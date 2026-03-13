EK:n Vientibarometri: Epävarmuus ja kohoavat hinnat yritysten suurin huoli – EU:lta kaivataan uusia kauppadiilejä ja jämäkkyyttä Trumpin edessä

Maailmatilanteen kasvava epävarmuus on tällä hetkellä suomalaisyritysten ylivoimaisesti suurin huolenaihe vientimarkkinoilla. Kotimaassa taas pelätään kohoavien kustannusten syövän yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vaikka odotukset viennin kasvulle ovat vahvistuneet syksyisestä. EU:lta yritykset odottavat tiukempia toimia Trumpin tulleihin ja uusia kauppadiilejä viennin vauhdittamiseksi.

EK:n helmikuisen Vientibarometrin perusteella viennin kasvuodotukset ovat vahvistuneet 7 prosenttia verrattuna syyskuun arvioihin: 47 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana ja 45 prosenttia odottaa sen säilyvän ennallaan. 8 prosenttia varautuu viennin supistumiseen, kun syyskuussa vastaava luku oli 13 prosenttia.

Kyselytulokset kerättiin ennen Lähi-idän kriisin leimahtamista. EK:n johtajan Timo Vuoren mukaan sen vaikutukset voivat varjostaa näkymiä jatkossa, eritoten poikkeusolojen pitkittyessä:

"Polttoaineiden ja logistiikan kallistuminen on huono uutinen Suomelle, sillä jo nyt 56 prosenttia vientiyrityksistä ilmoittaa korkean kustannustason isoimmaksi vientijarruksi kotimaassa."

Läsnäolo USA:n markkinoilla ennallaan

Alkuvuosi horjutti EU:n ja USA:n Skotlannissa sopimaa tullidiiliä. 58 prosenttia Suomen vientiyrityksistä suosittaa, että EU varautuu tiukkoihin vastatoimiin, jos Valkoisesta talosta tulee uusia negatiivisia tulliesityksiä. Joka viides yritys olisi valmis irtisanoutumaan Skotlannin EU-USA-diilistä. Lähes yhtä moni toivoo EU:n jatkavan nykyistä sovittelevaa linjaa USA:n kanssa.

”Trumpin tullipolitiikan liikkumatila ei ole enää rajaton USA:n sisäpolitiikassakaan. Raja voi tulla vastaan myös EU:ssa, kun Skotlannin diilistä on tullut liikkuva maali. Suomalaisten vientiyritysten arviot kertovat, että tiukemmille vastatoimille löytyy kannatusta. EU:n on saatava kaikkien tuotteiden tullit mahdollisimman alas, mukaan lukien teräsjohdannaiset”, Timo Vuori korostaa.

Sinällään vientisektorin sitoutuminen USA:n markkinoihin on samalla tasolla kuin puoli vuotta aiemmin syyskuussa: 40 prosenttia suomalaisyrityksistä arvioi USA-viennin vähenevän hieman ja 13 prosenttia merkittävästi. Vain 2 prosenttia aikoo vetäytyä USA:sta kokonaan. Lähes 90 prosenttia yrityksistä siirtää korotetut tullit kokonaan tai osittain amerikkalaisen asiakkaan hintoihin. Vain 8 prosenttia vientiyrityksistä harkitsee siirtävänsä tuotantoa tai alihankintaa USA:han.

Kauppasopimuksista vetoapua viennille

69 prosenttia yrityksistä näkee geopoliittisen epävarmuuden suurimmaksi haasteeksi vientimarkkinoillaan. Vastavoimaksi yritykset toivovat EU:n aktiivisen kauppapolitiikan jatkamista. 62 prosenttia toivoo kaupan syventämistä Aasian maiden kanssa ja 45 prosenttia Latinalaisen Amerikan kanssa.

”Yritysten odotuksiin vastaamiseksi on tärkeää, että Mercosur-sopimus saatetaan komission toimesta väliaikaisesti voimaan jo alkukesään mennessä. Olisi kestämätöntä, jos Eurooppa antaisi Mercosur-mahdollisuuden livetä käsistään. Ripeää toimeenpanovaihetta tarvitaan myös EU-Intia-sopimukselle”, toteaa Timo Vuori.

EK:n Vientibarometriin vastasi 3.2 - 20.2.2026 yhteensä 354 yritystä. Yritykset edustavat laajasti eri toimialoja ja erikokoisia ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä.

