Voiko menestyvä huippu-urheilija olla äiti tai isä? Julkistustilaisuus selvityksestä huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta
16.3.2026 10:18:07 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Kutsumme median edustajat julkistustilaisuuteen, jossa Salibandyliitto ja Aula Research esittelevät ensimmäisen laajan selvityksen siitä, miten huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittaminen Suomessa toteutuu.
Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 25.3. klo 9-11 Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki).
Selvitys avaa uudenlaisen näkymän siihen, miten vanhemmuus vaikuttaa urheilijan uraan, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia perheelliset pelaajat kohtaavat, ja mitä seurojen, valmennuksen sekä lajikulttuurin tulisi jatkossa huomioida.
Tulokset osoittavat, että vanhemmuus vaikuttaa merkittävästi urheilijan uraan: niistä pelaajista, jotka ovat lopettaneet tai harkinneet lopettamista, yli puolet ilmoittaa vanhemmuuden vaikuttaneen ratkaisuun (miehistä 69 %).
Tilaisuudessa julkistetaan selvityksen keskeiset havainnot ja keskustellaan sekä pelaajien kokemuksista että laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista.
Toivomme ilmoittautumiset perjantaihin 20.3. klo 15 mennessä.
Ilmoitathan osallistumisestasi ja mahdollisista erityisruokavalioista ja allergioista sähköpostilla osoitteeseen: henri.kaariainen@aularesearch.fi.
Vanhemmuuden ja huippu-urheilun yhteensovittamisesta on edelleen niukasti tutkimusta. Selvitykseen vastanneet kuvaavat arjen haasteita: aikataulujen pirstaleisuutta, psyykkistä kuormitusta ja syyllisyyden tunteita, mutta myös onnistuneita ratkaisuja, kuten toimivaa tukiverkostoa, joustavia harjoitusjärjestelyjä ja avointa vuorovaikutusta valmennuksen kanssa.
Tilaisuuden ohjelma:
• Tilaisuuden avaus ja projektin esittely, Jari Kinnunen, Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja
• Selvityksen tulokset: Vanhemmuuden ja salibandyuran yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut, Henri Kääriäinen, Aula Research Oy
• Urheilijapuheenvuoro: Kokemuksia huippusalibandyn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta, Ella Alanko-Salminen
• Asiantuntijapuheenvuoro: Laajempi yhteiskunnallinen näkökulma, Sini Forsblom
• Vapaata keskustelua ja mahdollisuus tehdä haastatteluja
Tilaisuudessa tarjolla kahvia ja aamupalaa klo 9.00. Itse tilaisuus alkaa klo 9.15.
Lisätietoja selvityksestä antaa:
Joel Jylhä
Aula Research Oy
p. 0400 415 759
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi – yhdessä kohti Tampereen MM-kisoja16.3.2026 13:25:33 EET | Tiedote
Salibandyliitto on solminut Veikkaus Oy:n kanssa vuoden 2026 kattavan yhteistyösopimuksen. Veikkaus toimii salibandyn miesten koti-MM-kisojen pääyhteistyökumppanina.
Naisten maajoukkueen uusi valmennustiimi nimetty – tähtäimessä MM-kotikisat 2027 Turussa11.3.2026 09:01:51 EET | Tiedote
Salibandyliiton hallitus on nimittänyt Jukka Ruotsalaisen naisten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Suomen naiset kohti vuoden 2027 Turun MM-kotikisoja luotsaavan Ruotsalaisen sopimus on kaksivuotinen.
Miesten MM-kotikisalohkot arvottiin tänään5.3.2026 14:26:57 EET | Tiedote
Salibandyn miesten MM-kisojen 2026 lohkoarvonta järjestettiin tänään Tampereella Nokia Arenassa. MM-kisat pelataan 5.–13. joulukuuta 2026, ja hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa alkusarjassa Sveitsin, Latvian ja Norjan.
Inssi-Divarin pudotuspelit vauhtiin – suorat lähetykset Ruudussa4.3.2026 11:15:17 EET | Tiedote
Salibandyn toiseksi ylimmän sarjatason Inssi-Divarin pudotuspelit starttaavat miehissä tänään otteluilla O2-Jyväskylä–Pirkat, Karhut–Josba ja Tiikerit–Nibacos. Naisissa ensimmäiset ottelut pelataan lauantaina. Inssi-Divarin pudotuspelit huipentuvat Superfinaaleihin, joiden voittajat nousevat ensi kaudeksi F-liigaan ja häviäjätkin pääsevät karsimaan liigapaikasta.
Mediakutsu: Miesten salibandyn MM2026-lohkoarvonta 5.3. Nokia Arenalla2.3.2026 21:26:14 EET | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan miesten salibandyn MM2026-kisojen lohkoarvontaa Nokia Arenaan Tampereelle torstaina 5.3.2026.
