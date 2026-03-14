Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen – tavoitteena pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen 12.3.2026 10:02:01 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriön hoidon jatkuvuuden kehittämisen haussa. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta, lisätä hoidon vaikuttavuutta ja tuottaa enemmän terveyshyötyä keskisuomalaisille. Haettava rahoitus on 2 605 150 euroa ajalle 1.6.2026–31.12.2027. Hanke pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiaan, joka hyväksyttiin 9.12.2025. Palvelustrategiassa korostetaan hoidon jatkuvuuden parantamista laajentamalla omahoitaja-omalääkärimallia koko Keski-Suomeen sekä vahvistamalla hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaille saatavaa terveyshyötyä. Nämä tavoitteet tukevat myös syyskuussa 2025 päivitettyä hyvinvointialueen strategiaa, jossa toiminnan kustannusvaikuttavuus nostettiin keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.