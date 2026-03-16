Lapin lapset ja nuoret kertoivat yli tuhat arkeen sopivaa ajatusta ja ideaa terveellisten elintapojen edistämiseksi
18.3.2026 12:00:00 EET | UKK-instituutti | Tiedote
Lapin hyvinvointialue kysyi lasten ja nuorten ratkaisuja liikkumisen lisäämiseen ja elintapojen puheeksiottoon. Tavoitteena oli tuoda lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin: mikä saisi heidät liikkumaan enemmän arjessa ja millä tavoin he toivovat aikuisten puhuvan elintavoista. Vastauksina saatiin yli 1 100 ajatusta ja ideaa terveellisten elintapojen tueksi.
Tutkimustiedon perusteella elintapoihin ja ylipainoon liittyvät sairauksien riskitekijät alkavat kasautua jo lapsuudessa. Lisäksi riittävä liikkuminen on yhteydessä muun muassa oppimiseen ja mielen hyvinvointiin. Move!-toimintakykymittausten perusteella fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla 39 prosentilla 5.-luokkalaisista ja 47 prosentilla 8.-luokkalaisista lappilaisista. Samanaikaisesti lappilaisilla lapsilla ja nuorilla esiintyy muuta maata useammin ylipainoa.
”Vähäiseen liikkumiseen ja elintapoihin liittyviä haasteita on perinteisesti pyritty ratkaisemaan aikuisten lähtökohdista. Me halusimme toimia toisin. Lapset ja nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita omassa arjessaan ja uskoimme, että heillä on ratkaisuehdotuksia liikkumisen lisäämiseen, terveelliseen ruokailuun ja uneen liittyen. Työpajojen tulokset olivatkin monipuolisia ja innostavan yksinkertaisia – useisiin lasten ja nuorten toiveisiin on helppo tarttua arjessa.” Toteavat yhteistuumin Lapin hyvinvointialueen asiantuntijat Johanna Mourujärvi ja Marja Kaasalainen.
Kemissä, Kemijärvellä, Kolarissa ja Ranualla koulupäivän aikana toteutettuihin 5. ja 8.-luokkalaisten työpajoihin osallistui 137 oppilasta. Lapsia ja nuoria pyydettiin kertomaan ajatuksia ja ideoita siihen, mikä motivoisi heitä liikkumaan enemmän, miten he toivoisivat, että aikuiset puhuisivat heille elintavoista, mitä kannustavaa he sanoisivat keholleen ja millainen keho on heistä terve ja hyvinvoiva. Työpajoja ohjasivat Lapin hyvinvointialueen asiantuntijat yhdessä opettajien, terveydenhoitajien ja kuntien liikuntapalveluiden työntekijöiden kanssa.
Mitä lapset ja nuoret kertoivat?
Liikkumaan kannustavina tekijöinä lapset ja nuoret toivat esille muun muassa kaverit, hauskuuden, positiivisen fiiliksen ja yhteishengen. Lapset toivoivat, että jokainen saisi liikkua omalla tavallaan, ja että myös mokaaminen sallittaisiin. Osa lapsista ja nuorista toivoi, että harrastaa saisi matalalla kynnyksellä, osaa motivoivat myös kilpailulliset tavoitteet.
Lapset ja nuoret toivoivat, että elintavoista puhuttaisiin ystävällisesti, kannustavasti ja kunnioittavasti ilman pakkoa ja pelottelua. He myös kokivat, että elintavoista olisi tärkeää saada turvallisilta aikuisilta oikeaa ja perusteltua tietoa. Tiedon toivottiin olevan konkreettista, jotta sitä voisi soveltaa omaan arkeen. Lasten ja nuorten keskeinen viesti oli, että pienetkin askeleet riittävät, ja jo parhaansa yrittäminen on tarpeeksi hyvä.
Itsensä hyväksyminen ja kokemus riittävyydestä olivat monille tärkeitä arvoja. Fyysisen terveyden ja elintapojen koettiin olevan yhteydessä myös mielen hyvinvointiin. Vastaajat halusivat kiittää kehoaan terveydestä ja siitä, että he voivat liikkua. Heistä arjessa oli tärkeää muistaa, että on riittävän hyvä ja ainutlaatuinen sellaisenaan.
Työpajojen tulokset tarjoavat arvokasta ja helposti hyödynnettävää tietoa siitä, miten lasten ja nuorten elintapoja voidaan tukea heidän omista lähtökohdistaan käsin. Tuloksia hyödynnetään Vaikuttavaa elintapaohjausta ja omahoitoa Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa ja Satakunnassa -hankkeen seuraavissa vaiheissa, kuten Lapin lasten ja nuorten elintapaohjauksen kehittämisessä ja hyvinvointialueiden yhteisessä vanhempainillassa.
Hankekonsortion muodostavat UKK-instituutti sekä Etelä-Pohjanmaan, Lapin ja Satakunnan hyvinvointialueet. Hanke toteutetaan Terveydeksi- sekä Suomi liikkeelle -ohjelmien rahoituksella 1.1.2026–31.3.2027.
Johanna MourujärviAsiantuntija, Lapin hyvinvointialuePuh:040 756 4173johanna.mourujarvi@lapha.fi
Marja KaasalainenAsiantuntija, Lapin hyvinvointialuePuh:040 573 3240marja.kaasalainen@lapha.fi
Miia LänsitieErityisasiantuntija, Lapin hyvinvointialuePuh:040 514 7676miia.lansitie@lapha.fi
Vaikuttavaa elintapaohjausta -hanke
Vaikuttavaa elintapaohjausta ja omahoitoa Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa ja Satakunnassa -hankkeessa kehitetään elintapaohjausta alueiden omien tarpeiden pohjalta eri ikäryhmien tueksi. Hanketta koordinoi UKK-instituutti. Hanke saa rahoituksensa Terveydeksi- ja Suomi Liikkeelle -ohjelmista.
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus.
