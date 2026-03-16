Tyyntä myrskyn edellä – Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit yhdistävät voimansa

16.3.2026 12:16:38 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Perjantaina 20.3. klo 18 Vaasan kaupungintalolla kuullaan perinteinen yhteiskonsertti, kun Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit nousevat samalla lavalle tulkitsemaan pohjoisen luonnon voimia suomalaisen musiikin kautta. Illan johtaa kapellimestari Jukka Iisakkila ja solistina loistaa nouseva viulutaiteilija Otto Antikainen.

Illan avaa säveltäjä Outi Tarkiaisen orkesteriteos Jään lauluja, joka kuvaa arktisen jään liikettä ja ääniä – helinää, ryskettä ja vääjäämätöntä vyöryä. Teoksessa jää hengittää vuodenaikojen mukana muistuttaen samalla luonnon muutoksesta ja katoavaisuudesta.

Viulusolistina kuullaan Otto Antikaista, joka nousi laajempaan tietoisuuteen yltämällä Sibelius-viulukilpailun finaaliin. Hän tulkitsee Einar Englundin lyyrisen Viulukonserton, jossa virtuoosisuus yhdistyy tanssilliseen energiaan ja herkkään ilmaisuun.

Konsertin toisella puoliskolla kuullaan Jean Sibeliuksen musiikkia William Shakespearen näytelmään Myrsky. Säveltäjä loi teokseen yhden nerokkaimmista orkesteripartituureistaan, ja sen rikas tyylilajien kirjo kuljettaa kuulijan matkalle sävelrunouden maailmaan.

Kotimaisuuden asteen täydentää kapellimestarilegenda Jorma Panulan lumoava orkesteriteos L’heure bleue – Sininen hetki, joka kuvaa iltahämärän hienovaraista ja maagista tunnelmaa.

klassinen musiikki, vaasan kaupunginorkesteri, tapahtumat, konsertit

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

