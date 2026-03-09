Puutarhaliitto ry Kevätmessujen pääyhteistyökumppanina
16.3.2026 11:06:35 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote
Puutarhaliitto ry toimii Kevätmessujen pääyhteistyökumppanina ja tuo messuille laajan ohjelmakokonaisuuden puutarha-alan ajankohtaisista teemoista.
Puutarhaliiton Kevätmessujen lavoilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja muun muassa suomalaisista ruusuista, puutarhan hyvinvointivaikutuksista ja alan tutkimuksesta. Mukana ohjelmassa ovat muun muassa Luonnonvarakeskus Luke sekä Puutarhaliiton puheenjohtaja Saara Hytönen.
Lisäksi osastolla 6 c 10 tarjotaan puutarhaneuvontaa, tietoa Avoimet Puutarhat -tapahtumasta sekä lapsille suunnattua siemenaiheista toimintaa. Löydä myös Kotipuutarha -lehti ja Puutarhurin Puodin tuotteet osastolta.
Lisätiedot:
Puutarhaliitto ry, Tarja Miettinen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja MiettinenToiminnanjohtajaPuutarhaliitto rytarja.miettinen@puutarhaliitto.fi
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme