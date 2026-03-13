Eurojackpotin potti kohoaa noin 30 miljoonaan euroon

Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi (kierros 11/2026) on 7, 23, 37, 44 ja 47. Tähtinumerot 2 ja 6.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti nousee noin 30 miljoonaan euroon.



Illan suurimmat voitot menivät jakoon 5+1 -oikein tuloksilla, joilla voitti 246 332 euroa. Voittoja osui viisi Saksaan, kaksi Unkariin ja yksi Sloveniaan.



Suomesta löytyi viisi kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 2 777 euroa.



Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 7 3 9 8 7 5 5. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantain Milli-pelin voittorivi on 16, 17, 19, 21, 31 ja 40. Lisänumero 4. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.