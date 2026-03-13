Yrittäjägallup: Yli neljännes työnantajista tehnyt paikallisia sopimuksia
15.3.2026 16:11:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Yli neljännes työehtosopimusta noudattavista työnantajayrityksistä on tehnyt vähintään yhden paikallisen sopimuksen viimeisen vuoden aikana, osoittaa Yrittäjägallup. ”Tulokset kertovat, että tällä vaalikaudella tehdyt paikallisen sopimisen lainsäädäntömuutokset ovat olleet tarpeen”, toteaa johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä.
Vuonna 2025 voimaan astunut lainsäädäntö poisti paikallisen sopimisen kiellot. Aiemmin kiellot estivät järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä sopimasta työehtosopimuksen sallimista joustoista paikallisesti.
”Paikallisen sopimisen kulttuurin rakentuminen vie vuosia. Tällä hetkellä sopiminen on liiaksi riippuvaista työehtosopimuksista. Jos työehtosopimuksiin ei saada riittävästi liikkumatilaa, yritykset ovat kädettömiä, vaikka tarve paikalliselle sopimiselle olisi suuri”, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Toimialoilla suuria eroja - joustot koetaan riittämättömiksi
Paikallisia sopimuksia on tehty erityisen paljon kaupan ja rakentamisen aloilla.
Teollisuudessa koetaan useimmin, että sopimukselle olisi tarve, mutta sitä ei ole syntynyt.
TES:n mahdollistamia joustoja on hyödynnetty ainakin jonkin verran 42 prosentissa TES:siä noudattavista yrityksistä. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavista yrityksistä kolme prosenttia kertoo hyödyntäneensä joustoja laajasti ja 37 prosenttia vähintään jonkin verran. Pk-yritykset, joissa noudatetaan työehtosopimusta, eivät ole kovin tyytyväisiä nykyisiin mahdollisuuksiin: 38 prosenttia pitää joustoja riittävinä, 32 prosenttia ei. Tyytymättömyys korostuu teollisuudessa ja rakentamisessa.
”Yritykset kokevat, että työehtosopimuksissa ei ole riittävästi liikkumatilaa. Tämä näkyy tuloksissa selvästi. Tuloksista näkyy myös se, että monet työehtosopimukset ovat tulkinnanvaraisia, eivätkä mahdolliset joustomahdollisuudet käy niistä riittävän selkeästi ilmi.”
Tiedot perustuvat 649 vähintään kahden hengen yrityksen vastauksiin Yrittäjägallupissa (Verian, 2/2026).
Ensi vaalikaudella ratkaistava TES-järjestelmän jäykkyys
Paikallisen sopimisen vaikutukset ovat yritysten näkökulmasta pääosin myönteisiä. ”Paikallinen sopiminen hyödyttää sekä yritystä että työntekijöitä. Siksi sen edellytyksiä kannattaa vahvistaa.”
Yli puolet vastaajista kuitenkin kertovat, että lainsäädäntömuutokset itsessään eivät ole vaikuttaneet merkittävästi yrityksen toimintaan.
”Uudistuksia pitää jatkaa seuraavalla vaalikaudella siten, että yrityksillä on mahdollisuus sopia laajemmin myös työehtosopimuksista poiketen. Paikallisen sopimisen laajentaminen ei ole pikajuoksu vaan maraton. Nyt tehtyjen lainsäädäntömuutosten läpi vieminen kesti vuosikymmeniä.”
FAKTA: Paikallisen sopimisen kiellot poistuivat vuonna 2025
Vuonna 2025 voimaan tullut lainsäädäntö lisäsi paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytymättömissä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä sekä mahdollisuuksia tehdä yrityskohtainen työehtosopimus.
Uuden lainsäädännön myötä sopimisen kiellot poistuvat. Kiellot estivät aiemmin järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä sopimasta työehtosopimuksen sallimista asioista paikallisesti.
Yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla voidaan sopia samoista joustoista kuin aiemmin valtakunnallisilla työehtosopimuksilla.
Lakiin ei tullut luottamusmiespakkoa, vaan sopiminen on mahdollista myös henkilöstön valitseman luottamusvaltuutetun kanssa, jos työehtosopimukseen ei sisälly vaihtoehtoista sopimismallia.
Suomen Yrittäjät esittää, että seuraavalla vaalikaudella tulee mahdollistaa laajemmin sopiminen myös työehtosopimuksen määräyksistä poiketen.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 2.–9.2.2026. Siihen vastasi 1 185 pk-yrityksen edustajaa, joista vähintään kahden hengen yrityksiä 649. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin lisää tästä.
Yhteyshenkilöt
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät: Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta - vaikutukset tuntuvat pk-yrityksissä13.3.2026 06:25:00 EET | Tiedote
- Lähi-idän tilanne on vakava, ja laajenemisen riski on olemassa. Suomalaisten pk-yritysten ja koko talouden kehityksen kannalta on erittäin toivottavaa, että tilanne rauhoittuu nopeasti ja kytevä epävarmuus vähenee. Energian ja polttoaineen hinnannousu nostaa suoraan suomalaisyritysten kustannuksia ja lisää epävarmuutta. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät: Koronasta tehtävä jälkiselvitys – yritysten kokemukset jäivät raportissa sivuun12.3.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Valtioneuvoston kanslia julkaisi perjantaina 6.3.2026 raportin korona-ajan rajoituksista. Raportti on yritysten näkökulmasta puutteellinen. Siksi tarvitaan erillinen, riippumaton selvitys siitä, miten rajoitukset vaikuttivat elinkeinovapauteen, yrityksiin ja yrittäjiin, Suomen Yrittäjät esittää.
Yrittäjägallup: Kesätyöpaikkoja tarjolla viime vuotta vähemmän10.3.2026 08:25:00 EET | Tiedote
Pk-yritykset tarjoavat tänä kesänä aiempaa vähemmän kesätöitä, kertoo Yrittäjägallup. Pk-yrityksistä 21 prosenttia aikoo palkata kesätyöntekijöitä, kun viime vuonna osuus oli 23 prosenttia ja vuonna 2024 vielä 26 prosenttia. – Moni yrittäjä epäröi vielä, voiko kesätyöntekijöitä palkata. Usein tarve hahmottuu vasta kesälomien sijoittelun jälkeen. Nuorten kannattaa hakea ja tiedustella kesätöitä aktiivisesti kesään asti, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: Pakettiralliin on luvassa tolkkua - ”Tilanne on yrityksille kestämätön”9.3.2026 13:53:49 EET | Tiedote
”On erittäin tärkeää, että hallitus laajentaa Tullin mahdollisuuksia ja pyrkii velvoittamaan kiinalaisyhtiöt maksamaan lähetysten tuottajavastuumaksut eli kierrätyskulut Suomessa. Halpatuonnin hillitseminen vaatii lisäksi määrätietoisia toimia EU:ssa”, asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä sanoo. Ministerit Matias Marttinen ja Sari Multala esittelivät tänään hallituksen ratkaisuja ”temutuksen” kitkemiseksi.
Yrittäjägallup: Verotuksen taso vähentää kasvuhaluja – Nato-jäsenyys lisää investointihaluja7.3.2026 09:45:00 EET | Tiedote
Peräti 66 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että verotuksen taso vähentää niiden kasvuhaluja, selviää tuoreesta Yrittäjägallupista. Talouden näkymät (52 %) ja julkinen velka (44 %) seuraavat perässä. Myös presidentti Donald Trumpin politiikka (42 %) nähdään merkittävänä kasvua heikentävänä tekijänä. Nato-jäsenyys puolestaan kasvattaa investointihaluja.
