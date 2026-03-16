Voiko menestyvä huippu-urheilija olla äiti tai isä? Julkistustilaisuus selvityksestä huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 25.3. klo 9-11 Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki).

Selvitys avaa uudenlaisen näkymän siihen, miten vanhemmuus vaikuttaa urheilijan uraan, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia perheelliset pelaajat kohtaavat, ja mitä seurojen, valmennuksen sekä lajikulttuurin tulisi jatkossa huomioida.

Tulokset osoittavat, että vanhemmuus vaikuttaa merkittävästi urheilijan uraan: niistä pelaajista, jotka ovat lopettaneet tai harkinneet lopettamista, yli puolet ilmoittaa vanhemmuuden vaikuttaneen ratkaisuun (miehistä 69 %).

Tilaisuudessa julkistetaan selvityksen keskeiset havainnot ja keskustellaan sekä pelaajien kokemuksista että laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Vanhemmuuden ja huippu-urheilun yhteensovittamisesta on edelleen niukasti tutkimusta. Selvitykseen vastanneet kuvaavat arjen haasteita: aikataulujen pirstaleisuutta, psyykkistä kuormitusta ja syyllisyyden tunteita, mutta myös onnistuneita ratkaisuja, kuten toimivaa tukiverkostoa, joustavia harjoitusjärjestelyjä ja avointa vuorovaikutusta valmennuksen kanssa.

Tilaisuuden ohjelma:

• Tilaisuuden avaus ja projektin esittely, Jari Kinnunen, Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja



• Selvityksen tulokset: Vanhemmuuden ja salibandyuran yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut, Henri Kääriäinen, Aula Research Oy



• Urheilijapuheenvuoro: Kokemuksia huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta, Ella Alanko-Salminen



• Asiantuntijapuheenvuoro: Laajempi yhteiskunnallinen näkökulma, Sini Forsblom



• Vapaata keskustelua ja mahdollisuus tehdä haastatteluja

Lisätietoja selvityksestä antaa:

Joel Jylhä

Aula Research Oy

p. 0400 415 759