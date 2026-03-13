Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 17.3.2026

Savoy JAZZFest 2026 toi kansainväliset jazztähdet Helsinkiin ja juhlisti suomalaisen jazzin satavuotista taivalta 11.3.2026 10:15:00 EET | Tiedote

Savoy JAZZFest 2026 keräsi Helsinkiin kansainvälisiä jazzhuippuja ja juhlisti samalla suomalaisen jazzin 100-vuotisjuhlaa. Konserttien tähtinä olivat muun muassa pianisti Jason Moran ja saksofonisti Joe Lovano. Festivaalin uusi taiteellinen johtaja Kalle Kalima kuratoi tapahtuman, joka keräsi liki 2500 hengen yleisön ja sai laajaa kiitosta. Festivaali järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2027.