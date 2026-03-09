Puutarhaliitto ry Kevätmessujen pääyhteistyökumppanina

16.3.2026 11:06:35 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote

Puutarhaliitto ry toimii Kevätmessujen pääyhteistyökumppanina ja tuo messuille laajan ohjelmakokonaisuuden puutarha-alan ajankohtaisista teemoista. 

Maria Salola Kevätmessut 2025. Kuva: Tarja Miettinen

Puutarhaliiton Kevätmessujen lavoilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja muun muassa suomalaisista ruusuista, puutarhan hyvinvointivaikutuksista ja alan tutkimuksesta. Mukana ohjelmassa ovat muun muassa Luonnonvarakeskus Luke sekä Puutarhaliiton puheenjohtaja Saara Hytönen.

Lisäksi osastolla 6 c 10 tarjotaan puutarhaneuvontaa, tietoa Avoimet Puutarhat -tapahtumasta sekä lapsille suunnattua siemenaiheista toimintaa. Löydä myös Kotipuutarha -lehti ja Puutarhurin Puodin tuotteet osastolta. 

Puutarhaliitto ry, Tarja Miettinen 

tarja.miettinen@puutarhaliitto.fi 

Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman

