Lampaat hoitavat maisemaa – pääsiäispöytään vastuullinen herkku

Suomessa tuotetaan vuosittain noin miljoona kiloa lampaanlihaa, ja sitä on saatavilla ympäri vuoden. Uuhi synnyttää tavallisesti kaksi karitsaa, joita se imettää noin puolivuotiaiksi. Lampaiden ruokinta perustuu pääasiassa nurmirehuun ja kotimaiseen viljaan.

Merkittävä osa Suomen lampaanlihantuotannosta on tarkoin valvottua luonnonmukaista tuotantoa, johon lammas soveltuu hyvin luonnollisen kasvatustapansa ansiosta.

Perinteinen pääsiäisruoka on yllättävän helppo

Lammas on suomalaisessa ruokaperinteessä pääsiäisen klassikko, mutta moni kotikokki arastelee sen valmistamista turhaan.

Kotimainen lammas sopii pääsiäispöytään erinomaisesti. Se on mureaa ja monikäyttöistä lihaa, joka valmistuu kotikeittiössä yllättävän helposti. Jos lampaanlihan kokkaaminen tuntuu vieraalta, hyvä nyrkkisääntö on, että monissa resepteissä lampaanlihaa voi käyttää aivan kuten naudanlihaa, sanoo MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.



Kotimainen lampaanliha on mureaa ja tasalaatuista, ja vanha mielikuva voimakkaasta “villan mausta” on historiaa. Paisti tai viulu valmistuu uunissa lähes itsestään, ja liha on parhaimmillaan hieman roseena.

Lampaan jauheliha sopii hyvin myös arkisempiin ruokiin ja on helppo tapa kokeilla lampaan makua. Lampaan klassisia makupareja ovat minttu ja valkosipuli, mutta myös esimerkiksi lehtipersilja ja korianteri sopivat siihen erinomaisesti. Lammas toimii hyvin myös moderneissa, street food -tyylisissä ruoissa.

Lampaat laiduntavat luonnon hyväksi

Lampaat tekevät kesälaitumilla tärkeää työtä luonnon hyväksi. Niiden laidunnus pitää niityt ja hakamaat avoimina ja tukee monien kasvi- ja hyönteislajien elinympäristöjä.

Lammas sopii hyvin suomalaisiin olosuhteisiin. Laidunnus ylläpitää perinnemaisemia ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Samalla lampaat tuottavat laadukasta kotimaista ruokaa, kertoo asiantuntija Juho Kyntäjä MTK:sta.

Lammas hyödyntää tehokkaasti luonnonlaitumia ja tuottaa lihan lisäksi villaa, käsityölankoja ja taljoja.

Kotimaisen lampaan tunnistaa merkistä

Kotimaista lampaanlihaa löytyy varmimmin REKO-ringeistä ja tilamyymälöistä. Kotimaiset tuotteet tunnistaa Hyvää Suomesta -merkistä. Kotimaiset pääsiäiskukat, vihannekset, juurekset ja perunat on merkitty Sirkkalehdellä.

Kuluttajavinkit: näin löydät kotimaista lammasta pääsiäiseksi

• Kurkista pakastealtaaseen. Jos lammasta ei ole lihatiskillä, sitä löytyy usein pakastealtaasta.

• Tarkista alkuperä. Lihan alkuperämaa on ilmoitettava pakkauksessa.

• Tunnista kotimainen. Hyvää Suomesta -merkki kertoo tuotteen olevan kotimaista alkuperää.

• Kysy kauppiaalta. Jos kotimaista lammasta ei ole valikoimassa, sitä kannattaa pyytää kauppiaalta.

• Muista myös vuohi. Kotimaiset vuohenjuustot sopivat mainiosti pääsiäispöytään.

Katso myös:

Pääsiäisen reseptit, perinteinen lampaanpaisti sekä muut menuehdotukset: https://www.mtk.fi/-/menuehdotuksia-paasiaiseen



