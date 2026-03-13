Fliiga

Naisten runkosarja paketissa, tässä ovat puolivälieräparit

14.3.2026 17:27:00 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan naisten runkosarja pelattiin tänään loppuun, ja saman tien valittiin myös puolivälierien otteluparit. Runkosarjan voittaja TPS sai valita ensimmäisenä vastustajansa sijoilta 5-8, minkä jälkeen valitsi kakkonen Classic ja sitten kolmonen SB-Pro.

Puolivälieräpareiksi muodostuivat

TPS–Koovee
Classic–FBC Loisto
SB-Pro–SaiPa
SSRA–EräViikingit

Pirkkalan Pirkkain ja täksi kaudeksi F-liigaan nousseen Northern Starsin kausi päättyi runkosarjaan.

PSS karsii sarjapaikastaan Inssi-Divarin Superfinaalin häviäjän kanssa, ja viimeiseksi jäänyt ÅIF putosi suoraan Inssi-Divariin.

Runkosarjan päätöskierrokset tulokset:

EräViikingit–TPS 1-3
Koovee–ÅIF 5-4 ja.
Northern Stars–SSRA 2-8
Pirkat–Classic 2-12
PSS–SaiPa 0-5
SB-Pro–FBC Loisto 3-2

Puolivälierät ja välierät pelataan paras viidestä -järjestelmällä. Finaalit pelataan paras seitsemästä -järjestelmällä. Välierissä ja finaaleissa otteluparit muodostuvat runkosarjan sijoitusten mukaan, paras vastaan heikoin ja niin edelleen. Kotietu ottelusarjoissa on aina runkosarjassa paremmin menestyneellä.

Välierien hävinneet joukkueet ratkovat pronssimitalien kohtalot yksittäisessä pronssiottelussa.

Alustavat pelipäivät:

Puolivälierät 21.-29.3.
Välierät 4.-12.4.
Pronssiottelu 18.-19.4.

Finaalit 15.4.-29.4.

F-liigakarsinnat 4.-12.4.

