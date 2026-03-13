Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 17.3.2026

13.3.2026 15:06:12 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu ensi tiistaina 17.3.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.

Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).

kulttuurikirjastoavustukset

