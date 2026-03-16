Kerro mielipiteesi tulevaisuuden sote-palveluista – vastaa kyselyyn Ota kantaa -verkkopalvelussa

16.3.2026 15:18:11 EET | Oma Häme | Uutinen

Kysely koskee hyvinvointialueen palvelustrategiaa, joka ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja kehittämistä.

Kanta‑Hämeen hyvinvointialue valmistelee parhaillaan palvelustrategiaa, joka ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja kehittämistä tulevina vuosina. Palvelustrategiaa on laadittu yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa, ja nyt luonnos on lausuntokierroksella.

Haluamme kuulla luonnoksesta myös asukkaiden näkemyksiä, joita kerätään Ota kantaa -verkkopalvelussa. Vastaamalla kyselyyn voit kommentoida palvelustrategian luonnosta. Hyvinvointialueen omille toimielimille ja eri sidosryhmille on lähetetty oma lausuntopyyntö, tämä kysely on asukkaita varten.

Otakantaa.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Mistä haluamme kuulla?

Kyselyssä kerätään näkemyksiä siitä,
• millainen on onnistunut palvelukokemus,
• miten hyvinvointia ja terveyttä parhaiten edistetään,
• millaista tukea ihmiset tarvitsevat omaan hyvinvointiinsa,
• miten yhteistyö sidosryhmien kanssa toimii,
• ja miten asukkaat haluavat osallistua palvelujen kehittämiseen.

Vastaa kyselyymme Ota kantaa -verkkopalvelussa – vastausaikaa on 10. huhtikuuta saakka.

Kyselyn lopussa voit jättää myös vapaamuotoisesti ajatuksiasi strategian valmistelijoille.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelustrategian valmistelussa ja sen toimenpanossa. 

Pääset tutustumaan palvelustrategian luonnokseen tästä linkistä

