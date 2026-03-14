Puheenjohtaja Minja Koskela linjapuheessaan: Orpon oikeistohallitus on pettänyt ilmaston

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina 14.3. pitämässään linjapuheessa hallituksen ilmastopolitiikkaa. Koskela nosti esiin huolensa siitä, että päästökaupan heikentäminen uhkaa Suomen miljardi-investointeja. Hallituksen ja erityisesti perussuomalaisten nihkeys vihreän siirtymän investointeja kohtaan johtaa talouden ja työllisyyden kärsimiseen.

-Riikka Purra ja Jani Mäkelä eivät ole kiinnostuneita siitä, että myös työpaikat ovat tulilinjalla, jos vihreän siirtymän investoinneista aletaan peruutella.Persuille ilmastonmuutos on pelkkää identiteettipolitiikkaa, Koskela sanoo.

-Persuille näyttää sopivan hyvin, että hiiletöntä terästä tuotetaan jatkossa Ruotsissa eikä Raahessa. Viis työpaikoista, kunhan hallitus ei käytä termiä vihreä siirtymä, Koskela jatkaa.

Koskela vetosi puoluevaltuustossa puheessaan pääministeri Petteri Orpoon, jotta tämä osoittaisi ilmastojohtajuutta ja estäisi päästökaupan vesittämisen.

-Jos päästökauppa vesittyy, ovat vaarassa paitsi ilmasto, myös teollisuuden työpaikat ja Suomen miljardi-investoinnit. Suomen tulisi puolustaa päästökauppaa, mutta tällä hetkellä hallituksen näyttävimmät ilmastoteot ovat keskittyneet ilmastotyön rahoituksen heikentämiseen kansallisesti, Koskela toteaa.

-Öljyn hinta on ollut Iranin sodan vuoksi jälleen nousussa ja maailmalla pelätään uutta energiakriisiä. Koko Euroopan täytyy irrottautua fossiilisista polttoaineista ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi sekä myös tavallisten ihmisten arjen kustannusten hillitsemisen vuoksi, Koskela painottaa.

Nuorten kokema epävarmuus ja turvattomuus lisääntynyt

Koskela nosti puoluevaltuustossa puheessaan esiin myös tällä viikolla julkaistun Nuorisobarometrin tulokset. Sen mukaan nuoret kokevat eniten paineita työhön ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tyytyväisyys on heikentynyt ja vastaavasti epävarmuus sekä turvattomuus lisääntynyt.

- Nuorten ajatukset eivät ole ainutlaatuisia, sillä tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva mieliala on näköalattomuus. Siihen on johtanut Petteri Orpon hallituksen politiikka, jonka seurauksena työttömiä on ennätysmäärä, leipäjonot ovat ennätyspitkiä, lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja ensimmäistä kertaa 12 vuoteen asunnottomuus on lähtenyt Suomessa kasvuun, Koskela kritisoi.

- Vasemmistoliitto tulee ensi kevään eduskuntavaaleissa vaihtamaan hallituksen. Me olemme puolue, joka ei tyydy toteamaan, että nuorissa on tulevaisuus, vaan joka rakentaa nuorille parempaa tulevaisuutta.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kokoontui Helsingissä lauantaina 14.3.

Minja Koskelan puhe kokonaisuudessaan:

Rakkaat ystävät ja toverit,

vierailin helmikuussa Kainuun ammattiopistolla keskustelemassa ammattiin opiskelevien nuorten kanssa työelämästä ja nuorten tulevaisuuden​ toiveista. Mukana oli toistakymmentä kainuulaista nuorta eri aloilta ja aiheet pyörivät harjoittelujaksojen, koulunkäynnin arjen ja opiskelun merkityksen ympärillä. Keskustelun lopussa esitin nuorille kysymyksen: Jos pohditte tulevaisuutta, niin mistä te nuoret haaveilette?

Vastaukset olivat hyvin arkisia. Yksi toivoi, että harjoittelusta saisi edes vähän palkkaa, toinen että ei tarvitsisi valmistua raskaasti velkaantuneena ja kolmas että saisi valmistumisen jälkeen töitä.

Kaikki tämä on linjassa tällä viikolla julkaistun Nuorisobarometrin kanssa. Sen mukaan nuoret kokevat eniten paineita työhön ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi nuorten tyytyväisyys on heikentynyt ja vastaavasti heidän kokemansa epävarmuus sekä turvattomuus on lisääntynyt. Nuoret suhtautuvat ylipäänsä tulevaisuuteen hyvin pessimistisesti. Siksi haaveetkin lienevät varsin arkisia.

Nämä tulokset pistävät ainakin minut päättäjänä mietteliääksi. Millainen on yhteiskunta, jossa nuorten haaveet ovat huonojen skenaarioiden välttämistä? Miksi nuorten täytyy haaveilla näin arkisista asioista ja isosti unelmoiminen tuntuu utopistiselta? Nuorten toivoisi elävän elämää, jossa voi uskoa tulevaisuuden olevan avoin ja jännittävä, ei toivoton ja ahdistava. Minusta tämän ei pitäisi olla kauhean suuri pyyntö.

Hyvät toverit,

Kainuussa tapaamieni nuorten ajatukset eivät ole ainutlaatuisia, sillä tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva mieliala on näköalattomuus. Siihen on johtanut Petteri Orpon hallituksen politiikka, jonka seurauksena työttömiä on ennätysmäärä, leipäjonot ovat ennätyspitkiä, lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja ensimmäistä kertaa 12 vuoteen asunnottomuus on lähtenyt Suomessa kasvuun. Jopa pitkäaikaisasunnottomuus, jonka Orpo lupasi hallitusohjelmassaan jättää historiaan, on vuosien jälkeen nousussa. Kun hallitus takoo tällaisia ennätyksiä, onko mikään ihme, että ihmisille kertyy huolta tulevaisuudesta ja ympäri Suomea eniten puhututtaa huono työllisyystilanne, sote-leikkaukset ja talouden huono jama?

Samaan aikaan, kun työttömyys lisääntyy ja nuorten paineet työelämään liittyen kasvavat, on hallitus heikentänyt raskaalla kädellä suomalaisten työehtoja ja rangaissut työttömyydestä leikkaamalla työttömyysturvaa. Vientivetoisella palkkamallilla, määräaikaisuuksien lisäämisellä, paikallisen sopimisen laajentamisella ja irtisanomissuojaa heikentämällä hallitus on tehnyt työelämästä epävarmempaa ja leikannut teollisuuden duunareiden sekä naisvaltaisten alojen palkkoja. Samaan aikaan alanvaihtoa on vaikeutettu aikuiskoulutustuki poistamalla ja ammatillisesta koulutuksesta on leikattu jopa 120 miljoonaa euroa. Onko mikään ihme, että naisäänestäjät vieroksuvat tämän jälkeen kokoomusta ja Petteri Orpolle buuataan naistenpäivänä? Hallituksen työelämäpolitiikan voi kiteyttää vaikkapa näin: Kokoomus petti naiset ja perussuomalaiset petti duunarit. Onneksi suunta on mahdollista kääntää, sillä minun on helppo luvata teille tämä: Äänestämällä vasemmistoliittoa saat parempaa työelämää.

Hyvät ystävät,

politiikka on valintoja, ja erityisesti politiikassa on kyse arvovalinnoista.

Tämä hallitus on valinnut antaa miljardiluokan veroalet rikkaimmille suomalaisille ja suuryrityksille samalla, kun 31000 uutta lasta on pudotettu köyhyyteen.

Tämä hallitus on päättänyt antaa ministerin tuloluokkaan kuuluville ihmisille uusia etuja samalla, kun se on leikannut toimeentulotukea.

Tämä hallitus on valinnut leikata luonnonsuojelusta ja ilmastotyöstä samalla, kun se tarjoaa omille eturyhmilleen uusia kädenojennuksia.

Hyvät ystävät, ihmisten lisäksi Orpon oikeistohallitus on näet pettänyt ilmaston.

Viime viikonloppuna Helsingin Sanomat uutisoi suomalaisen teollisuuden varoittavan, että EU:n päästökauppajärjestelmän heikentäminen uhkaa Suomen miljardi-investointeja. Uutisen mukaan esimerkiksi vihreällä teräksellä on kilpailuetua, sillä tehdas ei joudu hankkimaan päästöoikeuksia markkinoilta. Jos tämä erittäin hyvin toimiva vihreisiin investointeihin ohjaava järjestelmä eli päästökauppa vesittyy, ovat vaarassa paitsi ilmasto, myös teollisuuden työpaikat.

Tällä hallituskaudella olemme nähneet, että kun oikeistokonservatiivit vahvistuvat, ilmaston lisäksi iskuja saavat talous ja työllisyys. Suomessa ilmastotoimia ovat äänekkäimmin vastustaneet perussuomalaiset. Riikka Purra ja Jani Mäkelä eivät selvästi ole kiinnostuneita siitä, että myös työpaikat ovat tulilinjalla, jos vihreän siirtymän investoinneista aletaan peruutella. Kiinnostusta ei ole, sillä persuille ilmastonmuutos on pelkkää identiteettipolitiikkaa. Siksi persuille näyttää sopivan ihan hyvin, että hiiletöntä terästä tuotetaan jatkossa Ruotsissa eikä Raahessa. Viis työpaikoista, kunhan hallitus ei käytä termiä “vihreä siirtymä”.

Lähes kaikille muille paitsi Riikalle ja Janille on kuitenkin itsestään selvää, että koko Euroopan täytyy irtautua fossiilisista polttoaineista ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi sekä muista strategisista syistä. Öljyn hinta on ollut Iranin sodan vuoksi jälleen nousussa ja maailmalla on käsillä uusi energiakriisi. Öljyn lisäksi myös kaasun hinta on noussut, ja siksi fossiilisista on päästävä eroon paitsi ilmaston, myös tavallisten eurooppalaisten ihmisten arjen kustannusten hillitsemisen vuoksi. Kyse on myös turvallisuuspolitiikasta, sillä öljyn hinnan noustessa yksi voittaja on hyökkäyssotaa käyvä Vladimir Putin. Donald Trump on lisäksi purkanut Venäjälle asetettuja öljypakotteita, mikä sekin sataa suoraan Venäjän sotakassaan. Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä saadaan silloin, kun oikeistopopulistit äänestetään valtaan.

Fossiilienergia on Euroopalle ja Suomelle monella tavalla riski, mistä syystä Suomen tulee puolustaa päästökauppaa kynsin ja hampain, mutta sen lisäksi on vaadittava myös muita ilmastotekoja EU-tasolla sekä vahvistettava kansallisia ilmastotoimia. Valitettavasti hallituksen näyttävimmät ilmastoteot ovat keskittyneet ilmastotyön heikentämiseen täällä Suomessa. Lisäksi hallitus on EU-vaikuttamisessaan lähinnä pyrkinyt laskemaan EU:n ilmastopolitiikan tavoitetasoa, mistä esimerkkinä mainittakoon Orpon tuore sääntelynpurkukirje komissiolle. En ole pitkään aikaan odottanut Petteri Orpolta työtä ilmaston ja ympäristön puolesta, mutta koska ilmasto ei odota, niin Petteri-hyvä: Nyt on oikea aika osoittaa ilmastojohtajuutta! Fossiilienergian haikailu on energian tuhlausta.

Hyvät ystävät,

maailmanpolitiikassa tummat pilvet eivät ota väistyäkseen. Ukrainassa Putinin Venäjä jatkaa ihmisten teurastamista ja Gazassa Israelin suorittama kansanmurha jatkuu. Donald Trump on uhkaillut Grönlantia ja iskenyt Venezuelaan sekä lisäksi Iraniin yhdessä Israelin kanssa. Iran on pommittanut naapurimaitaan ja suuremman eskalaation riski on edelleen olemassa. Samaan aikaan kun Suomessa ulkopoliittinen johto on tuominnut Iranin iskut, se on ollut kyvytön sanomaan ääneen, että Israelin ja Yhdysvaltojen iskut ovat olleet kansainvälisen oikeuden vastaisia. On kuitenkin niin, että kansainvälistä oikeutta on puolustettava kaikissa tilanteissa. Meillä ei ole varaa kaksoisstandardeihin, joissa Yhdysvaltojen toimintaa katsotaan läpi sormien ja sitä ollaan haluttomia tai kyvyttömiä arvostelemaan jopa ilmiselvissä kv-oikeuden vastaisissa teoissa. Iranin kansa ansaitsee vapauden ja demokratian, mutta rohkenen väittää, että Donald Trumpilla ei ole sen suhteen mitään suunnitelmaa.

Minä ajattelen, että tässä ajassa vasemmistoliiton tehtävä on puolustaa kansainvälistä oikeutta, monenkeskisyyttä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Tällä hetkellä kaikkien näiden toteutuminen on globaalisti uhattuna. Autoritääriset johtajat jylläävät voimalla yhteisistä sopimuksista piittaamatta, ja tämä kehitys on huono uutinen koko maailmalle. Erityisen huono uutinen se on Suomen kaltaiselle pienelle maalle, jota kansainvälinen sääntökehikko suojaa. Vasemmistoliiton tehtävä on muistuttaa, että sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ja monenkeskisyyden vaaliminen on tärkeää myös Suomen turvallisuuden kannalta. Siksi niitä täytyy puolustaa ilman kaksoisstandardeja. Meidän on puolustettava yhteisiä sääntöjä ja vastustettava autoritaarisen ajattelun normalisoitumista johdonmukaisesti, aina ja kaikkialla. Muuten emme onnistu pysäyttämään äärioikeiston nousua, joka on akuutti riski Euroopassa ja globaalisti.

Ja hyvät ystävät,

haluan sanoa vielä tämän: Nuorten tulevaisuudenuskoa ei palauteta ydinaseilla. On hallitukselta täysin väärä signaali esittää ydinaserajoitusten purkamista näin epävakaassa ajassa, jossa ihmisten usko tulevaisuuteen on valmiiksi koitoksella. Ydinaseet ovat ihmiskunnan hirvittävin keksintö, ja vasemmistoliiton kanta on tässä asiassa kristallinkirkas: Suomen on oltava ydinaseeton. Me emme kannata ydinaserajoitusten purkamista, emmekä me halua Suomen maaperälle ydinaseita. Rajoitteiden purkamisen sijaan Suomen tulisi liittyä ydinsulkusopimuksen lisäksi YK:n ydinasekieltosopimukseen ja toimia kaikin tavoin ydinaseettoman Pohjolan puolesta. Nato-integraatio ei edellytä kansallisen lainsäädännön muuttamista ydinaseita koskien, vaan me voimme jatkossakin päättää ydinaselinjauksistamme itse. Ydinaserajoitusten purkaminen ei ole mikään arkipäiväinen pikkuseikka, jota voi kannattaa kevyesti punaiselta matolta. Kyse on dramaattisesta muutoksesta Suomen pitkäaikaiseen linjaan. Ja minä en tätä linjanmuutosta kannata, en punaisella matolla enkä bunkkerissa. Piste.

Hyvät toverit,

sisäpoliittisesti tämä vuosi alkoi siten, että puolueet kokoontuivat parlamentaariseen työryhmään pohtimaan valtion velkaantumista. Tavoite oli lukita yhteinen rahoitusasematavoite seuraavalle vaalikaudelle eli sopia siitä, kuinka paljon tulevan hallituksen täytyisi leikata menoja tai korottaa veroja. Lukujen tuli perustua valtiovarainministeriön arvioon, jotka juonnettiin EU:n finanssipoliittisista säännöistä. Julkisuudessa työryhmää kutsuttiin velkajarrutyöryhmäksi.

Vasemmistoliitto neuvotteli ryhmässä tosissaan ja etsi ratkaisua, jossa olisimme voineet olla mukana. Yhdeksi ongelmaksi syntyi se, että valtiovarainministeriön arviot heittivät jopa miljardeilla viikosta toiseen. Viimeinen niitti liittyikin lopulta lukuihin, sillä lopulta työryhmä päätyi poliittisesti sopimaan, että vuoteen 2031 mennessä tulisi sopeuttaa valtiontaloutta 8-11 miljardilla eurolla. Mittakaavan hahmottamiseksi: pelkkä opetus- ja kulttuuriministeriön budjetti on kokonaisuudessaan noin 9 miljardia euroa.

Vasemmistoliitto tunnistaa ja tunnustaa valtion velkaantumisen aitona huolena, johon täytyy puuttua. Ja juuri se on syynä sille, että emme voineet allekirjoittaa tällaisia lukuja. Nostan kaksi huomiota:

Ensinnäkin, ei ole järkevää sopia tavoitteesta yli vuotta ennen vaaleja sellaisten lukujen perusteella, jotka tulevat varmuudella muuttumaan useasti vielä ennen seuraavaa hallituskautta. Ei ole myöskään järkevää lukita tulevan hallituksen käsiä ennen vaaleja – sitä paitsi se olisi demokratialle vierasta. Finanssipolitiikasta päättää vaalituloksen perusteella muodostettu hallitus, ei edellisellä kaudella nimetty parlamentaarinen työryhmä.

Toiseksi, ja sanotaan tämä nyt hyvin selvästi: 8-11 miljardia on summana järjetön. Petteri Orpon oikeistohallitus on nettosopeuttanut arvioiden mukaan noin 3,5-4 miljardia euroa, ja jälki on erittäin, erittäin rumaa. Jos tulevalla hallituskaudella sopeutetaan yli kaksi kertaa tämä summa, ei turvassa ole sote, koulutus eikä ilmastotyö. Tällaisen sanominen ei ole pelottelua, vaan se on karu fakta. Sen vuoksi emme olekaan nähneet vielä yhdeltäkään sovussa mukana olevalta puolueelta konkreettisia ehdotuksia siitä, miten 8-11 miljardia saadaan kasaan. Jään odottamaan, mutta en pidätä hengitystäni.

Hyvät toverit,

valtion taloudessa on erityisen paljon korjattavaa oikeistohallituksen jäljiltä. Siksi en myöskään usko siihen, että valtion taloutta saadaan kuntoon tai velkaantumista kuriin jatkamalla oikeiston talouspoliittisilla opeilla, mitä velkajarru edustaa. Oikeisto tykkää puhua valtion taloudesta kakkumetaforalla, joten kysynkin: Miksi yrittäisin leipoa kakkua reseptillä, jonka lopputuloksena saadaan pelkkä lässähdys? Oikeistohallitus on osoittanut, että sen resepti ei toimi – toisin sanoen, hyvät toverit, oikeiston talouspolitiikka ei toimi!

Vasemmiston resepti on toinen. Me olemme kyllä valmiita sopeuttamaan, mutta tällä kertaa kakkuainesten hankkiminen kuuluu niille, joiden hyllyt pursuavat jo valmiiksi. Perumalla yhteisöveroalennukset ja poistamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen saataisiin kasaan 1,4 miljardia, joka on sattumalta sama summa, jota hallitus tulee kevään kehysriihessä tavoittelemaan. Ei ole oikein, että oikeiston huonon talouspolitiikan maksajiksi joutuvat kerta toisensa jälkeen kaikkein köyhimmät suomalaiset. Jotta tässä maassa olisi jatkossa oikeudenmukaisuutta, niin rikkaita voi verottaa enemmän. Siksi kannatan miljonääriveroa, sillä siinä on resepti, joka toimii.

Hyvät ystävät ja toverit,

tämä aika ei ole erityisen toiveikasta ja alan olla sitä mieltä, että koko toivon käsite on kärsinyt kokoomuksen osaamattomissa käsissä inflaation. Ainakaan minua ei ole vakuuttanut se, että Petteri Orpo puhuu toivosta samalla kun leikkaa ihmisten arjen edellytyksistä. Nuorisobarometrin tulosten perusteella myöskään suomalaiset nuoret eivät ole vakuuttuneita. Ymmärrän sen hyvin, sillä ihmiset eivät kaipaa leikkauksia vaan leipää.

Suunta on kuitenkin mahdollista muuttaa. Se muutos olemme me.

Vasemmistoliitto on hyvässä vauhdissa kohti vaalivoittoa. Kannatuksemme on huimaa, jopa 11 prosenttia! Erilaisissa analyyseissa on annettu ymmärtää, että tämä olisi hallituksen ansiota. Vaikka vasemmistoliitto on totta kai paras vastavoima oikeistohallitukselle, niin tämä analyysi on kuitenkin puutteellinen. Vasemmistoliiton kannatuksen nousu ei ole oikeiston ansiota – se on teidän ansiotanne! Jokainen vasemmistoliiton toimija voi olla ylpeä siitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet. Ja hyvät toverit, se työ on vasta alussa.

Minä haluan, että vasemmistoliitto on etulinjassa rakentamassa Suomea, jossa nuorten tulevaisuuskäsitys on innostunut, ei lannistunut. Me olemme puolue, joka panostaa koulutukseen ja kulttuuriin. Me olemme puolue, joka satsaa sosiaali- ja tevreyspalveluihin. Me olemme puolue, joka ymmärtää, että jos ilmaston kuumenemista ei hillitä, ei jää taloutta, jota ylläpitää. Me olemme puolue, joka ei tyydy toteamaan, että nuorissa on tulevaisuus, vaan joka rakentaa nuorille parempaa tulevaisuutta.

Hyvät toverit, me olemme puolue, joka tulee ensi kevään eduskuntavaaleissa vaihtamaan hallituksen ja viemään Suomen vasemmalle.

Sillä hyvät toverit,

me rakennamme toivoa teoilla, emme tyhjillä puheilla. Niiden tekojen turvin nuoretkin uskaltavat tulevaisuudessa haaveilla isommin.