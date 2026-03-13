Sote-valiokunnan opposition edustajien kannanotto: Hallituspuolueet päättivät rikkoa lakia

Oppositiopuolueet haluavat kiinnittää huomiota siihen, että hallituspuolueet veivät asian äänestykseen kannattaen sitä, ettei asiaa enää viedä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, vaikka lähes kaikki asiantuntijoiden kannat puolsivat tätä, ja saatu virka-arvio oli täysin yksiselitteinen.

Asiasta jouduttiin äänestämään ja äänin 9–8 hallituspuolueet päättivät, että asiantuntijoiden kuuleminen lopetetaan ja asia käsittelyä jatketaan ilman uutta perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallituspuolueiden kansanedustajat Maaret Castrén, Oskari Valtola, Milla Lahdenperä, Henrik Vuornos, Pia Sillanpää, Anne Rintamäki, Jari Koskela, Henrik Wickström ja Päivi Räsänen vastustivat nimenhuutoäänestyksessä asian saattamista perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Oppositiopuolueiden kansanedustajat Aki Lindén, Krista Kiuru, Kim Berg, Ville Merinen, Hanna-Leena Mattila, Hilkka Kemppi, Bella Forsgrén ja Aino-Kaisa Pekonen kannattivat lausunnon pyytämistä perustuslakivaliokunnalta eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Eduskunnan työjärjestys on laintasoinen säännös, jonka 38 §:n 2 momentin mukaan ”Jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta.”

Sote-valiokunnan opposition edustajat haluavat todeta, että on täysin käsittämätöntä ja ennenkuulumatonta, että tällä tavalla hallituspuolueet päättivät murtaa eduskunnan parlamentarismin keskeisimpiä periaatteita ja eduskunnan työjärjestystä, joka perustuu lakiin. Nähtäväksi jää, voidaanko näin toimia ilman seuraamuksia.

Liitteenä oppositiopuolueiden jättämä ehdotus ja siihen liittyvät perustelut.