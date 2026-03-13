Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 17.3.2026
13.3.2026 15:06:12 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu ensi tiistaina 17.3.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.
Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari LehikoinenviestintäasiantuntijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:09 310 85504Puh:050 5188720sari.lehikoinen@hel.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki tiivistää yhteistyötä Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvin kanssa - Itä-Helsingin saaristoon avautuu tulevana kesänä uusia saunoja yleisölle13.3.2026 08:50:37 EET | Tiedote
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuville Läntisen Neitsytsaaren, Malkasaaren ja Kotiluodon sekä käyttöoikeuden näiden saarten saunarakennuksiin. Sopimus on voimassa vuoteen 2031.
Helsingfors utökar samarbetet med Föreningen Nylands Friluftsområden - på sommaren öppnar nya bastur i Helsingfors östra skärgård13.3.2026 08:49:30 EET | Pressmeddelande
Kultur- och fritidssektorn i Helsingfors hyr ut Västra Jungfruholmen, Takvedaholmen och Hemholmen till Föreningen Nylands Friluftsområden (Uuvi). I hyresavtalet ingår rätten att använda de tre öarnas bastur. Avtalet gäller i fem år, till 2031.
Savoy JAZZFest 2026 toi kansainväliset jazztähdet Helsinkiin ja juhlisti suomalaisen jazzin satavuotista taivalta11.3.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Savoy JAZZFest 2026 keräsi Helsinkiin kansainvälisiä jazzhuippuja ja juhlisti samalla suomalaisen jazzin 100-vuotisjuhlaa. Konserttien tähtinä olivat muun muassa pianisti Jason Moran ja saksofonisti Joe Lovano. Festivaalin uusi taiteellinen johtaja Kalle Kalima kuratoi tapahtuman, joka keräsi liki 2500 hengen yleisön ja sai laajaa kiitosta. Festivaali järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2027.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 10.3.202610.3.2026 19:35:25 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 10.3.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Lautakunta päätti kokouksessaan muun muassa sisäskeittihallin valmistelun jatkamisesta, lisätä resursseja lasten ja nuorten harrastamiseen sekä puolsi Rikhardinkadun kirjaston peruskorjausta ja laajennusta.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 10.3.20265.3.2026 14:19:11 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 10.3.2026 esityslista on julkaistu. Lautakunta käsittelee muun muassa skeittihallin perustamista, Rikhardinkadun kirjaston perusparannusta sekä esitystä lasten ja nuorten harrastamisen määrärahan jaosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme