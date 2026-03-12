U17-tytöt eteni EM-lopputurnaukseen
15.3.2026 17:16:33 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
1–1-tasapeli Tshekkiä vastaan Chomutovissa riitti Pikkuhelmareille kisapaikkaan. Ikäluokan EM-lopputurnaus pelataan Pohjois-Irlannissa toukokuussa.
U17-tytöt (2009 ja myöhemmin syntyneet) selvitti tiensä EM-lopputurnaukseen voittamalla oman EM-jatkokarsintalohkonsa. Aiemmissa peleissään Latvian (7–0) ja Romanian (3–0) kaatanut Suomi päätti karsinnat 1–1-tasapeliin emäntämaa Tshekkiä vastaan. Isabella Ylätalo vastasi Suomen tasoitusmaalista toisella jaksolla. Pikkuhelmarit voitti lohkon lopulta maalieron turvin ja Tshekki jäi kakkoseksi.
U17-ikäluokan EM-lopputurnaus järjestetään Pohjois-Irlannissa 3.–16. toukokuuta. Järjestäjämaan lisäksi turnaukseen etenee seitsemän EM-jatkokarsintojen lohkovoittajaa – toistaiseksi paikkansa ovat varmistaneet Suomi, Saksa ja Espanja. Muiden lohkojen tilanteet löytyvät UEFA:n sivuilta.
Tytöt (U17-U20) aikaisemmat lopputurnaukset:
U20 MM-kisat 2006 (alkulohko), 2014 (alkulohko)
U19 EM-kisat 2004 (alkulohko, kotikisat), 2005 (välierät), 2013 (välierät)
U17 MM-kisat 2018 (alkulohko), EM-kisat 2018 (pronssi), EM-kisat 2022 (alkulohko)
Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):
Ronja Leppämäki (mv), HJK (FC POHU)
Kaisla Lyytikäinen (mv), FC Heimo (FC Espoo, LePa)
Helmi Kupila, PK-35 Vantaa (FC Espoo, LePa)
Moona Nurminen, HPS
Emma Sjöberg Pérez, FC Honka (HooGee)
Ulrika Sarelius, HJK
Janessa Broström, TPS (ONS)
Hertta Ahonen, Ilves (HJK, TPV, FC Haka-j)
Pouta Ukkonen, KuPS (Pallokissat)
Miona Selkälä, ONS (HauPa)
Iida Surakka, PKKU (JäPS)
Aino Lamberg, HPS (HJS)
Silja Seppänen, FC Honka (EPS)
Aada Mandelin, HJK (PK-35)
Matilda Krause, HJK
Juliet Välkky, CF Damm (JyPK, Komeetat)
Mira Säikkö, HJK (FC Viikingit)Olivia Oulasvirta, HJK (LPS)
Isabella Ylätalo, HJK (HyPS)
Anni Pulkkanen, KuPS (Pallokissat)
Taustat:
Akan Okomoh, päävalmentaja
Valtteri Kumpuniemi, valmentaja
Elina Kujanen, valmentaja
Miro Kauti, valmentaja
Samu Korkalainen, maalivahtivalmentaja
Jasmin Kassim, videoanalyytikko
Paula Havukainen, fyysinen valmentaja
Aleksi Tossavainen, psyykkinen valmentaja
Inka Räisänen, fysioterapeutti/huoltaja
Sofia Saranpää, lääkäri
Miina Tapaninen, joukkueenjohtaja
