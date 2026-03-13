Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

14.3.2026 17:13:51 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytetty keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Rakennus täyden palon vaiheessa ja sammutustoiminta aloitettu.

Tehtävälle hälytetty yhteensä 8 pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastuslaitos tiedottaa tapahtuneesta lisää klo 19 mennessä.

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen – tavoitteena pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen12.3.2026 10:02:01 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriön hoidon jatkuvuuden kehittämisen haussa. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta, lisätä hoidon vaikuttavuutta ja tuottaa enemmän terveyshyötyä keskisuomalaisille. Haettava rahoitus on 2 605 150 euroa ajalle 1.6.2026–31.12.2027. Hanke pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiaan, joka hyväksyttiin 9.12.2025. Palvelustrategiassa korostetaan hoidon jatkuvuuden parantamista laajentamalla omahoitaja-omalääkärimallia koko Keski-Suomeen sekä vahvistamalla hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaille saatavaa terveyshyötyä. Nämä tavoitteet tukevat myös syyskuussa 2025 päivitettyä hyvinvointialueen strategiaa, jossa toiminnan kustannusvaikuttavuus nostettiin keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.3.2026 02:59:58 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.03.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Mansikkaniementie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Saarijärven Mansikkaniementielle. Palovaroitin herätti kaksi henkilöä asunnossa, jossa havaittiin savua. Pelastuslaitos tiedusteli tilat ja savun aiheuttajaksi selvisi vikaantunut sähkölaite. Palo ei päässyt leviämään, eikä henkilövahinkoja sattunut. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Nova sosiaali- ja terveyskeskus siirtyy omahoitaja–omalääkärimalliin – jokaiselle asiakkaalle nimetään oma ammattilaispari11.3.2026 08:26:26 EET | Tiedote

Tiistaista 24.3.2026 alkaen jokaiselle Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen potilaalle nimetään omahoitaja ja omalääkäri. Malli koskee kaikkia Jyväskylän keskustan ja Kuokkalan asukkaita, jotka käyttävät Novan perusterveydenhuollon palveluita. Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita ovat voineet saada myös Jyväskylän keskustan tai Kuokkalan ulkopuolella asuvat, mikäli potilas on tehnyt terveysasemavaihdon Novaan. Nova sosiaali- ja terveyskeskus on hyvinvointialueen suurin sosiaali- ja terveyskeskus ja se palvelee yli 57 000 asiakasta.

