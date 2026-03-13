Keski-Uudenmaan aluevaltuusto päätti kahden kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta

Perustettavien yhtiöiden tehtävänä on omistaa ja hallinnoida kyseisiä kiinteistöjä. Järjestelyllä selkeytetään omistusrakennetta ja varmistetaan, että kiinteistöjen hallinta ja ylläpito voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Hyvinvointialue on yhtiöissä osakkaana.

Ratkaisu tukee Tuusulan Rykmentinpuiston alueen kehittämistä ja mahdollistaa sote-keskuksen sekä pysäköintilaitoksen toteuttamisen suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on varmistaa toimivat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut alueen asukkaille sekä sujuvat pysäköintijärjestelyt palvelujen käyttäjille.

Osana hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmaa Keusote ja Tuusulan kunta valmistelevat Hyrylään sote-keskusta, johon on tulossa Keusoten omistamia tiloja, Tuusulan kunnan omistamia tiloja sekä vuokrattavia tiloja HUSille ja yksityisille toimijoille. Tuusulan sote-keskus tulee palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Toiminta uusissa tiloissa alkaa 2028–2029.

Korjaus käyttämättä jätetyn ajan maksuun suun terveydenhuollossa

Aluevaltuusto päätti asiakasmaksuista vuodelle 2026 kokouksessaan 11.12.2025. Asiakirjassa oli kuitenkin virhe käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn ajan maksussa suun terveydenhuollon kohdalla. Maksuksi oli merkitty 60,60 euroa, vaikka oikea maksu on 73,70 euroa.

Virhe korjataan niin, että käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn ajan maksu on sama kaikissa palveluissa eli 73,70 euroa. Muut asiakasmaksut pysyvät ennallaan joulukuussa tehdyn päätöksen mukaisesti. Uusi hinnasto tulee voimaan 1.4.2026.

Aluevaltuuston päätöksiä 12.3.26