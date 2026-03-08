Indians sinetöi FBC Turun kohtalon, TPS löi Nurmon Jymyn

Joonatan Lindholm laukoi Indiansille hattutempun ja Niko Einiö sekä Juuso Kekki kaksi maalia mieheen. Espoolaiset karkasivat heti kättelyssä 12 minuutissa neljän maalin johtoon, ja toisella tauolla lukemat olivat 7-1 kotijoukkueelle. FBC Turku kohensi mielialaansa päätöserässä, jossa Juuso Forsman kavensi jo kuuden sekunnin pelin jälkeen ja turkulaiset veivät erän 4-1.

Turussa ohjasi Viljami Järvikangas Jymyn johtoon, mutta Alex Eklund laukauksella etuyläkulmaan, Nikolas Saarinen ja Kasper Kulmala nostivat isännät 3–1-taukojohtoon. Samalla Jymy vaihtoi maaliin Jukka Rahkon tolppien välissä aloittaneen Martin Hanousekin tilalle. TPS johti vielä neljä minuuttia ennen loppua 5-2, mutta Eero Jalon 2+2 minuutin jäähyn aikana Oskari Tenho ja Karri Vaarala laukoivat Jymyn maalin päähän. Kiri katkesi lopulta Matias Kosken tyhjään verkkoon liidättämään päätösmaaliin.

Lauantaina ovat vuorossa ottelut LASB–Nurmon Jymy, Classic–EräViikingit, OLS–Nokian KrP ja Hawks–Westend Indians.