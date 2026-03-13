Kokoomuksen Sirén MEP Heinäluomalle: Ei syytä pelotteluun
16.3.2026 14:19:14 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Saara-Sofia Sirén pitää europarlamentaarikko Eero Heinäluoman puheita Euroopan komission vallankaappausyrityksestä pelotteluna.
”Suomi ja muut jäsenmaat eivät ole suostumassa mihinkään sellaiseen malliin, jossa EU-rahojen käytön ehdoksi laitetaan se, että komission jäsenmaihin kohdistuvia taloussuosituksia on pakko noudattaa ehtona rahan saannille. Tämä on yksinkertaisesti väärin”, Sirén sanoo.
”Euroopan komission ehdotuksessa tulevalle rahoituskehyskaudelle on kyse siitä, että nykyisestä, useiden satojen EU-rahoitusohjelmien kokonaisuudesta, siirrytään yhteen jäsenmaakohtaiseen kansalliseen ja alueelliseen kumppanuusohjelmaan (NRP). Tämä on sitä EU-rahoituksen yksinkertaistamista, jota Suomikin on pitkään peräänkuuluttanut”, Sirén jatkaa.
Kansallisen ja alueellisen ohjelman on jokaisessa jäsenmaassa tuettava esimerkiksi alueellisten erojen vähentämistä sekä suojattava ja lujitettava demokratiaa.
Sen lisäksi ohjelman on vastattava tehokkaasti haasteisiin, jotka on havaittu esimerkiksi maakohtaisissa suosituksissa, keskipitkän aikavälin finanssi- ja rakennepoliittisissa suunnitelmissa, sisäisen turvallisuuden strategioissa sekä kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on myös keskeistä ohjelmassa.
”Talouspolitiikan suositukset ovat vain yksi osa tavoitteita, jotka jäsenmaan täytyy omassa kansallisessa ja alueellisessa suunnitelmassaan huomioida. Ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että talouspolitiikan suositukset nousisivat muita EU:ssa yhdessä määritettyjä tavoitteita tärkeämmiksi. Komission ehdotukseen sisältyvä ehdollisuus ja tulosperusteisuus nimenomaan varmistavat sen, että eurooppalaisten veronmaksajien rahat meillä ja muissa jäsenmaissa menevät sinne, mihin on tarkoituskin”, Sirén jatkaa.
Neuvottelut EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2028–2034 ovat edelleen kesken.
”Suomi tekee Brysselissä ja muiden pääkaupunkien suuntaan jatkuvasti vaikuttamistyötä varmistaakseen, että rahoituskehyksen kokonaistaso on maltillinen ja Suomelle kohdennettava rahoitus oikeansuhtainen. Esimerkiksi turvallisuuteen ja puolustukseen kohdennettua rahoitusta on osoitettava sinne, missä Eurooppaa puolustetaan, eli Suomen itärajalle”, Sirén päättää.
Saara-Sofia SirénKansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
