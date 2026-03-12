Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen ydinasepolitiikasta: Pattitilanteeseen kannattaa etsiä ratkaisu
13.3.2026 16:30:38 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Ydinenergialaista on käyty vilkasta ja kärkästä keskustelua sen jälkeen, kun hallitus kertoi aikeistaan muuttaa lakia.
- Kun asianmukaista parlamentaarista keskustelua ei käyty ajoissa, yhteistä linjaakaan ei ole syntynyt, toteaa Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Kaikkosen mukaan pattitilanteeseen on löydettävä ratkaisu tavalla taikka toisella.
- Keskustan osalta voin todeta, että olemme liikkeellä ratkaisuhakuisesti. Isänmaan etu olisi löytää mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä yli puoluerajojen.
- Ajatus Suomen ydinasepolitiikan linjaamisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksessä on käytännössä sama kuin aiemmin tällä viikolla esittämäni. Tämä menettelytapa sopii. Tämä malli olisi samankaltainen kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
- Lainsäädännölliset esteet poistetaan, mutta poliittisella yhteisellä sitoumuksella suljetaan pois ydinaseiden sijoittaminen Suomeen rauhan aikana, Kaikkonen kiteyttää.
Keskustan puheenjohtaja korostaa, että Keskusta suhtautuu rakentavasti myös muihin mahdollisiin etenemistapoihin.
- Kansallista riitelyä Suomen ydinasepolitiikasta kannattaa välttää.
- Tasavallan presidentin esittämät periaatteet Suomen ydinasepolitiikan linjaksi ovat perusteltuja. Suomen turvallisuutta kannattaa rakentaa mahdollisimman laajassa kansallisessa yhteisymmärryksessä, Kaikkonen linjaa.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
