Maaseutu on matkailijoille uusi luksus – mistä maaseutumatkailun kasvu syntyy?

13.3.2026 16:14:21 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu

Hiljaisuus, puhdas luonto ja paikalliset elämykset kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän. Miten maaseudun matkailuyritykset vastaavat tähän kysyntään ja mistä alan kasvu Suomessa voi tulla?

Business Finland Kuvan käyttöoikeudet annetaan

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Yrityssalo Oy kutsuvat median edustajat tiedotustilaisuuteen torstaina 19.3. klo 10:45, Lehmiranta, Lehmirannantie 12, Salo.

Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa:
• Miksi maaseutu ja luonto ovat urbaanille matkailijalle luksusta?
• Millaista matkailua tulevaisuuden matkailijat etsivät?
• Mistä maaseutumatkailun realistinen kasvu Suomessa syntyy?
• Miten maaseutukaupungit voivat menestyä matkailussa suurten kaupunkien rinnalla – esimerkkinä Suomen suurin seutukaupunki Salo?

Tiedotustilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille. Ilmoittautumiset 17.3. klo 12 mennessä: maija.pirvola@yrityssalo.fi

Media on tervetullut myös juhlaseminaariin ja retkille

Media on tervetullut seuraamaan myös Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 50. valtakunnallista maaseutumatkailuseminaaria 18.–19.3.2026 Lehmirannassa. Seminaarissa otetaan askel tulevaisuuteen 10 vuoden päähän. Vuonna 2036 Z-sukupolven matkailija etsii merkityksellisiä kokemuksia, paikallisuutta ja luontoa – teknologia hoitaa kaiken muun taustalla. Seminaarissa kuullaan asiantuntijoita, keskustellaan alan kehityksestä ja avataan yrittäjien kokemuksia.

Seminaarin yhteydessä järjestetään myös teemaretkiä Salon seudulle. Retkillä tutustutaan esimerkiksi Salon lähiruokaketjuun, maaseutumatkailuun ja erikoiskasvien viljelyyn sekä paikallisiin siideri- ja panimoyrityksiin. 

Seminaarin ohjelma: https://www.smmy.fi/seminaarit/

Ilmoittautumiset seminaariin ja retkille: tanja.bergroth@elakeliitto.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry

Yrityssalo Oy


Lisätietoja:

Maija Pirvola, kehittämispäällikkö, Yrityssalo Oy, 044 515 7637, maija.pirvola@yrityssalo.fi
Tiina Backman, projektipäällikkö, Yrityssalo Oy, 041 5455 515, tiina.backman@yrityssalo.fi
Kimmo Aalto, asiantuntija, maaseutumatkailu, MTK, 040 179 1618, kimmo.aalto@mtk.fi

matkailumaaseutumatkailumaaseutukasvu

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye