Kutsu toimittajille 26.3. kello 9.30–12: Suomen ympäristön säteilyvalvonta Tšernobylistä tähän päivään ja tästä eteenpäin
16.3.2026 10:39:17 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Kutsu
Tervetuloa toimittajatilaisuuteen Säteilyturvakeskukseen Vantaan Jokiniemeen torstaina 26.3. kello 9.30–12. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla, esitykset ja niitä seuraava keskustelu alkavat kello 10. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus 26.4.1986 yllätti kaikki. Ilman mukanaan kuljettamat radioaktiiviset aineet kulkivat Tšernobylistä maiden rajojen yli tietoa nopeammin. Tietojen vajavaisuuden takia tilanne oli aluksi hyvin vaikea myös säteilyturvallisuusviranomaiselle.
Säteilyturvakeskus, STUK, kutsuu toimittajat kuulemaan ajankohtaista tietoa ja keskustelemaan ympäristön säteilytilanteesta Suomessa ja siitä, miten säteilytilanteen seurantaa on kehitetty viimeisen 40 vuoden aikana eli Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen.
Tilaisuudessa
- johtaja Pia Keski-Jaskari kertoo, miten ympäristön säteilyvalvonta toimi 40 vuotta sitten, miten sitä on kehitetty ensin Tšernobylin opetusten ja 15 vuotta sitten tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen sekä millaisessa tilanteessa olemme nyt ja mitä on odotettavissa
- ylitarkastaja Tero Karhunen kertoo, miten ulkoisen säteilyn mittausverkko toimi ennen ja miten se toimii nyt sekä mitä radioaktiivisia aineita Suomen ulkoilmassa liikkuu ja miten STUK hankkii tilanteesta tiedon
- laboratorionjohtaja Sinikka Virtanen kertoo ympäristön säteilyvalvontaohjelmasta eli kuinka tällä hetkellä valvotaan pintavesiä, talousvesiä, maitoa ja muita elintarvikkeita sekä mitä radioaktiivisia aineita niissä on.
Noin tunnin kestävän esitelmäosuuden ja keskustelun jälkeen tilaisuus jatkuu laboratoriokierroksella, jossa STUKin asiantuntijat esittelevät ympäristön säteilyvalvontatyötä käytännössä.
Ilmoittautuminen
Pyydämme ilmoittautumaan tiistaihin 24.3. mennessä täällä Toimittajatilaisuus
Lisätietoa tilaisuudesta saatte viestinnän asiantuntija Risto Isakssonilta (risto.isaksson@stuk.fi, p. 09 7598808) tai media@stuk.fi -osoitteesta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ilmoittakaa mahdollisista ruokarajoitteistanne ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuuden auditorio-osuuteen voi osallistua myös etänä. Ilmoitathan etäosallistumisestasi ilmoittautumisen yhteydessä, niin lähetämme linkin osallistumiseen. Tilaisuutta ei tallenneta eikä striimata yleiseen jakoon.
Paikka
Säteilyturvakeskus, Jokiniemenkatu 28 01370 Vantaa (Kartalla)
STUK jatkaa omaa toimintaansa ja säteilyturvallisuuden mielenkiintoisia asioita esittelevien toimittajatilaisuuksien järjestämistä myös kesän jälkeen. Seuraaviksi aiheiksi on suunniteltu
- Säteily ja ihminen sekä ihmisen säteily
- Uusien ja uudenlaisten ydinlaitosten turvallisuus ja valvonta sekä uuden ydinenergialainsäädännön tuomat muutokset
- Valmius
MediapalveluPuh:010 850 4761
Risto IsakssonViestinnän asiantuntijaPuh:+358 9 759 88 208risto.isaksson@stuk.fi
STUK: TVO åtgärdade korrekt de brister som upptäckts i Olkiluoto 39.3.2026 14:55:52 EET | Pressmeddelande
Industrins Kraft (TVO) meddelade torsdagen den 5.3. Strålsäkerhetscentralen (STUK) att man hade upptäckt säkerhetspåverkande brister i Olkiluoto kärnkraftverks tredje enhet. Det handlade om brister i planer och instruktioner för störningar i elsystemen. Anläggningens säkerhet äventyrades inte.
STUK: TVO korjasi Olkiluoto 3:ssa havaitsemansa puutteet oikein9.3.2026 14:55:52 EET | Tiedote
Teollisuuden Voima (TVO) ilmoitti torstaina 5.3. Säteilyturvakeskukselle (STUK) havainneensa turvallisuuteen vaikuttavia puutteita Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikössä. Kyseessä olivat puutteet sähköjärjestelmien häiriön varalle tehdyissä suunnitelmissa ja ohjeissa. Laitoksen turvallisuus ei vaarantunut.
Esbos kärnreaktor är nu avvecklad och området har sanerats från radioaktivitet5.3.2026 13:48:12 EET | Pressmeddelande
Finlands första kärnreaktor är inte längre en kärnanläggning. Strålsäkerhetscentralen konstaterade i slutet av förra året att nedmonteringen och saneringen av forskningsreaktorn i Otnäs från allt radioaktivt material är slutförd. Byggnaden kan tas i annan användning.
Espoon ydinreaktori on nyt entinen ja paikka on siivottu radioaktiivisuudesta5.3.2026 13:48:12 EET | Tiedote
Suomen ensimmäinen ydinreaktori ei ole enää ydinlaitos. Säteilyturvakeskus totesi viime vuoden lopussa, että Otaniemen tutkimusreaktorin purkaminen ja puhdistaminen kaikesta radioaktiivisesta materiaalista on tehty. Rakennuksen voi ottaa muuhun käyttöön.
Espoo’s nuclear reactor is now decommissioned, and the site has been cleaned of radioactivity5.3.2026 13:48:12 EET | Press release
Finland’s first nuclear reactor is no longer classified as a nuclear facility. At the end of last year, the Radiation and Nuclear Safety Authority concluded that the dismantling and decontamination of the Otaniemi research reactor from all radioactive materials had been completed. The building can now be repurposed.
