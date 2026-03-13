SuPerin Inberg: Hallitus haluaa jälleen laskea vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta

SuPer: Sote ry on antanut suostumuksensa, että JHL voi liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun 6.3.2026 12:05:57 EET | Tiedote

SuPer osana Sote ry:tä (SuPer, Tehy ja Erto) on antanut suostumuksen JHL:lle liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun. SuPer saavutti yhdessä muiden osapuolten kanssa neuvottelutuloksen ja sopimusratkaisun 27.2.2026.