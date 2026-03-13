SDP:n Eloranta: On vihdoin aika siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen

– Työryhmän esitys yhteisestä katsomusaineesta on erittäin kannatettava ja se vastaisi nykypäivän tarpeisiin. Nykyinen uskonnon opetuksen toteutustapa, jossa lapset jakautuvat omien uskontojen mukaisiin ryhmiin, ei tue dialogia eri uskontojen parissa elävien lasten välillä, vaikka uskontoihin liittyvät kysymykset tulevat koko ajan tärkeämmiksi yhteiskunnan muuttuessa entistä monikulttuurisemmaksi. Eri uskontojen ja maailmankatsomusten oppiminen yhdessä koko luokan kanssa laajentaisi lasten ymmärrystä maailmasta ja auttaisi myös syvällisemmin ymmärtämään omaa uskontoaan, Eloranta toteaa.

– Olen itse tehnyt usealla eduskuntakaudella lakialoitteita yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisestä sekä perusopetuksessa että lukio-opetuksessa. Uusi yhteinen katsomusaine varmistaisi oppilaiden yhdenvertaisuuden ja edistäisi erilaisista taustoista tulevien oppilaiden kanssakäymistä ja toistensa ymmärtämistä. Samoilla linjoilla on myös Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen, joka on todennut yhteisen katsomusopetuksen tuovan mukanaan mm. yhteiskuntarauhaa, Eloranta lisää.

Elorannan mukaan uudistuksen valmistelu tulisi aloittaa ministeriössä mahdollisimman pian työryhmän raportin pohjalta. Elorannan mukaan viimeistään seuraavan hallituksen tulisi saattaa uudistus voimaan, mutta toivoo jo ministeri Adlercreutzin edistävän asiaa.