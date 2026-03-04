Maakuntahallituksen päätökset 16.3.2026

Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous 23.3.

Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous pidetään maanantaina 23.3.2026 Lahdessa, ja tuolloin valitaan Päijät-Hämeen liittoon uusi maakuntajohtaja.

Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että maakuntajohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri Ulla-Kirsikka Vainio.

Päijät-Hämeen liiton henkilöstöraportti 2025

Maakuntahallitus merkitsi Päijät-Hämeen liiton vuoden 2025 henkilöstöraportin tiedoksi ja toimittaa sen maakuntavaltuustolle osaksi vuoden 2025 tilinpäätöksen tausta-aineistoa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025

Maakuntahallitus allekirjoitti vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka tilintarkastuksen jälkeen käsitellään maakuntavaltuustossa kesäkuussa.

Hallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että liiton vuoden 2025 alijäämä 67.739 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Lisäksi hallitus allekirjoitti vuoden 2025 tilinpäätöksen, lähetti sen tilintarkastajalle ja päätti viedä tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455

Päijät-Hämeen maakuntakaavan luonnoksesta saatu palaute ja vastineiden hyväksyminen

Maakuntahallitus sai maakuntakaavan luonnoksesta 46 lausuntoa ja 73 mielipidettä. Hallitus merkitsi palautteet tiedoksi ja hyväksyi niihin laaditut vastineet. Liiton toimisto lähettää vastineet palautteen antajille.

Lisätiedot: aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 762

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset

Maakuntahallitus nimesi 13.10.2025 maakunnan yhteistyöryhmään Hämeen ELY-keskuksen jäsenet ja varajäsenet. ELY-keskusten toiminta on sittemmin päättynyt ja elinvoimakeskukset ovat aloittaneet toimintansa. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusta on pyydetty nimeämään yhteistyöryhmään uudet jäsenet ja varajäsenet loppukaudeksi, vuoteen 2029 asti.

Maakuntahallitus nimitti Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ehdotuksen mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmään jäseniksi ja varajäseniksi:



Jäsen, varajäsen

Satu Mäkelä, Visa Niittyniemi

Jyrki Pitkänen, Elina Mäkäläinen

Vesa Jouppila, Mikko Hannula

Kari Halme, Jussi Kailasto

Eija Mannisenmäki, Niina Lamberg

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Elina Aakko, puh. 044 371 9458

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman seuranta 2025 ja tavoitteet 2026

Maakuntahallitus hyväksyi Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman 13.3.2023. Ohjelman tavoitteena on lisätä päijäthämäläisten fyysistä aktiivisuutta ja vähentää paikallaanoloa. Ohjelman seuranta ja tavoitteet esitetään hallitukselle vuosittain ohjausryhmän käsittelyn jälkeen.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman seuranta 2025 ja tavoitteet 2026 asiakirjan ja lähettää sen edelleen tiedoksi Päijät-Hämeen kuntiin sekä hyvinvointialueelle.

Lisätiedot: projektipäällikkö Saila Juntunen, puh. 044 077 3002

Yhteistyösopimus Zaporizzjan alueen kanssa

Maakuntahallitus vahvisti osaltaan Päijät-Hämeen ja Zaporizzjan alueen välisen toimintasuunnitelman vuosille 2026 ja 2027. Sen toteutumisesta raportoidaan hallitukselle syksyllä 2026 sekä vähintään kahdesti vuonna 2027.

Päijät-Hämeen ja Zaporizzjan alueen yhteistyö pohjautuu maakuntahallituksen 8.12.2025 hyväksymään yhteistyöasiakirjaan ja sitä täsmentävään toimintasuunnitelmaan.

Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157

Työllisyyskatsaus 1/2026

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5.2.2026

Viranhaltijapäätökset

Päijät-Hämeen liiton edustaja Kaakkois-Suomen alueellinen maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen yhteistyöryhmään

Päijät-Hämeen liiton esitys ehdokkaista valtion Taide- ja kulttuurineuvostoon toimikaudelle 2026–2029

KVTES:n henkilökohtaisen lisien maksaminen 1.1.2026 lukien (vuositarkistus)

Lausunto Kanta Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Savon oikoradan uusi linjausvaihtoehto -selvityksen hankinta

Muutokset projektipäällikön työsuhteeseen

Päijät-Hämeen liikennemallin hankinta 2026

Päijät-Hämeen liiton lausunto alueellisen matkailijaveron toteuttamisesta

Vellamo -maakuntavaakunan käyttäminen Tammenlehvä Päijät-Hämeen Perinneyhdistys ry:n toiminnassa

Harjoittelijan palkkaaminen donitsitalousmallin soveltamiseen Päijät-Hämeessä

Lausunto Jokirannan osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnoksesta

Lausunto Tainionvirran asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta

Liiton pankkitilin lopettaminen

Vuosiloman myöntäminen vt. maakuntajohtaja Juha Hertsille

Lausunto Orimattilan Uudenkartanon osayleiskaavan luonnoksesta

Erityisasiantuntijan työskentely Europe Direct Päijät-Hämeessä

Lausunto asemakaavamuutoksen luonnoksesta A-2953, Salinkallion koulu

Viestintäasiantuntijan työskentely Europe Direct Päijät-Hämeessä

Vuosiloman myöntäminen vt. maakuntajohtaja Juha Hertsille

Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455

Esityslista 16.3.2026