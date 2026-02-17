Jyrki Martikainen MV-Jäähdytyksen uudeksi toimitusjohtajaksi ja Nordic Climate Group Suomen uudeksi maajohtajaksi
17.3.2026 09:00:06 EET | MV-Jäähdytys Oy | Tiedote
MV-Jäähdytys ja Nordic Climate Group Suomi jatkavat kasvuaan uuden kipparin voimin. Uudeksi toimitusjohtajaksi ja Suomen maajohtajaksi on nimetty Jyrki Martikainen. Martikainen aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta. MV-Jäähdytyksen nykyinen toimitusjohtaja ja Nordic Climate Group Suomen maajohtaja Ilpo Mäkelä jatkaa yrityksen hallituksessa.
Nordic Climate Group on nimittänyt Jyrki Martikaisen MV-Jäähdytyksen uudeksi toimitusjohtajaksi ja Nordic Climate Group Suomen uudeksi maajohtajaksi. Martikainen aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta 2026. Nimitys on osa huolellisesti suunniteltua seuraajaprosessia ja tukee konsernin kasvua Suomessa.
Vuodesta 2020 MV-Jäähdytyksen toimitusjohtajana ja Nordic Climate Group Suomen maajohtajana toiminut Ilpo Mäkelä jatkaa yhtiössä hallituksen jäsenenä ja osallistuu organisaation pitkän aikavälin kehittämiseen.
”Toivotan Jyrki Martikaisen erittäin tervetulleeksi Nordic Climate Groupiin. Hän tuo mukanaan vahvaa johtamiskokemusta, kasvuhakuisen ajattelutavan sekä yhteistyöhön perustuvan johtamistavan, joka sopii hyvin hajautettuun toimintamalliimme. Samalla haluan kiittää Ilpo Mäkelää hänen arvokkaasta työpanoksestaan yhteisten vuosiemme aikana. On hienoa, että hän jatkaa organisaation tukemista hallituksen jäsenenä,” sanoo Fredrik Gren, Nordic Climate Groupin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja.
Jyrki Martikainen siirtyy MV-Jäähdytykselle ja Nordic Climate Groupille Hiltiltä. Tällä hetkellä hän toimii Pohjois-Euroopan toimitusjohtajana 4PS:ssä, joka tarjoaa ERP-ratkaisuja rakennusalan yrityksille. Martikainen on toiminut Hiltillä lähes kahden vuosikymmenen ajan useissa johtotehtävissä, muun muassa Suomen ja Baltian maiden toimitusjohtajana. Hänellä on vahva kokemus kasvun ja muutoksen johtamisesta sekä ihmislähtöisestä johtamistavasta.
“Odotan innolla, että pääsen aloittamaan MV-Jäähdytyksellä ja Nordic Climate Groupilla. Kyseessä on vahva ja maineikas organisaatio, jolla on selkeät tulevaisuuden mahdollisuudet. Tavoitteenani on rakentaa toimintaa nykyisen vahvan perustan pohjalta, tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja etulinjan tiimien kanssa sekä jatkaa liiketoiminnan kehitystä yhdessä organisaation kanssa”, sanoo Suomen maajohtajaksi nimetty Jyrki Martikainen.
Ilpo Mäkelä aloitti MV-Jäähdytyksellä vuonna 2019 ja nimitettiin toimitusjohtajaksi vuonna 2020. Hänen toimikaudellaan yhtiö on kasvanut Suomessa valtakunnalliseksi markkinajohtajaksi jäähdytys-, lämpöpumppu- ja ammattikeittiölaitepalvelujen saralla vahvistaen operatiivisia valmiuksiaan, prosessejaan ja markkina-asemaansa.
”Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä rakentaneet ja luottavainen tulevaisuuden suhteen. Jyrki toimitusjohtajana ja Nordic Climate Group Suomi vahvana organisaationa luovat hyvän asetelman jatkaa kehitystä ja kasvua. Odotan innolla, että saan jatkaa liiketoiminnan tukemista hallituksen jäsenenä”, sanoo Ilpo Mäkelä, Nordic Climate Group Suomen tuleva hallituksen jäsen.
Yhteyshenkilöt
Jyrki MartikainenMV-Jäähdytys Oy / Nordic Climate Group
Toimitusjohtaja | MV-Jäähdytys Oy
Suomen maajohtaja | Nordic Climate Group
Ilpo MäkeläHallituksen jäsenNordic Climate GroupPuh:+358 50 408 8308ilpo.makela@mv-jaahdytys.fimv-jaahdytys.fi
Fredrik GrenCEONordic Climate GroupPuh:+46 70 511 64 99fredrik.gren@nordicclimategroup.se
Linkit
Tietoja julkaisijasta
MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihtotaso on noin 50 miljoonaa euroa. MV-Jäähdytys Oy palvelee valtakunnallisesti 350 henkilön voimin. Palvelu- ja logistiikkakeskuksia MV-Jäähdytyksellä on kuusi, ja ne sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä sekä Satakunnassa.
MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjävetoinen konserni. Vuonna 2021 perustettu Nordic Climate Group toimii yli 100 toimipisteessä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Konserni työllistää yli 2 000 henkilöä, ja sen kokonaisliikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa (noin 6 miljardia Ruotsin kruunua). Nordic Climate Groupin omistaa laaja joukko yrittäjiä ja työntekijöitä yhdessä Altor Fund V:n kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MV-Jäähdytys Oy
Kovat pakkaset lisäsivät lämpöpumppujen korjauskäyntejä 66 % - Yrityksissä olisi hyvä varautua varalämmityksellä17.2.2026 06:16:00 EET | Tiedote
Kireät pakkasjaksot ovat ruuhkauttaneet lämpöpumppujen huoltopalvelut eri puolilla Suomea. MV-Jäähdytyksellä lämpöpumppujen huoltojen määrä kasvoi tammikuussa 66 % edellisvuoteen verrattuna. Moni häiriö olisi kuitenkin ehkäistävissä ennakoivalla huollolla ja varmistamalla riittävä varalämmitys kovimpien pakkasten varalle.
MV-Jäähdytys on ostanut hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hile Oy:n7.5.2025 06:45:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys on sopinut yrityskaupasta hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hile Oy:n kanssa. Yrityskaupan myötä kylmä- ja lämmitysratkaisujen palvelut vahvistuvat Hämeenlinnassa ja sen ympäristössä.
Porin Kylmäasennus liittyi MV-Jäähdytyksen tiimiin3.4.2025 11:00:34 EEST | Tiedote
Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys Oy ja Porin Kylmäasennus Oy ovat sopineet yrityskaupasta. Jäähdytys- ja lämmitysratkaisujen palvelut vahvistuvat Satakunnassa ja sen ympäristössä yrityskaupan myötä.
MV-Jäähdytys Oy:lta merkittävä kasvuaskel itäisessä Suomessa – Yrityskauppojen myötä JV Jäähdytysvoima Oy, Karjalan Kylmähuolto Oy ja CoolRef Oy liittyvät MV:n tiimiin5.11.2024 11:00:00 EET | Tiedote
Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys Oy on sopinut yrityskaupoista 1.11.2024 lappeenrantalaisten JV Jäähdytysvoima Oy:n, Karjalan Kylmähuolto Oy:n ja CoolRef Oy:n kanssa. MV-Jäähdytyksen markkina-asema vahvistuu itäisessä Suomessa huomattavasti yrityskauppojen myötä. Lisäksi jäähdytys- ja lämmitysratkaisujen palvelut vahvistuvat alueella entisestään.
MV-Jäähdytys Oy ostaa HC-Systems Oy:n liiketoiminnan13.12.2023 12:00:00 EET | Tiedote
Suomen suurin kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys Oy on sopinut liiketoimintakaupasta lahtelaisen HC-Systems Oy:n kanssa. Liiketoimintakaupan myötä MV-Jäähdytyksestä tulee Päijät-Hämeen suurin kylmäalan palveluntuottaja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme