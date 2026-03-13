Pohjalaismaakunnissa kevättulvat ovat jäämässä keskimääräistä pienemmiksi
13.3.2026 15:47:29 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Sään lämpeneminen sekä lähipäiville ennustetut sateet saavat pohjalaisjokien virtaamat nousuun viikonlopun aikana. Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on ollut tavanomaista vähäisempi. Runsaammat sateet saattavat nostaa jokien virtaamia nopeastikin ja aiheuttaa vielä haurastumattomien jäiden liikkeellelähdön.
Virtaamien ennustetaan nousevan lähipäivinä etenkin Kyrönjoella ja Lapuanjoella sekä rannikon eteläisimmillä pienillä vesistöalueilla kuten Lapväärtinjoella, Teuvanjoella ja Närpiönjoella. Lapväärtinjoella Peruksessa virtaaman ennustetaan nousevan viikonlopun aikana noin tasolle 50 m3/s. Keskimääräinen kevättulvavirtaama Peruksessa on noin 100 m3/s. Kyrönjoen alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan alkuviikon aikana noin tasolle 200–250 m3/s, kun keskimääräinen kevättulvavirtaama Kyrönjoen alaosalla on noin 300 m3/s. Loppuviikon sadekertymä vaikuttaa merkittävästi pohjalaisjokien virtaamahuippuihin.
Tekojärvien ja säännösteltyjen järvien vedenpintoja on laskettu tänä keväänä tavanomaista vähemmän vähäisen lumimäärän vuoksi. Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on ollut tänä keväänä noin puolet keskimääräisestä. Sulamis- ja sadevesillä on ryhdytty viime päivinä nostamaan säännösteltyjen järvien pintoja.
Jokijäiden paksuus on tänä keväänä ollut lähellä keskimääräistä. Jokijäät eivät ole vielä ehtineet haurastua. Mikäli jokien virtaamat kasvavat merkittävästi, saattavat jokijäät lähteä liikkeellä aiheuttaen tulvavaaraa etenkin Kyrönjoella, Lapväärtinjoella, Teuvanjoella ja Närpiönjoella.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus seuraa vesitilanteen kehittymistä viikonlopun aikana. Aluehallintouudistuksessa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien vesitaloustehtävät keskitettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen.
Lisätietoja:
vesitalousasiantuntija Kristiina Kastman, p. 0295 028 021
johtava vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, p. 0295 027 806
Pohjoisen vesistöyksikön Kim Klemola, p. 0295 027 829
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Den milda början av mars har smält snö och landsvägsytor i de österbottniska landskapen. På grusvägarna kan man observera begynnande ytlig tjällossning särskilt vid öppna åkerområden. Vid ytlig tjällossning förlorar grusvägens ytskikt sin bärighet och kan i värsta fall bli gyttjigt, vilket försvårar trafiken. Skadligare djupgående tjällossning kan förekomma senare när våren framskrider.
Leuto maaliskuun alku on sulattanut lumia ja maanteiden pintoja pohjalaismaakunnissa. Sorateillä on havaittavissa alkavaa pintakelirikkoa erityisesti peltoaukeilla. Pintakelirikossa soratien pintakerros menettää kantavuutensa ja voi pahimmillaan velliintyä, mikä vaikeuttaa liikennöintiä. Haitallisempaa runkokelirikkoa voi esiintyä myöhemmin kevään edetessä.
Tillståndet i Finlands vatten förbättras i ett nytt EU-finansierat ACWA LIFE-projekt, som sammanför mark- och vattenområdesägare, myndigheter, stiftelser och andra aktörer från hela landet. Det åttaåriga projektets kick-offevenemang hölls i Vasa tisdagen den 10 mars.
Suomen vesien tilaa parannetaan uudessa EU-rahoitteisessa ACWA LIFE -hankkeessa, joka kokoaa yhteen maa- ja vesialueiden omistajia, viranomaisia, säätiöitä sekä muita toimijoita eri puolilta maata. Kahdeksanvuotisen hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin tiistaina 10. maaliskuuta Vaasassa.
Finansiering på sammanlagt cirka 22,50 miljoner euro är tillgänglig för beläggningsarbeten på landsvägarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 2026. Av finansieringen är 12,06 miljoner euro separat tilläggsfinansiering för att åtgärda reparationsskulden för beläggningarna. Detta möjliggör ett cirka 230 kilometer långt beläggningsprogram, förutsatt att oljepriset inte stiger märkbart före sommaren. En del av beläggningsobjekten kommer att preciseras ännu under den innevarande perioden och små förändringar är också möjliga.
