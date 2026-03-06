Demarinaiset: aborttioikeus tulee kirjata Suomen perustuslakiin

”Viimeisimpänä huolestuttavana esimerkkinä on hallituspuolueen kansanedustajan Päivi Räsäsen (kd.) väite, jonka mukaan Marinin hallituksen aborttilain uudistus olisi syy Lohjalla tapahtuneeseen vastasyntyneen kuolemaan. On kertakaikkiaan vastuutonta valjastaa järkyttävä vauvansurma poliittiseksi keppihevoseksi aborttioikeuden kyseenalaistamiseen ja tasa-arvoa murentavan kehityksen lietsomiseen”, sanoo Marttila.

Tilastojen perustella aborttien kieltäminen ei vähennä abortteja, vaan ajaa naisia turvattomiin ja laittomiin keskeytyksiin. Arviolta lähes 40 000 naista kuolee maailmassa joka vuosi aborttikieltojen ja -rajoitusten seurauksena.

”Kyse ei ole mielipidekysymyksestä vaan terveydestä, ihmisoikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon. Aborttioikeuden rajoittaminen vaarantaa naisten ja tyttöjen terveyden ja pahimmillaan heidän henkensä”, Marttila sanoo.

Marttilan mukaan läntisistä maista tasa-arvon takapakki näkyy erityisen räikeästi Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa vaikuttaa niin kutsuttu anti-gender-liikehdintä, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttänyt satoja miljoonia euroja naisten oikeuksien vastaiseen lobbaustyöhön Euroopan unionissa.

”Suomessakin on poliittisia toimijoita, jotka joko tietoisesti tai tahtomattaan ruokkivat anti-gender -ilmiötä. Siksi hallituksen linjan on oltava täysin kirkas: aborttioikeutta kyseenalaistaville voimille ei pidä antaa tilaa Suomessa.

Konservatiiviset liikkeet eivät saa määrittää suuntaa tai murentaa saavutettua kehitystä”, Marttila painottaa.

Jotkin Euroopan maat ovat ryhtyneet toimeen ja vahvistaneet aborttioikeuden asemaa perustuslaillisella tasolla. Vuonna 2024 Ranska sisällytti aborttioikeuden perustuslakiinsa ensimmäisenä maana maailmassa. Tänä vuonna, juuri naistenpäivän alla myös Luxemburg seurasi Ranskan esimerkkiä turvatakseen naisten itsemääräämisoikeuden perustuslaissa.

”Nämä esimerkit osoittavat, että aborttioikeutta voidaan ja pitää suojella kaikkein vahvimmalla mahdollisella tavalla. Kyse on perusoikeudesta, jota ei saa altistaa poliittisille heilahduksille. Siksi me Demarinaiset olemme jättäneet SDP:n puoluekokoukselle aloitteen aborttioikeuden kirjaamisesta perustuslakiin. Meidän velvollisuutemme on pysäyttää tasa-arvon takapakki ja seistä horjumatta naisten oikeuksien puolella”, Marttila päättää.

SDP:n puoluekokous pidetään Tampereella 23.-25.5.2026.