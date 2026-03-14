Nurmon Jymy varmisti sarjapaikkansa, Classic kiinni runkosarjan voitossa

Kahden erän jälkeen Jymy johti 2-0, ja kolmannessa Teemu Turigin nosti vastaiskusta 3-0, merkkaamatta jäänyt Eemil Äijälä paraatipaikalta 4-0 ja vielä Karri Vaarala 5-0 vieraille. Viimein perille herättyään LASB tuli Jere Sulanderin, Roni Laasosen ja Lauri Tyrkäksen osumilla jo kahden maalin päähän muttei lähemmäs. Jymyn maaliin pallo päätyi vielä kerran, mutta vieraiden haaston jälkeen osuma hylättiin maalintekijän jalan oltua maalivahdin alueella.

Classic nousi Oilersin ohi sarjataulukon kärkeen kaadettuaan kotonaan EräViikingit lopulta peräti 14-5. Benjamin Tenhonen laukoi vieraat kahdeksan minuutin kohdalla jo 3–1-johtoon, mutta siinä kohdin Classic vaihtoi maalivahtia ja alkoi nousun. Ensimmäisellä tauolla lukemat olivat jo tasoissa, ja toisessa erässä Classic meni menojaan vieden sen peräti 7-1. Tiitus Salokangas sekä Ville Lastikka hurjastelivat voittajien sarakkeeseen tehot 3+3 ja Eemeli Salin 1+3. Janne Lamminen pelasi tänään 500. runkosarjaottelunsa juhlistaen sitä ottelun päätösmaalilla ja sen jälkilämmöissä 2+2+10 minuutin jäähyllä.

OLS on pelannut kotonaan vahvasti, mutta tänään sattui ohipeli, kun Nokian KrP vei pisteet mukanaan tyrmäysnumeroin 12-2. Avauserän KrP vei 4-0, ja toisella tauolla lukemat olivat jo 10-0 Kim Hyrkkösen ja Mikko Laakson muun muassa iskettyä saman jäähyn aikana kaksi alivoimamaalia. OLS avasi maalitilinsä viimeisellä viisiminuuttisella vieraiden johdettua jo 12-0. Mikko Laakso nakutti KrP:lle tehot 3+2 ja Joona Rantala 3+1.

Yhdeksäntenä oleva Hawks katkaisi pudotuspeleihin valmistautuvan Westend Indiansin orastavan voittoputken 7–4-kotivoitolla. Tasan 3-3 tahkotun avauserän jälkeen Emil Kallio ja Sakari Kataja-Rahko iskivät nousijajoukkueen toisessa kahden maalin johtoon, jota Luukas Huolman kolmannessa vielä venytti. Juuso Kekki kavensi Indiansille, mutta rypistys kuudella tuotti vain isäntien Felix Skandin tyhjiin tekemän päätösmaalin.

Classicilla on kärjessä nyt kahden pisteen etumatka mestari Oilersiin, ja runkosarja huipentuu joukkueiden kohtaamiseen keskiviikon päätöskierroksella Espoossa.

Sunnuntaina ovat vuorossa toiseksi viimeisen sarjakierroksen paketoivat ottelut OLS–Nokian KrP ja FBC Turku–SPV.