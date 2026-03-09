Kutsu toimittajille 26.3. kello 9.30–12: Suomen ympäristön säteilyvalvonta Tšernobylistä tähän päivään ja tästä eteenpäin

Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus 26.4.1986 yllätti kaikki. Ilman mukanaan kuljettamat radioaktiiviset aineet kulkivat Tšernobylistä maiden rajojen yli tietoa nopeammin. Tietojen vajavaisuuden takia tilanne oli aluksi hyvin vaikea myös säteilyturvallisuusviranomaiselle.

Säteilyturvakeskus, STUK, kutsuu toimittajat kuulemaan ajankohtaista tietoa ja keskustelemaan ympäristön säteilytilanteesta Suomessa ja siitä, miten säteilytilanteen seurantaa on kehitetty viimeisen 40 vuoden aikana eli Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen.

Tilaisuudessa

johtaja Pia Keski-Jaskari kertoo, miten ympäristön säteilyvalvonta toimi 40 vuotta sitten, miten sitä on kehitetty ensin Tšernobylin opetusten ja 15 vuotta sitten tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen sekä millaisessa tilanteessa olemme nyt ja mitä on odotettavissa

ylitarkastaja Tero Karhunen kertoo, miten ulkoisen säteilyn mittausverkko toimi ennen ja miten se toimii nyt sekä mitä radioaktiivisia aineita Suomen ulkoilmassa liikkuu ja miten STUK hankkii tilanteesta tiedon

laboratorionjohtaja Sinikka Virtanen kertoo ympäristön säteilyvalvontaohjelmasta eli kuinka tällä hetkellä valvotaan pintavesiä, talousvesiä, maitoa ja muita elintarvikkeita sekä mitä radioaktiivisia aineita niissä on.

Noin tunnin kestävän esitelmäosuuden ja keskustelun jälkeen tilaisuus jatkuu laboratoriokierroksella, jossa STUKin asiantuntijat esittelevät ympäristön säteilyvalvontatyötä käytännössä.

Pyydämme ilmoittautumaan tiistaihin 24.3. mennessä.

Lisätietoa tilaisuudesta saatte viestinnän asiantuntija Risto Isakssonilta (risto.isaksson@stuk.fi, p. 09 7598808) tai media@stuk.fi -osoitteesta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ilmoittakaa mahdollisista ruokarajoitteistanne ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuuden auditorio-osuuteen voi osallistua myös etänä. Ilmoitathan etäosallistumisestasi ilmoittautumisen yhteydessä, niin lähetämme linkin osallistumiseen. Tilaisuutta ei tallenneta eikä striimata yleiseen jakoon.



Paikka

Säteilyturvakeskus, Jokiniemenkatu 28 01370 Vantaa (Kartalla)

STUK jatkaa omaa toimintaansa ja säteilyturvallisuuden mielenkiintoisia asioita esittelevien toimittajatilaisuuksien järjestämistä myös kesän jälkeen. Seuraaviksi aiheiksi on suunniteltu