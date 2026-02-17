Jyrki Martikainen MV-Jäähdytyksen uudeksi toimitusjohtajaksi ja Nordic Climate Group Suomen uudeksi maajohtajaksi

Nordic Climate Group on nimittänyt Jyrki Martikaisen MV-Jäähdytyksen uudeksi toimitusjohtajaksi ja Nordic Climate Group Suomen uudeksi maajohtajaksi. Martikainen aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta 2026. Nimitys on osa huolellisesti suunniteltua seuraajaprosessia ja tukee konsernin kasvua Suomessa.

Vuodesta 2020 MV-Jäähdytyksen toimitusjohtajana ja Nordic Climate Group Suomen maajohtajana toiminut Ilpo Mäkelä jatkaa yhtiössä hallituksen jäsenenä ja osallistuu organisaation pitkän aikavälin kehittämiseen.

”Toivotan Jyrki Martikaisen erittäin tervetulleeksi Nordic Climate Groupiin. Hän tuo mukanaan vahvaa johtamiskokemusta, kasvuhakuisen ajattelutavan sekä yhteistyöhön perustuvan johtamistavan, joka sopii hyvin hajautettuun toimintamalliimme. Samalla haluan kiittää Ilpo Mäkelää hänen arvokkaasta työpanoksestaan yhteisten vuosiemme aikana. On hienoa, että hän jatkaa organisaation tukemista hallituksen jäsenenä,” sanoo Fredrik Gren, Nordic Climate Groupin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja.

Jyrki Martikainen siirtyy MV-Jäähdytykselle ja Nordic Climate Groupille Hiltiltä. Tällä hetkellä hän toimii Pohjois-Euroopan toimitusjohtajana 4PS:ssä, joka tarjoaa ERP-ratkaisuja rakennusalan yrityksille. Martikainen on toiminut Hiltillä lähes kahden vuosikymmenen ajan useissa johtotehtävissä, muun muassa Suomen ja Baltian maiden toimitusjohtajana. Hänellä on vahva kokemus kasvun ja muutoksen johtamisesta sekä ihmislähtöisestä johtamistavasta.

“Odotan innolla, että pääsen aloittamaan MV-Jäähdytyksellä ja Nordic Climate Groupilla. Kyseessä on vahva ja maineikas organisaatio, jolla on selkeät tulevaisuuden mahdollisuudet. Tavoitteenani on rakentaa toimintaa nykyisen vahvan perustan pohjalta, tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja etulinjan tiimien kanssa sekä jatkaa liiketoiminnan kehitystä yhdessä organisaation kanssa”, sanoo Suomen maajohtajaksi nimetty Jyrki Martikainen.

Ilpo Mäkelä aloitti MV-Jäähdytyksellä vuonna 2019 ja nimitettiin toimitusjohtajaksi vuonna 2020. Hänen toimikaudellaan yhtiö on kasvanut Suomessa valtakunnalliseksi markkinajohtajaksi jäähdytys-, lämpöpumppu- ja ammattikeittiölaitepalvelujen saralla vahvistaen operatiivisia valmiuksiaan, prosessejaan ja markkina-asemaansa.