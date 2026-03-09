Firalle positiivinen tulos pienentyneestä liikevaihdosta huolimatta
17.3.2026 09:00:49 EET | Fira | Tiedote
Vuonna 2025 rakentamisen palveluyhtiö Firan liikevaihto tippui odotetusti, mutta tulos pysyi voitollisena. Useiden hankkeiden aloitus siirtyi vuodelle 2026 eikä tilauskantatavoitetta saavutettu. Firan vuosi 2026 näyttää huomattavasti paremmalta.
Firan liikevaihto laski vuonna 2025 ennusteiden mukaisesti ollen 160,2 (248,9) miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) oli 3,1 (9,7) miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) laski 1,9 (8,4) miljoonaan euroon liiketulosprosentin ollessa 1,2 % (3,4 %).
- Meille rakentamisen alhon sykli tuli hieman muita myöhemmin ja pohja koettiin vuoden 2025 aikana. Kevään 2026 aikana tilauskanta on vahvistunut merkittävästi ja hankekehityksessä olevia hankkeita odotetaan siirrettäväksi tilauskantaan lisää 2026 aikana, kertoo Firan toimitusjohtaja Esa Mäki.
Fira on siirtänyt hankkeita kaikkiaan noin 75 miljoonalla eurolla tilauskantaan vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja tilauskanta on maaliskuussa 2026 178 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 liikevaihdoksi ennustetaan 260 miljoonaa euroa.
Vuoden lopussa Firan kassavarat olivat 18,9 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste -205,6 prosenttia.
Firan vuosi 2025 lyhyesti
Fira sekä käynnisti että luovutti useamman merkittävän hankkeen vuoden aikana 2025. Korjaushankkeita Firalla oli käynnissä enemmän kuin koskaan. Vuoden aikana käynnistyi muun muassa kiinteistösijoitusyhtiö Spondalle rakennettava Mannerheimintie 6:n korjaushanke.
Vuoden aikana Fira käynnisti strategiatyön kaudelle 2025 – 2030, jonka tavoitteena on varmistaa yhteinen näkemys sekä luoda selkeät toimintalinjat. Työhön osallistui merkittävä määrä firalaisia.
Firassa kehitettiin 2025 aikana vastuullisuutta muun muassa päästölaskennan osalta, laajennettiin ympäristövastuullisen työmaan toimintaohjelmaa sekä vahvistettiin toimitusketjun vastuullisuutta. Tuusulan Rykmentinpuiston koulun ja päiväkodin elinkaarihanke saavutti ensimmäisenä elinkaarihankkeena Rakennustiedon ympäristöluokituksen täydet viisi tähteä.
Työturvallisuudessa Fira saavutti kaikkien aikojen ennätyslukeman tapaturmataajuuden ollessa 6,27 (tilastoitua tapaturmaa per 1 000 000 työtuntia).
Lisätietoa Firan vuodesta 2025 voi lukea 17.3.2025 julkaistusta vuosiraportointikokonaisuudesta, joka sisältää vuosikatsauksen, vastuullisuusraportin sekä tilinpäätöksen. Raportit ovat saatavilla osoitteessa: fira.fi/vuosikatsaus-2025
Fira on siirtynyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesta raportoinnista Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaiseen (FAS, Finnish Accounting Standards) raportointiin 1.1.2025 alkaen. Sekä tässä tiedotteessa että vuosiraportissa vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan FAS-raportoinnin periaatteita.
Esa MäkiFiraPuh:+358 40 833 1795esa.maki@fira.fi
Fira lyhyesti
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 248,9 miljoonaa euroa vuonna 2024. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset
Fira rakentaa modernin jakelukeskuksen lääketukkuri Oriolalle9.3.2026 08:03:26 EET | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on sopinut lääketukkuri Oriolan kanssa modernin jakelukeskuksen rakentamisesta Järvenpäähän. Rakennustyöt tontilla aloitetaan välittömästi.
Fira to build a modern distribution centre for pharmaceutical wholesaler Oriola9.3.2026 08:03:26 EET | Press release
Construction service company Fira has signed an agreement with pharmaceutical wholesaler Oriola to build a modern distribution center in Järvenpää. Construction work on the site will begin immediately.
Fira aloitti As Oy Saarenhelmen rakentamisen Nihtiin22.12.2025 09:15:17 EET | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on aloittanut Helsingin Nihtiin rakennettavan Hitas-asuinkerrostalon rakentamisen sijoitusyhtiö Kilo Invest Oy:lle. Kohteen 41 asunnosta 36 on joko varattu tai myyty.
Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti – Suomen ensimmäinen elinkaarihanke viiden tähden ympäristöluokituksella27.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Firan ja Caverionin yhteistyössä toteuttama Tuusulan Rykmentinpuiston koulu ja päiväkoti -elinkaarihanke saavutti täydet viisi tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksessa ensimmäisenä elinkaarihankkeena.
Fira aloitti Keravan maauimalan peruskorjauksen23.10.2025 07:52:26 EEST | Tiedote
Keravan kaupungin lähes 70 vuotta vanha maauimala uudistetaan täydellisesti rakentamisen palveluyhtiö Firan toimesta. Mittavan peruskorjaushankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2025, ja uudistettu maauimala on tarkoitus avata yleisölle alkukesällä 2027.
