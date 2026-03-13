EK:n Vientibarometri: Epävarmuus ja kohoavat hinnat yritysten suurin huoli – EU:lta kaivataan uusia kauppadiilejä ja jämäkkyyttä Trumpin edessä
17.3.2026 14:00:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Maailmatilanteen kasvava epävarmuus on tällä hetkellä suomalaisyritysten ylivoimaisesti suurin huolenaihe vientimarkkinoilla. Kotimaassa taas pelätään kohoavien kustannusten syövän yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vaikka odotukset viennin kasvulle ovat vahvistuneet syksyisestä. EU:lta yritykset odottavat tiukempia toimia Trumpin tulleihin ja uusia kauppadiilejä viennin vauhdittamiseksi.
EK:n helmikuisen Vientibarometrin perusteella viennin kasvuodotukset ovat vahvistuneet 7 prosenttia verrattuna syyskuun arvioihin: 47 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana ja 45 prosenttia odottaa sen säilyvän ennallaan. 8 prosenttia varautuu viennin supistumiseen, kun syyskuussa vastaava luku oli 13 prosenttia.
Kyselytulokset kerättiin ennen Lähi-idän kriisin leimahtamista. EK:n johtajan Timo Vuoren mukaan sen vaikutukset voivat varjostaa näkymiä jatkossa, eritoten poikkeusolojen pitkittyessä:
"Polttoaineiden ja logistiikan kallistuminen on huono uutinen Suomelle, sillä jo nyt 56 prosenttia vientiyrityksistä ilmoittaa korkean kustannustason isoimmaksi vientijarruksi kotimaassa."
Läsnäolo USA:n markkinoilla ennallaan
Alkuvuosi horjutti EU:n ja USA:n Skotlannissa sopimaa tullidiiliä. 58 prosenttia Suomen vientiyrityksistä suosittaa, että EU varautuu tiukkoihin vastatoimiin, jos Valkoisesta talosta tulee uusia negatiivisia tulliesityksiä. Joka viides yritys olisi valmis irtisanoutumaan Skotlannin EU-USA-diilistä. Lähes yhtä moni toivoo EU:n jatkavan nykyistä sovittelevaa linjaa USA:n kanssa.
”Trumpin tullipolitiikan liikkumatila ei ole enää rajaton USA:n sisäpolitiikassakaan. Raja voi tulla vastaan myös EU:ssa, kun Skotlannin diilistä on tullut liikkuva maali. Suomalaisten vientiyritysten arviot kertovat, että tiukemmille vastatoimille löytyy kannatusta. EU:n on saatava kaikkien tuotteiden tullit mahdollisimman alas, mukaan lukien teräsjohdannaiset”, Timo Vuori korostaa.
Sinällään vientisektorin sitoutuminen USA:n markkinoihin on samalla tasolla kuin puoli vuotta aiemmin syyskuussa: 40 prosenttia suomalaisyrityksistä arvioi USA-viennin vähenevän hieman ja 13 prosenttia merkittävästi. Vain 2 prosenttia aikoo vetäytyä USA:sta kokonaan. Lähes 90 prosenttia yrityksistä siirtää korotetut tullit kokonaan tai osittain amerikkalaisen asiakkaan hintoihin. Vain 8 prosenttia vientiyrityksistä harkitsee siirtävänsä tuotantoa tai alihankintaa USA:han.
Kauppasopimuksista vetoapua viennille
69 prosenttia yrityksistä näkee geopoliittisen epävarmuuden suurimmaksi haasteeksi vientimarkkinoillaan. Vastavoimaksi yritykset toivovat EU:n aktiivisen kauppapolitiikan jatkamista. 62 prosenttia toivoo kaupan syventämistä Aasian maiden kanssa ja 45 prosenttia Latinalaisen Amerikan kanssa.
”Yritysten odotuksiin vastaamiseksi on tärkeää, että Mercosur-sopimus saatetaan komission toimesta väliaikaisesti voimaan jo alkukesään mennessä. Olisi kestämätöntä, jos Eurooppa antaisi Mercosur-mahdollisuuden livetä käsistään. Ripeää toimeenpanovaihetta tarvitaan myös EU-Intia-sopimukselle”, toteaa Timo Vuori.
EK:n Vientibarometriin vastasi 3.2 - 20.2.2026 yhteensä 354 yritystä. Yritykset edustavat laajasti eri toimialoja ja erikokoisia ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä.
Lisätiedot:
johtaja Timo Vuori, puh. 050 553 5319, etunimi.sukunimi@ek.fi
Satu ToivonenTiedottaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Ydinenergialain uudistus antaisi vauhtia investoinneille ja tukisi talouden kasvua13.3.2026 09:39:14 EET | Tiedote
EK pitää ydinenergialakiin esitettyä kokonaisuudistusta tervetulleena. Lupamenettelyiden selkiyttäminen ja sääntelyn modernisointi parantaisi Suomen investointivetovoimaa ja nopeuttaisi hankkeiden käytännön toteuttamista. Samalla avattaisiin tietä myös pienydinvoimaloille, joiden kehittämisessä Suomi on Euroopan eturintamassa. Vuonna 2019 käynnistetty ydinenergialain kokonaisuudistus on edennyt eduskunnan käsittelyyn huolellisen ja laajan valmistelun myötä. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan uudistus parantaisi edellytyksiä sekä nykyisten ydinvoimaloiden hyödyntämiselle että tuleville investoinneille, joita Suomen puhdas sähköjärjestelmä ja teollisuuden kasvavat tarpeet edellyttävät. “Hallituksen esityksessä on useita tärkeitä uudistuksia, jotka sujuvoittavat ydinvoimahankkeita koskevaa päätöksentekoa sekä tunnistavat sarjavalmisteisten ja pienten ydinenergialaitosten merkityksen ja selkeyttävät niitä koskevaa luvitusta. Myös ydinenergia-alan osaamisen palveluviennille avautuis
EU ajaa etusijaa eurooppalaiselle tuotannolle – EK panostaisi sisämarkkinoihin3.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
EK:n mielestä komissio on oikealla asialla, kun se hakee keinoja vahvistaa eurooppalaisten yritysten pärjäämistä globaalissa markkinassa ja vauhdittaa puhtaiden ratkaisujen kysyntää. Paikallisen tuotannon suosiminen julkisissa hankinnoissa ei kuitenkaan ole paras tapa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Paljon suuremmat hyödyt saataisiin, jos Eurooppa ottaisi kaikki tehot irti sisämarkkinoistaan. Jäsenmaille tarvitaan lisää painetta sisämarkkinaesteiden poistamiseksi. Eurooppa hakee keinoja pitää paremmin puoliaan, kun kauppasuhteiden epävarmuudet kasvavat ja protektionismi maailmalla etenee. Komission odotetaan julkistavan Industrial Accelerator Act -esityksen maaliskuussa, mahdollisesti jo 4.3. Talouden kannalta tärkeä seurattava kysymys koskee sitä, millaista etusijaisuutta komissio tulee esittämään eurooppalaisille tuotteille ja ratkaisuille (European Preference, Buy European). Komission harkinnassa on lainsäädäntöä, jolla esimerkiksi julkisiin hankintoihin voitaisiin liittää euroopp
EK:n visio: Vuonna 2035 Suomi on kasvun, uusien palveluiden ja teknologian kärkimaa3.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkaissut visionsa Suomelle vuoteen 2035. Vision tavoitteena on kääntää katse velkakeskustelusta ja lyhyen aikavälin haasteista kohti positiivista, kunnianhimoista tulevaisuuskuvaa.
EK käynnistää Resilience Center Finlandin: huoltovarmuudesta kasvuala Suomen viennille2.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Maailman maat hakevat Suomesta mallia ja osaamista, kun ne kasvattavat panostuksiaan kriisivarautumiseen. Nyt on Suomen hetki yhdistää voimat ja rakentaa resilienssistä uusi viennin kasvuala. Sitä tukemaan EK käynnistää Resilience Center Finland -palvelun, jota se toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja keskeisten ministeriöiden kanssa. Mukaan lähtee eri toimialojen keskeisiä kärkiyrityksiä. Suomella on käsissään ainutlaatuinen aikaikkuna, jolloin kriisinkestävyyttä koskeva osaaminen voidaan kääntää laajamittaiseksi vientitoiminnaksi, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies: ”Ukrainan sodan myötä Suomesta on tullut entistä seuratumpi suunnannäyttäjä huoltovarmuudessa. Samaan aikaan maailman maat – sekä valtiot että yritykset – kasvattavat panostuksiaan resilienssiin. Suomen ainutlaatuinen kokonaisturvallisuuden malli houkuttaa potentiaalisia asiakkaita, mutta kaupallinen tarjooma on usein hajallaan. Siksi käynnistämme Resilience Center Finla
Kutsu: EK:n visio Suomelle 2035 -julkistamiswebinaari tiistaina 3. maaliskuuta klo 8.30–1027.2.2026 12:06:32 EET | Kutsu
Millainen Suomi on vuonna 2035, jos emme tyydy vain hallitsemaan niukkuutta vaan päätämme itse rakentaa kasvumme?
