Pääsiäinen muuttaa Kelan palvelujen ja maksujen aikatauluja
16.3.2026 11:45:09 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Pääsiäisen pyhät tuovat muutoksia Kelan asiakaspalvelun aukioloaikoihin sekä etuuksien hakemisen ja maksamisen aikatauluihin. Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa OmaKelassa.
Pääsiäinen aikaistaa työttömyysajan ilmoituspäiviä ja työttömyystuen maksupäiviä. Huhtikuun toimeentulotuki ehtii tilille ennen pääsiäistä, jos hakemus ja liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 20.3.2026. Kiirastorstaina Kela palvelee asiakkaita klo 13:een asti, ja toimeentulotuen päivystys on avoinna klo 16:een.
Työttömyyspäivien ilmoittaminen ja maksupäivät muuttuvat
Pääsiäinen aikaistaa työttömyysajan ilmoituspäiviä ja työttömyystuen maksupäiviä. OmaKelasta tai ilmoituslomakkeesta voi tarkistaa päivän, jolloin voi jättää oman ilmoituksen.
Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 31.3.–1.4.2026
- ilmoituksen voi palauttaa 31.3.2026
- rahat ovat tilillä aikaisintaan 2.4.2026.
Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 2.4.2026
- ilmoituksen voi palauttaa 1.4.2026
- rahat ovat tilillä aikaisintaan 7.4.2026.
Jos työttömyysajan ilmoituksen jakso päättyy 3.–5.4.2026
- ilmoituksen voi palauttaa 2.4.2026
- rahat ovat tilillä aikaisintaan 8.4.2026.
Ilmoitus kannattaa tehdä OmaKelassa jo palautuspäivän aamuna, jotta se ehditään käsitellä mahdollisimman pian.
Pääsiäisen vaikutus toimeentulotuen hakemiseen
Huhtikuun toimeentulotukien viimeinen maksupäivä ennen pääsiäistä on torstaina 2.4.2026. Tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 20.3.2026.
Kiirastorstaina Kelalla on kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoille päivystys puhelinpalvelussa ja osassa palvelupisteitä klo 16:een asti. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi se, että asiakas tarvitsee akuutisti maksusitoumuksen lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin.
Kelan aukioloaikojen ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa voi olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalipalveluun, joka voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Äkillisessä kriisitilanteessa pyhien aikaan voi olla yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalipäivystykseen. Yhteystiedot voi tarkistaa Suomi.fi-palvelusta hakemalla sosiaali- ja kriisipäivystys osoitteessa www.suomi.fi/kartta.
Asiakaspalvelun aukioloajat pääsiäisenä
Kiirastorstaina 2.4.2026 OmaKelan chatti-asiakaspalvelu neuvoo klo 12–13. Etäpalvelu on avoinna klo 9–13. Puhelinpalvelu palvelee klo 9–13, mutta toimeentulotuen palvelunumeroon 020 692 207 voi kiireellisissä tilanteissa soittaa klo 16:een asti. Kelan palvelunumerot löytyvät osoitteesta kela.fi/soita-kelaan.
Kiirastorstai vaikuttaa myös avoinna olevien palvelupisteiden aukioloon. Avoinna olevat palvelupisteet menevät kiinni viimeistään klo 13, mutta osa päivystää kiireellisen toimeentulotuen tarvitsijoita varten klo 16:een asti.
Kiireellisen toimeentulotuen takia päivystävät seuraavat palvelupisteet:
- Helsinki (Kamppi)
- Joensuu
- Jyväskylä
- Kuopio
- Lahti
- Lappeenranta
- Oulu
- Rovaniemi
- Tampere
- Turku
Kaikkien palvelupisteiden aukioloajat ja osoitteet voi tarkistaa osoitteesta www.kela.fi/palvelupisteet.
Vammaisten tulkkauspalvelu on kiirastorstaina avoinna klo 7.30–15 ja etäpalvelu 9–13. Vammaisten tulkkauspalvelun yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-yhteystiedot.
Kelan puhelinpalvelu, OmaKelan chatti ja palvelupisteet ovat kiinni
- pitkäperjantaina 3.4.2026
- lankalauantaina 4.4.2026
- 1. pääsiäispäivänä 5.4.2026
- 2. pääsiäispäivänä 6.4.2026.
Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista kaikkina päivinä mihin vuorokauden aikaan tahansa. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kelan chattirobotti neuvoo tukien hakemisessa ympäri vuorokauden osoitteessa www.kela.fi ja OmaKelassa.
Pääsiäisen poikkeusajat yhteistyökumppaneille
Kiirastorstaina 2.4.2026 Kelan palvelunumerot yhteistyökumppaneille menevät kiinni viimeistään klo 13. Kiireellisen toimeentulotuen asiakastilanteissa kumppaneita palvellaan klo 16 asti. Lääkärilinja on kiinni kiirastorstaina 2.4. ja pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 7.4.
Kaikki palvelunumerot kumppaneille ovat kiinni 3.–6.4.2026. Kumppanien palvelunumerot ja asiointipalvelut löytyvät osoitteesta www.kela.fi/yhteistyokumppanit-asiakaspalvelu.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
