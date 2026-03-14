15.3.2026 14:12:39 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KETOMAANTIE, LAUKAA

Kyseessä hallittu risujen poltto ja siitä aiheutunut savunmuodostus, josta naapuri huolestui ja teki hätäilmoituksen. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö kävi kohteessa toteamassa tapauksen.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.3.2026 Jatkotiedote: Rakennuspalo, keskisuuri: Kyyjärvi, Sahantie Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin klo 16:48 keskisuurelle rakennuspalolle Kyyjärvellä. Ilmoituksen mukaan puurakenteinen rintamamiestalo paloi liekillä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa. Rakennus on tuhoutunut täysin. Jälkisammutustoimet ovat vielä kohteessa käynnissä ja tulevat kestämään illan ajan. Paikalla tällä hetkellä viisi pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen – tavoitteena pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen12.3.2026 10:02:01 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriön hoidon jatkuvuuden kehittämisen haussa. Suunnitellun hankkeen tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta, lisätä hoidon vaikuttavuutta ja tuottaa enemmän terveyshyötyä keskisuomalaisille. Haettava rahoitus on 2 605 150 euroa ajalle 1.6.2026–31.12.2027. Hanke pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiaan, joka hyväksyttiin 9.12.2025. Palvelustrategiassa korostetaan hoidon jatkuvuuden parantamista laajentamalla omahoitaja-omalääkärimallia koko Keski-Suomeen sekä vahvistamalla hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaille saatavaa terveyshyötyä. Nämä tavoitteet tukevat myös syyskuussa 2025 päivitettyä hyvinvointialueen strategiaa, jossa toiminnan kustannusvaikuttavuus nostettiin keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.03.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Mansikkaniementie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Saarijärven Mansikkaniementielle. Palovaroitin herätti kaksi henkilöä asunnossa, jossa havaittiin savua. Pelastuslaitos tiedusteli tilat ja savun aiheuttajaksi selvisi vikaantunut sähkölaite. Palo ei päässyt leviämään, eikä henkilövahinkoja sattunut. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

