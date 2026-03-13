Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon

Loton lauantai-illan oikea rivi on 4, 11, 14, 31, 32, 36 ja 40. Lisänumero 18. Plusnumero 19.



Lotosta ei löytynyt tänä iltana täysosumia eikä 6+1 -oikein rivejä.



Ensi viikolla Loton potissa on kolme miljoonaa euroa.



Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi 3 8 3 3 4 1 2.



Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Milli-pelin oikea rivi on 1, 2, 11, 12, 15 ja 31. Lisänumero 25. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rooma 60. Lomatonneja voitettiin tänään kolmetoista kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.