen@eduskunta.fi
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:+358 505143361bella.forsgren@eduskunta.fi
Aino-Kaisa PekonenKansanedustajaPuh:+358 505120119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Hanna-Leena MattilaKansanedustajaPuh:+358 504718899hanna-leena.mattila@eduskunta.fi
Hilkka KemppiKansanedustajaPuh:+358 400181115hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Suuren valiokunnan sd-edustajat: EU-rahoituskehyksen luotava turvaa ja työtä sekä huomioitava Suomen itärajan taloudelliset haasteet13.3.2026 14:57:48 EET | Tiedote
Euroopan unionin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen on kyettävä yhdistämään talouskasvu, turvallisuus ja laadukkaat työpaikat. Tätä SDP:n edustajat korostivat eduskunnan suuren valiokunnan hyväksyessä EU:n monivuotista rahoituskehystä vuosille 2028–2034 koskevat Suomen linjaukset. Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) mukaan EU:n pitkän aikavälin budjetin tulee tukea sekä strategista omavaraisuutta että siirtymää kohti kestävää taloutta.
SDP:n Haatainen: Suomalainen kulttuuri kuolee ilman raharohmun tekoälyn rajoittamista12.3.2026 17:15:00 EET | Tiedote
Eduskunnassa keskustellaan tänään tekoälyn käytön lisääntymisestä luovilla aloilla sivistysvaliokunnan yhteisestä aloitteesta. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen piti keskustelun avauspuheenvuoron. Siinä hän nosti esille erityisesti tekoälyn vaikutusta luovan alan tekijöiden tulonmuodostukseen.
Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Energia- ja ilmastostrategia on ilmastolain vastainen12.3.2026 15:15:52 EET | Tiedote
Energia- ja ilmastostrategian tarkoitus on yhdessä teollisuuspoliittisen selonteon kanssa muodostaa toimintaohjelma, jolla edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Strategiaa voidaan pitää suorastaan ilmastolain vastaisena, koska siinä linjatut toimenpiteet ovat riittämättömät eikä niillä saavuteta Suomen ilmastotavoitteita, moittivat ympäristövaliokunnan sd-jäsenet, kansanedustajat Pinja Perholehto, Eveliina Heinäluoma, Marko Asell ja Johan Kvarnström.
SDP:n Suhonen: Hallitus tekee pätkätyöstä normin – 20 000 uutta määräaikaista12.3.2026 14:59:03 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen arvostelee hallituksen esitystä määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta kovin sanoin. Hallituksen omat arviot kertovat muutoksen lisäävän määräaikaisten työsuhteiden määrää. Suhosen mukaan hallitus lisää tietoisesti epävarmuutta työelämässä, jo ennestään epävarmassa tilanteessa, ja vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisvaltaisille aloille.
SDP:n Pia Viitanen: Lounasedun heikennys korjattava12.3.2026 10:16:48 EET | Tiedote
-Verohallinnon uusi tiukentunut ohjeistus lounasedusta asettaa esimerkiksi monet vuorotyötä tekevät nyt kohtuuttomaan tilanteeseen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme