Kustannustehokkuus, hallitusohjelman toimeenpano ja maahanmuuton jännitteinen toimintaympäristö korostuivat Maahanmuuttoviraston toiminnassa vuonna 2025
16.3.2026 11:00:06 EET | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Maahanmuuttopolitiikan muutokset Euroopassa ja OECD-verrokkimaissa, konfliktit Euroopan lähialueilla, Suomen talouden haasteet sekä lukuisten lainsäädäntömuutosten toimeenpano leimasivat Maahanmuuttoviraston vuotta 2025. Tässä toimintaympäristössä kustannustehokkuus sekä ennakoiva ja strateginen johtaminen korostuivat entisestään. Viraston toiminnan painopisteinä säilyivät oleskelulupajärjestelmän turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten ehkäisy, hakemuskäsittelyn sujuvoittaminen sekä toiminnan kustannustehokkuus.
Maahanmuuttoviraston toimintaympäristö pysyi edellisvuosien tapaan epävakaana vuonna 2025.
– Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja turvallisuusympäristön yleinen heikentyminen näkyivät laajasti toiminnassamme. Useilla hallitusohjelman mukaisilla lakimuutoksilla oli merkittäviä yhteisvaikutuksia Suomen maahanmuuttojärjestelmään ja ne kasvattivat viraston työmäärää, pidensivät hakemusten käsittelyaikoja sekä nostivat kielteisten päätösten osuutta. Samanaikaisesti valtiontalouden säästöt vaativat meitä tehostamaan toimintaamme, kertoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela.
Virasto päivitti organisaatiostrategiansa vastaamaan näitä toimintaympäristön muutoksia sekä julkisen talouden asettamia reunaehtoja. Sen strategiakauden 2025–2027 keskeisiksi painopisteiksi määriteltiin kustannustehokkuuden, ennakoitavuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen.
Vaikeasta toimintaympäristöstään ja määrärahatilanteestaan huolimatta virasto pystyi edistämään keskeisiä tulostavoitteitaan.
– Tehostimme lupajärjestelmän väärinkäytösten ehkäisyä ja valvontaa samalla, kun ylsimme esimerkiksi erityisasiantuntijoiden luvissa Euroopan nopeimpiin kuuluviin käsittelyaikoihin. Lisäksi purimme tuloksellisesti kansalaisuus- ja turvapaikkahakemusten aiemmin kertynyttä ruuhkaa. Myös maahanmuuttojärjestelmän uskottavuutta vahvistettiin pilotoimalla ensimmäistä kertaa paluukeskusta. Koko Euroopan tasoinen järjestelmän ongelmakohta on jo pidempään ollut se, että henkilöt eivät aina poistu maasta, vaikka oleskeluoikeuden myöntämiselle ei ole laillisia edellytyksiä, kertoo tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä.
Vuoden 2026 keskiössä Euroopan muuttoliike- ja turvapaikkasopimus ja valtiontalouden säästöt
Tänä vuonna Maahanmuuttoviraston toiminnan keskiössä ovat Euroopan unionin muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen edellyttämät uudistukset, joita aletaan soveltaa kesäkuussa. Sopimus vahvistaa unionin ulkorajojen turvallisuutta ja maahantulon kontrollia sekä uudistaa kokonaisvaltaisesti kansainvälisen suojelun hakemusten käsittelyyn ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyviä menettelyitä.
Lisäksi valtiontalouden säästöt näkyvät viraston toiminnassa monella tavalla, kuten henkilöstömäärän ja toimitilojen vähenemisenä.
– Toimintamenoihimme kohdistuvat säästöt kuuluvat julkisen sektorin suurimpiin. Tämän vuoksi olemme vähentäneet henkilöstöämme, mikä johtaa joidenkin palveluidemme heikentymiseen. Esimerkiksi henkilöstömäärämme palvelupisteissä on pienentynyt noin neljänneksellä. Lähivuosina meidän on löydettävä lisää merkittäviä säästöjä ja jatkettava toimintamme tehostamista, sillä maahanmuuttopolitiikan kiristysten ja muutosten sekä turvallisuusympäristön heikentymisen johdosta työmäärämme on kasvanut merkittävästi, kertoo Hirvelä.
tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä, p. 0295 434 083, sähköposti: etunimi.sukunimi@migri.fi
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
