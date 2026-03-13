Naisten runkosarja paketissa, tässä ovat puolivälieräparit
14.3.2026 17:27:00 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten runkosarja pelattiin tänään loppuun, ja saman tien valittiin myös puolivälierien otteluparit. Runkosarjan voittaja TPS sai valita ensimmäisenä vastustajansa sijoilta 5-8, minkä jälkeen valitsi kakkonen Classic ja sitten kolmonen SB-Pro.
Puolivälieräpareiksi muodostuivat
TPS–Koovee
Classic–FBC Loisto
SB-Pro–SaiPa
SSRA–EräViikingit
Pirkkalan Pirkkain ja täksi kaudeksi F-liigaan nousseen Northern Starsin kausi päättyi runkosarjaan.
PSS karsii sarjapaikastaan Inssi-Divarin Superfinaalin häviäjän kanssa, ja viimeiseksi jäänyt ÅIF putosi suoraan Inssi-Divariin.
Runkosarjan päätöskierrokset tulokset:
EräViikingit–TPS 1-3
Koovee–ÅIF 5-4 ja.
Northern Stars–SSRA 2-8
Pirkat–Classic 2-12
PSS–SaiPa 0-5
SB-Pro–FBC Loisto 3-2
Puolivälierät ja välierät pelataan paras viidestä -järjestelmällä. Finaalit pelataan paras seitsemästä -järjestelmällä. Välierissä ja finaaleissa otteluparit muodostuvat runkosarjan sijoitusten mukaan, paras vastaan heikoin ja niin edelleen. Kotietu ottelusarjoissa on aina runkosarjassa paremmin menestyneellä.
Välierien hävinneet joukkueet ratkovat pronssimitalien kohtalot yksittäisessä pronssiottelussa.
Alustavat pelipäivät:
Puolivälierät 21.-29.3.
Välierät 4.-12.4.
Pronssiottelu 18.-19.4.
Finaalit 15.4.-29.4.
F-liigakarsinnat 4.-12.4.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Indians sinetöi FBC Turun kohtalon, TPS löi Nurmon Jymyn13.3.2026 21:37:42 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin perjantaina kaksi ottelua, joissa pudotuspeleihin valmistautujat ottivat kotivoiton häntäpään ryhmistä. Westend Indians kaatoi FBC Turun 8-5 ja TPS Nurmon Jymyn 6-4. Samalla varmistui lopullisesti FBC Turun putoaminen ensi kaudeksi Inssi-Divariin.
Alex Eklundin tehot liikaa OLS:lle8.3.2026 18:14:05 EET | Tiedote
Alex Eklund pörräsi hirmuisessa vireessä, kun TPS kaatoi F-liigan sunnuntain ainoassa ottelussa kotonaan OLS:n 5-4. Hyökkääjä laukoi joukkueensa maaleista kolme ja syötti kaksi.
Classic kunnioitti lajilegenda Katriina Saarista kotivoitolla7.3.2026 20:58:07 EET | Tiedote
F-liigan naisten illan ikimuistoisin hetki koettiin Lempäälässä, jossa Classic juhlisti kotiotteluaan SSRA:ta vastaan jäädyttämällä lajilegenda Katriina Saarisen pelinumeron 28. Tapaus on Classicin seurahistoriassa ensimmäinen.
Liigamestari sarjakärkeen kotivoitolla cupvoittajasta7.3.2026 20:24:40 EET | Tiedote
F-liigan hallitseva mestari Oilers jatkaa taistelua runkosarjan voitosta kaadettuaan tänään kotonaan cupmestari SPV:n 6-5. Oilers nousi ykköseksi pisteellä ohi Classicin, jolla on yksi ottelu enemmän pelaamatta.
Ero säilyi pisteessä, kun KrP ja SPV voittivat vieraissa6.3.2026 21:50:16 EET | Tiedote
F-liigan miesten kolmannesta sijasta kisaavat Nokian KrP ja SPV jatkavat pisteen erolla nokialaisten hyväksi. Perjantain otteluissa KrP kaatoi vieraissa FBC Turun 7-3 ja tuore cupmestari SPV samoin vieraissa Westend Indiansin 6-2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme