U17-tytöt eteni EM-lopputurnaukseen

U17-tytöt (2009 ja myöhemmin syntyneet) selvitti tiensä EM-lopputurnaukseen voittamalla oman EM-jatkokarsintalohkonsa. Aiemmissa peleissään Latvian (7–0) ja Romanian (3–0) kaatanut Suomi päätti karsinnat 1–1-tasapeliin emäntämaa Tshekkiä vastaan. Isabella Ylätalo vastasi Suomen tasoitusmaalista toisella jaksolla. Pikkuhelmarit voitti lohkon lopulta maalieron turvin ja Tshekki jäi kakkoseksi.

U17-ikäluokan EM-lopputurnaus järjestetään Pohjois-Irlannissa 3.–16. toukokuuta. Järjestäjämaan lisäksi turnaukseen etenee seitsemän EM-jatkokarsintojen lohkovoittajaa – toistaiseksi paikkansa ovat varmistaneet Suomi, Saksa ja Espanja. Muiden lohkojen tilanteet löytyvät UEFA:n sivuilta.

Tytöt (U17-U20) aikaisemmat lopputurnaukset:

U20 MM-kisat 2006 (alkulohko), 2014 (alkulohko)

U19 EM-kisat 2004 (alkulohko, kotikisat), 2005 (välierät), 2013 (välierät)

U17 MM-kisat 2018 (alkulohko), EM-kisat 2018 (pronssi), EM-kisat 2022 (alkulohko)

Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Ronja Leppämäki (mv), HJK (FC POHU)

Kaisla Lyytikäinen (mv), FC Heimo (FC Espoo, LePa)

Helmi Kupila, PK-35 Vantaa (FC Espoo, LePa)

Moona Nurminen, HPS

Emma Sjöberg Pérez, FC Honka (HooGee)

Ulrika Sarelius, HJK

Janessa Broström, TPS (ONS)

Hertta Ahonen, Ilves (HJK, TPV, FC Haka-j)

Pouta Ukkonen, KuPS (Pallokissat)

Miona Selkälä, ONS (HauPa)

Iida Surakka, PKKU (JäPS)

Aino Lamberg, HPS (HJS)

Silja Seppänen, FC Honka (EPS)

Aada Mandelin, HJK (PK-35)

Matilda Krause, HJK

Juliet Välkky, CF Damm (JyPK, Komeetat)

Mira Säikkö, HJK (FC Viikingit)Olivia Oulasvirta, HJK (LPS)

Isabella Ylätalo, HJK (HyPS)

Anni Pulkkanen, KuPS (Pallokissat)

Taustat:

Akan Okomoh, päävalmentaja

Valtteri Kumpuniemi, valmentaja

Elina Kujanen, valmentaja

Miro Kauti, valmentaja

Samu Korkalainen, maalivahtivalmentaja

Jasmin Kassim, videoanalyytikko

Paula Havukainen, fyysinen valmentaja

Aleksi Tossavainen, psyykkinen valmentaja

Inka Räisänen, fysioterapeutti/huoltaja

Sofia Saranpää, lääkäri

Miina Tapaninen, joukkueenjohtaja

