Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon

14.3.2026 22:37:19 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Loton kierroksen 11/2026 arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon.

Televisiostudio, jossa arvotaan Lotto. Taustalla Lottokone.
Lauantain Lotto arvotaan Helsingin Pasilassa sijaitsevalla studiolla. Kuvaaja Mari Lehtisalo.

Loton lauantai-illan oikea rivi on 4, 11, 14, 31, 32, 36 ja 40. Lisänumero 18.  Plusnumero 19.

Lotosta ei löytynyt tänä iltana täysosumia eikä 6+1 -oikein rivejä.

Ensi viikolla Loton potissa on kolme miljoonaa euroa.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi 3 8 3 3 4 1 2.

Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lauantain Milli-pelin oikea rivi on 1, 2, 11, 12, 15 ja 31. Lisänumero 25. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rooma 60. Lomatonneja voitettiin tänään kolmetoista kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Veikkaus Group in 2025: international growth and preparation for the multi-license market10.3.2026 15:11:55 EET | Press release

2025 was a promising year for Fennica Gaming, Veikkaus Group’s subsidiary engaged in international B2B operations. The turnover of its Games as a Service business nearly doubled, and the company concluded significant new channel partnership agreements that will support growth in the coming years. In addition, the gross gaming revenue and market share of the Betting and iCasino business division (the future license-based subsidiary) in Finland turned to growth towards the end of the year.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye