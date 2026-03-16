Japanilainen vanhustyön ja taiteen asiantuntija Yoko Hayashi vierailee ARMAS-festivaalilla

Japanilaisen Arts Alive -järjestön johtaja Yoko Hayashi saapuu Suomeen puhujavieraaksi valtakunnalliselle ARMAS-festivaalille, joka järjestetään 17.–31.3.2026. ARMAS on koko Suomen laajuinen tapahtuma, joka yhdistää taiteilijoita, taidelaitoksia, kuntia ja vanhustyön toimijoita tuodakseen taiteen lähemmäs ikääntyneitä ihmisiä eri puolilla maata.

Hayashin perustama Arts Alive on vuodesta 2023 lähtien johtanut Japanissa valtion, yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen kumppanuuteen perustuvia kansallisia pilottihankkeita. Hankkeissa kehitetään vuorovaikutteisia taideohjelmia erityisesti kotona asuville, liikkumisrajoitteisille ikääntyneille, joille osallistuminen kulttuuritoimintaan on usein vaikeaa.

Luova osallistuminen on vastaus ikäihmisten yksinäisyyteen

Japanissa yksinäisyydestä on tullut merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Tilanteeseen vastattiin vuonna 2024 voimaan tulleella lailla, jonka tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytymistä. ARMAS-festivaalilla 30.3. Hayashi esittelee japanilaisiin kokemuksiin pohjautuvia toimintamalleja, joissa taide nähdään keskeisenä sosiaalisena infrastruktuurina ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisessa.

“Esittelemällä japanilaisia aloitteita haluan korostaa, että luova osallistuminen ei ole ylellisyyttä, vaan vaikuttava sosiaalisen tuen muoto. Taide voi palauttaa yhteyden ja ihmisarvon nopeasti ikääntyvissä yhteiskunnissamme”, Hayashi sanoo.

ARMAS-festivaalin johtaja Raisa Karttunen odottaa kiinnostuneena Hayashin puheenvuoroja Japanin toimintamalleista. "Olemme erittäin iloisia Yoko Hayashin vierailusta. Suomi ja Japani ovat molemmat nopeasti ikääntyviä yhteiskuntia, joten kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen on ensiarvoisen tärkeää", sanoo Karttunen.

Suomalaiset kulttuurisen hyvinvoinnin mallit kiinnostavat Japanissa

Vierailunsa aikana Hayashi toivoo voivansa perehtyä Suomen edistyneisiin saavutettavuuden ja inklusiivisuuden käytäntöihin. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten Suomessa tavoitetaan kaikkein vaikeimmin saavutettavat ikääntyneet sekä muistisairauden kanssa elävät ihmiset esimerkiksi maksuttomien lippujen, yhteisöllisten toimintamallien ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien avulla.

“Kun Japanissa kehitetään omia kulttuuri- ja hyvinvointireseptin mallejaan, on erittäin arvokasta ymmärtää, miten Suomessa taide on onnistuttu liittämään osaksi julkista terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmää”, Hayashi toteaa. “Toivon voivani viedä nämä opit takaisin Tokioon ja kehittää niiden pohjalta myös omaa festivaaliamme entistä kestävämmäksi ja saavutettavammaksi kaikille ikääntyneille.”

Hayashin Suomen-vierailun mahdollistaa Suomen Japanin instituutti. “Luova ikääntyminen on yksi instituutin ohjelmatyön keskeisistä teemoista. Hayashin vierailu ARMAS-festivaalilla syventää aiheeseen liittyvää vuoropuhelua Suomen ja Japanin välillä. Viime vuonna mahdollistimme myös ARMAS-festivaalin toimintamallin esittelyn Osakan maailmannäyttelyssä, missä se herätti paljon kiinnostusta”, kertoo Suomen Japanin instituutin johtaja Jaakko Nousiainen.