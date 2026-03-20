Kotimainen haastaja täyttämässä Foodoran jättämän aukon – Johdolta kova ennustus ruuan kotiinkuljetuksista

Suomen ruokalähettimarkkinat ovat keskellä historiallista uusjakoa. Kun kansainvälinen jättiläinen Foodora ilmoitti vetäytymisestään, kotimainen haastaja Swype on ilmoittanut olevansa valmis täyttämään syntyneen tyhjiön.

Vuonna 2023 perustettu alusta on kasvanut tähän asti suuremman yleisön katseilta piilossa, mutta luvut paljastavat vauhdin: Alusta on käsitellyt jo yli 100 000 tilausta ja pitää sisällään yli 100 ravintolaa.

Toimitusjohtaja Casper Nordmanin ja hallituksen puheenjohtaja Ranza Divenin mukaan markkinatilanne muuttui silmänräpäyksessä.

- Ruoka-alustojen kenttä on ollut Suomessa pitkään duopoli jota on ollut todella vaikea rikkoa, mutta uutiset Foodoran poistumisesta näyttää tekevän juuri sen, ja se on vaikuttanut meihin kuin rakettipolttoaine.

Uutinen on sen lisäksi jättänyt suuren määrän kokeneita lähettejä ilman vakaata ansiomahdollisuutta, ja Swypen mukaan uutisointia seuranneen vuorokauden aikana yritys vastaanotti yli tuhat uutta kuljettajahakemusta. Tämä viittaa siihen, että alalla on kova kysyntä toimijoille, jotka pystyvät tarjoamaan selkeän ja ennustettavan ansiomallin muuttuvassa kilpailutilanteessa.

"Tilanne ei ole kestävä"

Swype pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan kyseenalaistamalla alan nykyisen hinnoittelumallin. Nordmanin mukaan kuluttajien tottumus lähes ilmaisiin kotiinkuljetuksiin on perustunut kestämättömään pohjaan.

- Ilmaisten kuljetusten aika alkaa olla ohi. Alalla on totuttu polttamaan sijoittajien pääomaa kuljetusten halventamiseksi, mutta se ei ole pitkällä aikavälillä järkevää. Meidän fokuksemme on tehdä kuljetuksista kestäviä niin, että myös kuljettajien palkat saadaan kuntoon, Nordman kertoo.

Hänen mukaansa kuluttajien on valmistauduttava siihen, että kotiinkuljetus on palvelu, josta on maksettava sen todellinen hinta.

Ravintoloiden itsenäisyys ja tekoäly valtteina

Siinä missä perinteiset alustat pitävät tiukasti kiinni asiakasrajapinnasta, Swype tarjoaa ravintoloille mahdollisuuden myös omaan verkkokauppaan ja kanta-asiakasverkostoon. Strategiaan kuuluu myös tekoälyn hyödyntäminen: järjestelmä muokkaa ravintoloiden ruokalistoja ja mainoskampanjoita itsenäisesti myyntidatan perusteella.

- Ravintoloilla on aiemmin ollut vaihtoehtoina joko kalliit alustat tai oma kotisivu. Me olemme yhdistäneet nämä. Ravintola voi valita joko kiinteän kuukausimaksun tai komission, oman mielen mukaisesti, Nordman selittää.

Kotimaisuus tärkeässä roolissa digitalisaatiossa

Hallituksen puheenjohtaja Ranza Diven korostaa, että yrityksen tavoite on rakentaa ravintoloille reilumpi ja läpinäkyvämpi toimintamalli.

- Meidän päätavoite ja missio on edelleen sama. Haluamme olla ravintoloille se reilu ja strateginen kumppani, joka ymmärtää millaisten haasteiden kanssa ravintolat taistelevat.

Divenin mukaan Swypen tausta tulee suoraan ravintola-alan käytännön tarpeista.

Ennen Swypeä taustallamme oli mainostoimistotoimintaa, jossa rakensimme ravintoloille verkkokaupparatkaisuja. Huomasimme nopeasti, että kysyntä tällaiselle palvelulle kasvoi jatkuvasti, ja ravintolat tarvitsivat kokonaisvaltaisemman ratkaisun.

Divenin mukaan ravintoloiden digitalisaatioon liittyy myös käytännön haasteita, joista ravintoloitsijat kertovat yhä enemmän.

Monet ravintolat rakentavat kotisivunsa ja verkkokauppansa erilaisten valmiiden alustojen päälle. Usein nämä ratkaisut tulevat ulkomaisilta toimijoilta, eikä ravintoloitsija välttämättä tiedä tarkasti, missä dataa säilytetään tai miten järjestelmä toimii kokonaisuutena.

Diven korostaa sen osalta kotimaisuuden merkitystä.

Meille on tärkeää, että kuluttajien tiedot ja tilaukset ovat turvattuja. Swype on kotimainen palvelu joka maksaa verot Suomeen. Data ja järjestelmä on rakennettu Suomessa, mikä tuo läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta sekä ravintoloille että kuluttajille.

Agressiivinen laajentuminen edessä

Vaikka yritys on tähän asti toiminut maltillisella mainosbudjetilla, on suunnitelmissa nyt aggressiivinen laajentuminen. Tähän asti kuljetukset ovat olleet ravintoloiden vastuulla, mutta kesän jälkeen Swype laajentaa tarjontaa ja aloittavat yhteistyön lähettien kanssa joiden työt vähenivät Foodoran poistuessa.

Teknologisesti Swype nojaa pitkälle automatisoituun ylläpitoon. Järjestelmä aikoo hyödyntää mm. koneoppimista ravintoloiden tilausmäärien ja asiakaskäyttäytymisen analysoinnissa, mikä mahdollistaa automaattiset markkinointitoimenpiteet ilman ravintoloitsijan manuaalista työtä.

FAKTA: Swype Tilausalusta