Eurojackpotin potti kohoaa noin 30 miljoonaan euroon
13.3.2026 22:27:50 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 30 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi (kierros 11/2026) on 7, 23, 37, 44 ja 47. Tähtinumerot 2 ja 6.
Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti nousee noin 30 miljoonaan euroon.
Illan suurimmat voitot menivät jakoon 5+1 -oikein tuloksilla, joilla voitti 246 332 euroa. Voittoja osui viisi Saksaan, kaksi Unkariin ja yksi Sloveniaan.
Suomesta löytyi viisi kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 2 777 euroa.
Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 7 3 9 8 7 5 5. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Perjantain Milli-pelin voittorivi on 16, 17, 19, 21, 31 ja 40. Lisänumero 4. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
