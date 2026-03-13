Naisten runkosarja paketissa, tässä ovat puolivälieräparit

Puolivälieräpareiksi muodostuivat

TPS–Koovee

Classic–FBC Loisto

SB-Pro–SaiPa

SSRA–EräViikingit

Pirkkalan Pirkkain ja täksi kaudeksi F-liigaan nousseen Northern Starsin kausi päättyi runkosarjaan.

PSS karsii sarjapaikastaan Inssi-Divarin Superfinaalin häviäjän kanssa, ja viimeiseksi jäänyt ÅIF putosi suoraan Inssi-Divariin.

Runkosarjan päätöskierrokset tulokset:

EräViikingit–TPS 1-3

Koovee–ÅIF 5-4 ja.

Northern Stars–SSRA 2-8

Pirkat–Classic 2-12

PSS–SaiPa 0-5

SB-Pro–FBC Loisto 3-2

Puolivälierät ja välierät pelataan paras viidestä -järjestelmällä. Finaalit pelataan paras seitsemästä -järjestelmällä. Välierissä ja finaaleissa otteluparit muodostuvat runkosarjan sijoitusten mukaan, paras vastaan heikoin ja niin edelleen. Kotietu ottelusarjoissa on aina runkosarjassa paremmin menestyneellä.

Välierien hävinneet joukkueet ratkovat pronssimitalien kohtalot yksittäisessä pronssiottelussa.

Alustavat pelipäivät:

Puolivälierät 21.-29.3.

Välierät 4.-12.4.

Pronssiottelu 18.-19.4.

Finaalit 15.4.-29.4.

F-liigakarsinnat 4.-12.4.