Voisimmeko puhua hetken pelaamisesta? Huolenpitosoitoilla tukea nuorille
16.3.2026 11:30:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksella on tehty vuosia töitä turvallisen rahapelaamisen eteen, ja erityisesti nuorille pelaajille on kohdennettu viestintää ja tukea pelaamisen hallinnan vahvistamiseksi. Asiakaspalvelustamme soitettiin viime vuonna 1400 huolenpitosoittoa 18–24‑vuotiaille nuorille. Soittoja tehtiin erilaisten riskimerkkien perusteella ennaltaehkäisevällä otteella.
Puheluita soittavat Veikkauksella asiakaspalvelun huolenpitosoittoihin erikoistuneet asiantuntijat.
– Puhelun aikana kysellään, minkälaisia ajatuksia ja tunteita pelaaminen nuoressa herättää. Lisäksi esitellään pelaamisen hallinnan välineitä ja tarvittaessa kerrotaan myös mahdollisuuksista ammattiavun saamiseen, kertoo Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen.
Monet nuorista ovat itsenäisen elämän alkutaipaleella, ja rahankäyttöä sekä arjenhallintaa vasta opetellaan. Tämä näkyy myös huolenpitosoitoissa esiin nousevissa teemoissa, joissa korostuvat yleiset taloustaidot sekä rahapelaamisen budjetointi. Osalle nuorista puhelu oli ensimmäinen kerta, kun joku kysyi heiltä suoraan rahapelaamisesta.
– Nuoret ovat tutkimusten mukaan erityisen alttiita pelihaittojen kehittymiselle, ja siksi olemme ottaneet 18-24-vuotiaat erityisen huolenpidon kohteeksi Veikkauksella. On tärkeää lisätä nuorten tietoisuutta omasta pelikäyttäytymisestä ja kannustaa pohtimaan sitä, onko pelaamiseen käytettävä summa sopiva suhteessa omaan taloustilanteeseen, Saikkonen kertoo.
Veikkaus aloitti huolenpitosoitot vuonna 2022 noin 2000 puhelulla. Positiivisten kokemusten myötä soittoja on lisätty – vuonna 2025 huolenpitosoittoja soitettiin yli 6000, joista noin 1400 kohdistettiin nuorille.
Ennen huolenpitosoittoa pelaajaan otetaan yhteyttä viestillä, joten puhelu ei tule niin sanotusti puskista.
– Rahapelaaminen ja ylipäätään raha-asiat koetaan yleisesti hyvin henkilökohtaisina asioina. Huolenpitosoittojemme saama vastaanotto on ollut kuitenkin todella hyvää. Moni asiakkaamme on kertonut arvostavansa soittoja, ja pitävänsä hienona asiana, että sellaisia tehdään, Saikkonen kertoo.
Huolenpitosoitot osa Veikkauksen laajaa huolenpitomallia
Tunnistautuva pelaaminen on mahdollistanut Veikkaukselle entistä paremmat mahdollisuudet pelihaittojen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Datan avulla riskipelaamiseen pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisin herättelevän viestinnän ja soittojen avulla.
Huolenpitosoitot perustuvat erilaisiin riskipelaamisen merkkeihin sekä matemaattiseen malliin, joka laskee todennäköisyyttä riskipelaamiselle.
– Kaikki Veikkauksen pelit ovat tunnistautumisen takana, ja pystymme hyödyntämään pelaamisesta saatavaa dataa jatkuvasti paremmin pelihaittojen ehkäisemiseksi. Viestinnällä ja huolenpitosoitoilla herätellään tarvittaessa pelaajaa tekemään pelitesti, tarkistamaan tappiorajoja, asettamaan peliestoja tai ohjaamaan pelaaja tarvittaessa avun piiriin. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisimman turvallinen peliympäristö, Saikkonen summaa.
Lisätietoja: Vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen, yhteydenotot viestinnän mediapäivystyksen kautta: puh. 09 4370 7000
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Kenon lauantain ilta-arvonnasta 75 000 euron voitto Paraisille16.3.2026 13:26:31 EET | Tiedote
Paraislainen nettipelaajalla kävi tuuri lauantaina. Onnekas pelaaja nappasi Kenon ilta-arvonnasta 75 000 euroa.
Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi – yhdessä kohti Tampereen MM-kisoja16.3.2026 13:00:06 EET | Tiedote
Salibandyliitto on solminut Veikkaus Oy:n kanssa vuoden 2026 kattavan yhteistyösopimuksen. Veikkaus toimii salibandyn miesten koti-MM-kisojen pääyhteistyökumppanina.
Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon14.3.2026 22:37:19 EET | Tiedote
Loton kierroksen 11/2026 arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 30 miljoonaan euroon13.3.2026 22:27:50 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 30 miljoonaa euroa.
Tamperelainen Loton päävoittaja: ”Aina välillä se käy takaraivossa”13.3.2026 08:53:18 EET | Tiedote
Loton kierroksella 9/2026 nähtiin harvinainen tapahtuma, kun arvonnassa löytyi kolme täysosumaa. Neljän miljoonan potti jakautui rovaniemeläiselle, tamperelaiselle ja eteläpohjanmaalaiselle nettipelaajalle.
