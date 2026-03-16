Kelan englanninkielisen puhelinpalvelun aukioloaika pitenee

Kelan englanninkielinen puhelinpalvelu palvelee jatkossa arkisin klo 9–16 eli tunnin pidempään kuin aikaisemmin. Uusi aukioloaika koskee seuraavia palvelunumeroita:

lapsiperheet, opiskelijat, työttömyys, asuminen ja toimeentulotuki: 020 634 2550

sairastaminen ja eläkkeet: 020 634 2650.



Kansainvälisten tilanteiden ja perintäkeskuksen sekä turvakieltoasiakkaiden palvelunumeroiden aukioloaika säilyy ennallaan, eli nämä palvelut ovat jatkossakin avoinna arkisin klo 9–16.

Kelan englanninkieliseen puhelinpalveluun on viimeisen vuoden aikana tullut yhteensä noin 96 500 puhelua. Puhelujen määrä kaksinkertaistui koronaepidemian myötä: 40 201 puhelua vuonna 2019, 89 644 puhelua vuonna 2025. Vuonna 2025 puheluita tuli kuukaudessa keskimäärin 7470.

Puhelinpalvelusta tukea OmaKelan käyttämiseen

Asiointipalvelu OmaKelassa voi asioida vain suomeksi ja ruotsiksi, mutta sen käyttäminen onnistuu myös vähäisemmällä kielitaidolla. Kelan englanninkielisestä puhelinpalvelusta saa digitukea OmaKelan käyttämiseen.

OmaKelassa voi täyttää hakemuksia ja lähettää liitteitä tai viestejä Kelaan. Tarvittaessa asiakas voi myös täyttää pdf-hakemuksen ja toimittaa sen Kelaan liitteenä OmaKelassa. Useimmat Kelan lomakkeet ovat saatavilla myös englanniksi.

OmaKelassa voi halutessaan myös tunnistautua puhelinpalveluun. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöisen koodin OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta tunnistautuminen etukäteen nopeuttaa ja turvaa asiointia.



Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa asiakkaalle puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Uutiskirje, esitteet ja verkkosivut englanniksi

Kelan uutiskirje henkilöasiakkaille sisältää ajankohtaista tietoa Kelan palveluista. Uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Englanninkielisen uutiskirjeen voi tilata osoitteesta www.kela.fi/customer-newsletter.

Kela julkaisee myös etuusesitteitä englanniksi. Esitteissä kerrotaan lyhyesti tärkeimmät asiat Kelan etuuksista ja palveluista. Englanninkielisiin esitteisiin voi tutustua Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/brochures-for-clients. Painettuja esitteitä saa Kelan palvelu- ja asiointipisteistä.

Kelan englanninkielisillä verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin etuuksien saamisen edellytyksistä ja ehdoista, hakemisesta ja päätöksistä. Sivuilta löytyvät myös Kelan englanninkielisen asiakaspalvelun puhelinnumerot ja muut palvelukanavat.

