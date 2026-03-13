Oma Häme

Assiin muuttaa 16.3.2026 useita erikoissairaanhoidon yksiköitä

13.3.2026 17:42:21 EET | Oma Häme | Tiedote

Useat erikoissairaanhoidon yksiköt muuttavat Assiin 16.3.2026. Kirurgian osastot aloittavat toimintansa heti muuton jälkeen, eikä potilaiden hoitoon tule katkoksia. Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palvelut siirtyvät myös uusiin tiloihin, mutta lyhyitä katkoksia voi esiintyä polikliinisessä toiminnassa.

Hei me muutetaan Assiin!

Kirurgian osastot

Muuttopäivä: 16.3.2026.
Osaston toiminta alkaa Assissa heti muuton yhteydessä.

Sijainti: O-talon 3. kerros.

Osastolla hoidetaan kirurgisia potilaita, jotka saapuvat osastolle pääasiassa päivystyspoliklinikan tai leikkausyksikön kautta. Joissakin tilanteissa potilaat voivat tulla osastolle myös suoraan kotoa sovitulle hoitojaksolle.

Muutto ei aiheuta katkoksia osaston toimintaan, ja potilaiden hoito jatkuu suunnitellusti myös muuttopäivänä.

– Osaston toiminta käynnistyy Assissa heti muuton jälkeen. Potilaiden hoito jatkuu normaalisti myös siirtymävaiheen aikana, kertoo osastonhoitaja Kati Kaihovirta.

Muuttopäivänä osastolla voi olla tavallista enemmän toimintaa potilassiirtojen vuoksi. Mikäli mahdollista, omaisia pyydetään suunnittelemaan vierailut sunnuntaille 15.3. tai tiistaista 17.3. alkaen, jos potilaan tilanne sen sallii.

– Muuttopäivänä potilaita siirtyy uusiin tiloihin vaiheittain, emmekä pysty tarkasti arvioimaan yksittäisen potilaan siirtymisen ajankohtaa. Toivomme omaisilta ymmärrystä muuttopäivän järjestelyissä, Kaihovirta kertoo.

Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palvelut 

Muuttopäivä: 16.3.2026.
Toiminnan aloituspäivä: Lasten kirurgia 17.3.2026 ja polikliininen toiminta 18.3.2026

Muutto koskee seuraavia yksiköitä:

  • Lasten ja nuorten poliklinikka
  • Lasten neurologinen poliklinikka
  • Lasten ja nuorten vuodeosasto
  • Lasten päiväsairaala

Yksiköt sijaitsevat Assissa E-talossa ja O-talossa 4. kerroksessa.

Lasten ja nuorten poliklinikoille tullaan tavalliseen tapaan lähetteellä tai päivystyksen kautta. Vastaanottoajat ilmoitetaan potilaille normaalisti kutsukirjeellä tai sähköisesti.

Muuton vuoksi polikliinisessä toiminnassa on lyhyt katkos. Poliklinikoiden puhelin- ja viestipalveluissa on muuton vuoksi käyttökatko 13.–17.3.2026, eikä yksiköihin voida tuona aikana vastaanottaa hoidollisia puheluita tai tekstiviestejä. Puhelinpalvelu palaa normaaliin toimintaan 18.3.2026 alkaen.

Lasten kirurgian toiminnassa on muuton vuoksi katkos 17.3.2026 asti, ja polikliininen toiminta käynnistyy uusissa tiloissa 18.3.2026.

Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluja tuotetaan edelleen myös Forssassa lasten poliklinikalla, ja lasten päivystyspotilaita hoidetaan päivystysklinikassa.

– Muutto Assiin kokoaa lasten erikoissairaanhoidon palveluja uusiin tiloihin. Muuttopäivinä toiminnassa voi olla hetkellisiä muutoksia, mutta tavoitteena on, että perheiden asiointi jatkuu mahdollisimman sujuvasti myös siirtymävaiheessa, kertoo osastonhoitaja Mari Kesälä.

Yhteyshenkilöt

