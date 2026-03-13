SuPerin Inberg: Hallitus haluaa jälleen laskea vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta
13.3.2026 16:43:54 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on pettynyt siihen, että ikääntyneiden hoitoa ei olla valmiita parantamaan, vaan päinvastoin sitä ollaan jälleen heikentämässä. Hallitus esittää, että teknologialla voidaan korvata välitöntä hoitotyötä ja näin laskea henkilöstömitoitusta. Inberg harmittelee, ettei vanhuspalvelulakia lähetetä uudestaan perustuslakivaliokunnan arvioon. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta äänesti asiasta tänään.
– Teknologialla ei voida korvata läsnä olevaa, koulutettua hoitohenkilöstöä, joka vastaa ikäihmisten välittömästä hoivasta, turvallisuudesta sekä inhimillisestä kohtaamisesta, Inberg sanoo.
– Meillä on ympärivuorokautisessa hoidossa hyvin heikkokuntoisia ja muistisairaita vanhuksia, jotka tarvitsevat riittävästi hoitajia. Nykyinen vähimmäishenkilöstömitoitus 0,6 on jo liian pieni, eikä teknologialla saa missään nimessä alittaa vähimmäismitoitusta, Inberg toteaa. – On muistettava, ettei vähimmäismitoitus ole aina riittävä, vaan koulutettua hoitohenkilökuntaa tulee olla jokaisessa vuorossa riittävästi hoidon tarpeeseen nähden.
Inberg muistuttaa, että oikeus välttämättömään huolenpitoon on perusoikeus. Viisi kuudesta oikeusoppineestakin antoi lakiesityksestä kriittisen lausunnon.
Suunniteltu laki mahdollistaisi ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen laskemisen silloin, jos välitöntä hoitotyötä voidaan korvata teknologialla ja teknisellä valvonnalla. Tämä tarkoittaisi 800 hoitajan vähentämistä.
– Hallitus on sysäämässä lisää hoitajia työttömyyteen ja toimeentulon vaikeuksiin, Inberg sanoo.
SuPer on huolissaan hoidon saatavuudesta, hoitajien toimeentulosta ja alan veto- ja pitovoimasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Blogi: Määräaikaisuuksia lisäävä laki voi osua pahasti harhaan13.3.2026 08:32:33 EET | Blogi
Suomen hallitus esittää mahdollisuutta solmia määräaikaiset työsopimukset ilman perustetta vuoden ajaksi. Ajatus näyttää yksinkertaiselta. Tavoitteena on madaltaa rekrytoinnin kynnystä ja lisätä työllisyyttä. Todellisuudessa vaikutukset voivat kulkea aivan toiseen suuntaan, erityisesti nuorten naisten, perheen perustamista suunnittelevien ja naisvaltaisilla aloilla työskentelevien kohdalla.
SuPer: Sote ry on antanut suostumuksensa, että JHL voi liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun6.3.2026 12:05:57 EET | Tiedote
SuPer osana Sote ry:tä (SuPer, Tehy ja Erto) on antanut suostumuksen JHL:lle liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun. SuPer saavutti yhdessä muiden osapuolten kanssa neuvottelutuloksen ja sopimusratkaisun 27.2.2026.
SuPer: Sopimusratkaisu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta – palkkaratkaisu hyvä lähihoitajille27.2.2026 14:55:00 EET | Tiedote
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu tänään neuvottelutulos ja sen myötä myös sopimusratkaisu. Sopimusratkaisun osapuolia ovat SuPer osana Sote ry:tä (SuPer, Tehy ja Erto) sekä Jyty, Pro, Talentia ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry.
Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.2. Suomussalmella27.2.2026 05:00:00 EET | Kutsu
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg osallistuu Kainuun superilaisten hyvinvointipäivään lauantaina 28. helmikuuta.
SuPer: Kokonaiskuva yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan tilanteesta on selvillä lauantaina25.2.2026 16:27:13 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle eilen 24. helmikuuta. SuPer on antanut vastauksensa tänään valtakunnansovittelijalle. Kokonaiskuva tilanteesta on selvillä lauantaina 28. helmikuuta, kun kaikki neuvotteluosapuolet ovat käsitelleet sovintoehdotuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme