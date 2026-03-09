ProAgria Etelä-Savon, Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistymisneuvottelut ovat edenneet johtajan valintaan
16.3.2026 12:11:55 EET | ProAgria | Tiedote
ProAgria Etelä-Savon, Itä-Suomen ja Keski-Suomen yhdistymisneuvottelut ovat edenneet. Yhdistysten hallitukset ovat päättänet kutsua ProAgria Järvi-Suomen toimitusjohtajaksi ProAgria Itä-Suomen toimitusjohtajana nyt työskentelevän Katri Kostamon. Varatoimitusjohtajaksi on päätetty kutsua ProAgria Etelä-Savon toimitusjohtajana nyt työskentelevä Heikki Pahkasalo.
Katri Kostamo on työskennellyt ProAgrialla vuodesta 2003, ensin puutarha-agronomina, vuodesta 2007 lähtien esihenkilötehtävissä ja vuodesta 2013 toimitusjohtajana. Kostamo johti Itä-Suomen yhdistymisvaihetta toimitusjohtajana yhdistymisen toteutuessa. Koulutukseltaan Kostamo on MMM, agronomi.
Heikki Pahkasalo on työskennellyt ProAgrialla vuodesta 1992, aluksi projektipäällikkönä maaseutuyritysten kehittämishankkeissa, vuodesta 1998 lähtien esihenkilötehtävissä ja vuodesta 2001 toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Heikki Pahkasalo on MMM, agronomi.
ProAgria Keski-Suomen toimitusjohtajana työskentelevä Vesa Laitinen osallistuu aktiivisesti yhdistymisen valmisteluihin, mutta eläköityy ennen keskusten hallinnollista yhdistymistä.
ProAgria Etelä-Savo, Itä-Suomi ja Keski-Suomi neuvottelevat yhdistymisestä. Tavoitteena on, että uusi ProAgria Järvi-Suomi aloittaa operatiivisesti yhtenäisen toiminnan 1.1.2027 ja yhdistyy hallinnollisesti vuoden 2028 alussa.
Lisätietoja antavat
Jukka Nousiainen
hallituksen puheenjohtaja ProAgria Etelä-Savo
p. 0440 549 252
Juha Eskelinen
hallituksen puheenjohtaja ProAgria Itä-Suomi
p. 0400 968 502
Hannu Jokinen
hallituksen puheenjohtaja ProAgria Keski-Suomi
p. 0400 278 724
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Luonnontuotteet kasvun kärkenä – Kainuun ruokaketju uudistuu yhteistyöllä9.3.2026 08:33:13 EET | Tiedote
Kainuussa halutaan vahvistaa alkutuotantoa ja jalostusta rinnakkain, kasvattaa kasvipohjaista tuotantoa ja nostaa lähituotantoa kuntastrategioihin. Muun muassa näillä uusilla opeilla otetaan merkittävä askel tulevaisuuden ruokamaakunnaksi, linjaa päivittynyt ruokastrategia Kilpailijoista kumppaneiksi.
Suomalaiset juuret kiinnostavat maailmalla – uusi hanke rakentaa Suomeen juurimatkailun mallia24.2.2026 10:41:32 EET | Tiedote
Matka esivanhemman kotikylään, vanhempien lapsuuden pihapiiriin ja kävely suvun hautapaikoille voi olla hyvin merkityksellinen ja eheyttävä kokemus. Juurimatkalla nähdyt maisemat ja rakennukset, maut ja aistielämykset, kieli ja kohdatut ihmiset tuntuvat liittyvän omaan tarinaan. Juurimatka suvun menneisyyden paikoille vie matkailijan ‘kotiin’, oman identiteetin äärelle.
Nuoret viljelijät entistä kiinnostuneempia luomutuotannosta4.2.2026 09:59:41 EET | Tiedote
Kevät on tunnetusti aikaa, jolloin ProAgrian luonnonmukaisen tuotannon peruskurssit pyörähtävät käyntiin. Jos tulevana kasvukautena aikoo luomuviljelijäksi ryhtyä ja hakea luomusitoumusta, saa kurssin käymällä täytettyä sitoumuksen ehtona olevan koulutusvaatimuksen.
Päivän paras pala –hanke tukee senioreiden ravitsemusta ja yhteisöllisyyttä Turussa, viimeinen kurssipäivä 26.1.19.1.2026 15:05:14 EET | Tiedote
Senioreiden kanssa valmistetaan yhdessä edullisia ja ravitsevia aterioita ammattilaisten opastuksella kurssilla, jonka päätöspäivä on 26.1.2026.
ProAgria Järvi-Suomi yhdistää Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Itä-Suomen ProAgriat18.12.2025 09:26:00 EET | Tiedote
Asiakasrakenteen muutos ja asiakkaiden tarpeiden jatkuva kehittyminen edellyttävät ProAgrialta palveluiden kehittämistä entistä joustavammin ja tehokkaammin. Näihin vaatimuksiin on helpompi vastata yhdessä. Laajalla alueella toimivan yhteistyön syvyyttä on vaikea saavuttaa, jos toimitaan erillisissä organisaatioissa. Yhteisen organisaation alla myös asiantuntijat saavat parempaa tukea omaan työhönsä, erityisesti yhä erikoistuvissa tehtävissä. Yhdistyminen mahdollistaa toiminnan ja kustannustehokkuuden kehittämisen tavoilla, jotka tukevat sekä asiantuntijoiden että asiakkaiden menestystä entistä paremmin.
