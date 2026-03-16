Tyyntä myrskyn edellä – Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit yhdistävät voimansa
16.3.2026 12:16:38 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Perjantaina 20.3. klo 18 Vaasan kaupungintalolla kuullaan perinteinen yhteiskonsertti, kun Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit nousevat samalla lavalle tulkitsemaan pohjoisen luonnon voimia suomalaisen musiikin kautta. Illan johtaa kapellimestari Jukka Iisakkila ja solistina loistaa nouseva viulutaiteilija Otto Antikainen.
Illan avaa säveltäjä Outi Tarkiaisen orkesteriteos Jään lauluja, joka kuvaa arktisen jään liikettä ja ääniä – helinää, ryskettä ja vääjäämätöntä vyöryä. Teoksessa jää hengittää vuodenaikojen mukana muistuttaen samalla luonnon muutoksesta ja katoavaisuudesta.
Viulusolistina kuullaan Otto Antikaista, joka nousi laajempaan tietoisuuteen yltämällä Sibelius-viulukilpailun finaaliin. Hän tulkitsee Einar Englundin lyyrisen Viulukonserton, jossa virtuoosisuus yhdistyy tanssilliseen energiaan ja herkkään ilmaisuun.
Konsertin toisella puoliskolla kuullaan Jean Sibeliuksen musiikkia William Shakespearen näytelmään Myrsky. Säveltäjä loi teokseen yhden nerokkaimmista orkesteripartituureistaan, ja sen rikas tyylilajien kirjo kuljettaa kuulijan matkalle sävelrunouden maailmaan.
Kotimaisuuden asteen täydentää kapellimestarilegenda Jorma Panulan lumoava orkesteriteos L’heure bleue – Sininen hetki, joka kuvaa iltahämärän hienovaraista ja maagista tunnelmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Lugnet före stormen – Vasa och Seinäjoki orkestrar på samma scen16.3.2026 12:16:46 EET | Tiedote
Fredagen den 20 mars kl. 18 kan publiken uppleva en traditionell gemensam konsert i Vasa stadshus, när Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar stiger upp på samma scen för att tolka naturens krafter i norr genom finsk musik. Kvällen leds av dirigenten Jukka Iisakkila och solist är violinisten Otto Antikainen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme