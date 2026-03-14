SDP:n Räsänen: Kokoomus haluaa taas rahoittaa miljonäärien veroalennukset tavallisten suomalaisten verotusta kiristämällä
15.3.2026 11:01:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Joona Räsänen (sd) kritisoi kokoomuksen ehdottamaa perintö- ja lahjaveron poistoa.
- Perintö- ja lahjaveron korvaaminen luovutusvoittoverolla johtaisi väistämättä verotuksen kiristymiseen tilanteissa, joissa perillinen realisoi saamansa perinnön saadakseen varat käyttöönsä. Tämä johtuu siitä, että näissä tilanteissa luovutusvoittovero on huomattavasti kireämpi kuin nykyinen perintöverotus. Muutoksen voittajia olisivat he, joiden ei tarvitse myydä perimäänsä omaisuutta, toteaa Räsänen.
Veronmaksajat ovat arvioineet muutoksen vaikutuksia ja tulokset osoittavat, että suurin osa perinnön saajista häviäisi tässä muutoksessa nykytilaan verrattuna.
- Suomessa pitää pystyä rakentamaan vaurautta omalla työllään, ei vain syntymällä oikeaan perheeseen. On vaikea ymmärtää kokoomuksen halua jälleen kerran maksattaa miljonäärien veroalennukset tavallisten suomalaisten verotusta kiristämällä, sanoo Räsänen.
Räsänen arvostelee myös kokoomuksen poukkoilevaa linjaa perintö- ja lahjaveron poistamisesta julkiselle taloudelle kalliiksi vaalipopulismiksi. Vielä kuukausi sitten pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus valmistele perintö- ja lahjaveron poistamista, mutta trendinomainen kokoomuksen kannatuksen lasku on näemmä johtanut vaalipaniikin kasvamiseen.
- Suomen julkisella taloudella ei ole varaa tähän kokoomuksen vaalipopulismiin. Nykyisen hallituksen johdolla Suomi on viety EU:n alijäämämenettelyyn, velkaantuminen on jatkuvasti kiihtynyt ja tulevien vuosien alijäämät ovat keskimäärin 15 miljardia euroa vuosittain. Tässä julkisen talouden tilanteessa on täysin edesvastuutonta päähallituspuolueelta laukoa jatkuvasti esityksiä, joilla tilannetta pahennetaan entisestään. Varsinkin, kun tavalliselle suomalaiselle on tässä kokoomuksen ajattelussa varattu laskun maksajan rooli, Räsänen päättää.
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
