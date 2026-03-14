Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.3.2026 19:01:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 14.3.2026
Jatkotiedote: Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin klo 16:48 keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Ilmoituksen mukaan puurakenteinen rintamamiestalo paloi liekillä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa.
Rakennus on tuhoutunut täysin. Jälkisammutustoimet ovat vielä kohteessa käynnissä ja tulevat kestämään illan ajan. Paikalla tällä hetkellä viisi pelastuslaitoksen yksikköä.
Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.3.2026 17:13:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.3.2026 Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie Keski-Suomen pelastuslaitos hälytetty keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Rakennus täyden palon vaiheessa ja sammutustoiminta aloitettu. Tehtävälle hälytetty yhteensä 8 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos tiedottaa tapahtuneesta lisää klo 19 mennessä.
Keski-Suomen hyvinvointialue on arvioinut sosiaaliturvaan ja järjestötoimintaan kohdistuvien leikkausten vaikutuksia keskisuomalaisten hyvinvointiin ja on tehnyt koosteen järjestöihin ja sosiaaliturvaan kohdistuvista leikkauksista.
Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriön hoidon jatkuvuuden kehittämisen haussa. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta, lisätä hoidon vaikuttavuutta ja tuottaa enemmän terveyshyötyä keskisuomalaisille. Haettava rahoitus on 2 605 150 euroa ajalle 1.6.2026–31.12.2027. Hanke pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiaan, joka hyväksyttiin 9.12.2025. Palvelustrategiassa korostetaan hoidon jatkuvuuden parantamista laajentamalla omahoitaja-omalääkärimallia koko Keski-Suomeen sekä vahvistamalla hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaille saatavaa terveyshyötyä. Nämä tavoitteet tukevat myös syyskuussa 2025 päivitettyä hyvinvointialueen strategiaa, jossa toiminnan kustannusvaikuttavuus nostettiin keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.03.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Mansikkaniementie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Saarijärven Mansikkaniementielle. Palovaroitin herätti kaksi henkilöä asunnossa, jossa havaittiin savua. Pelastuslaitos tiedusteli tilat ja savun aiheuttajaksi selvisi vikaantunut sähkölaite. Palo ei päässyt leviämään, eikä henkilövahinkoja sattunut. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään tehdään lauantaina 14.3. päivitys, joka aiheuttaa arviolta 12 tunnin käyttökatkon järjestelmään. Katko saattaa jatkua myös arvioitua pidempään.
