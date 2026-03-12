Uusi digitaalisen kaupankäynnin tapahtuma ylitti odotuksia
13.3.2026 15:23:43 EET | Messukeskus | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetty digitaalisen kaupankäynnin tapahtuma Click Commerce houkutteli yli 1500 kävijää Helsingin Messukeskukseen. Uusi tapahtumakonsepti ylitti odotuksia, ja laadukas ohjelmasisältö tarjosi kehittävää sekä mielenkiintoista sisältöä runsaasti.
Click Commerce 2026 -tapahtuma täytti Helsingin Messukeskuksen digitaalisen kaupan edelläkävijöillä ja mukaansatempaavalla tunnelmalla keskiviikosta torstaihin 11.–12.3.2026. Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja kahden päivän aikana Click Commercessa vieraili yli 1500 kävijää. Samanaikaisesti järjestettiin graafisen alan ammattilaisten Sign, Print & Promotion -tapahtuma, pakkaus-, muovi- ja elintarviketeollisuuden tapahtuma PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -kokonaisuus ja horeca-alan ammattilaisten Gastro Helsinki.
Sanoma Media Finland lähti mukaan uuteen tapahtumaan ennakkoluulottomasti, ja kokemus oli kahden tapahtumapäivän osalta positiivinen.
”Tapahtuma on mennyt osaltamme todella hyvin. Osastollamme on ollut paljon asiakkaita ja voidaan sanoa, että odotukset ovat uuden tapahtuman osalta roimasti ylittyneet. Monissa asiakaskohtaamisissa olemme päässeet niin sanotusti pintaa paljon syvemmälle, ja näistä kohtaamisista olemme varmasti saamassa isoja asioita aikaan lähitulevaisuudessa’’, kertoo Sanoma Media Finlandin strategisti Mia Lähdesalmi.
Uusi tapahtuma-avaus Messukeskukselta oli onnistunut myös järjestäjän näkökulmasta.
”Tapahtumaa oli odotettu alalla jo pidemmän aikaa. Mittakaava oli toistaiseksi uutena tapahtumana maltillinen, ja tästä on erittäin hyvä lähteä rakentamaan ja kehittämään vuoden 2027 tapahtumaa. On myös ilahduttavaa kuulla, että kaupallisia kohtaamisia käytiin paljon tapahtumapäivien aikana”, Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala toteaa.
Laadukas ohjelmasisältö avaintekijänä
Click Commerce tarjosi kävijöille ohjelmassaan huippulaadukasta sisältöä ja oppeja digitaalisen kaupankäynnin trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä: kahdella lavalla kuultiin ajankohtainen ja laaja ohjelmakokonaisuus asiantuntijapuhujineen. Teemoina puheenvuoroissa olivat muun muassa kansainvälistyminen, verkkokaupan murros ja tekoäly sekä kiertotalous ja vastuullisuus.
Click Commercen yhteydessä järjestettiin Efekti 2026 – Saavutettavuus digitaalisessa kaupassa -tapahtuma, joka on osana AccessibleEU-hankekokonaisuutta. Suomen AccessibleEU-tapahtumien suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
”Oli hienoa olla mukana ensimmäisessä Click Commercessa Efekti 2026 -tapahtuman kanssa juuri siellä, missä digitaalisen kaupan ammattilaiset kohtaavat. Tapahtumamme oli todella onnistunut liki kahdella sadalla osallistujalla, joista noin puolet oli paikan päällä ja loput etäyhteyksien päässä”, järjestävän tahon, Avaava Oy:n, toimitusjohtaja Terhi Tamminen iloitsee.
Myös kohderyhmä osui Tammisen mukaan kohdilleen.
”Meillä oli mukana verkkokauppatoimijat, valvontaviranomaiset, loppukäyttäjät, saavutettavuusasiantuntijat ja verkkokauppakehittäjät eli juuri ne toimijat, joiden avulla luodaan saavutettavia verkkokauppoja ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa kaikille.”
Click Commerce järjestetään Helsingin Messukeskuksessa seuraavan kerran 7.–8.4.2027.
