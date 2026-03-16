Lugnet före stormen – Vasa och Seinäjoki orkestrar på samma scen

16.3.2026 12:16:46 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Fredagen den 20 mars kl. 18 kan publiken uppleva en traditionell gemensam konsert i Vasa stadshus, när Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar stiger upp på samma scen för att tolka naturens krafter i norr genom finsk musik. Kvällen leds av dirigenten Jukka Iisakkila och solist är violinisten Otto Antikainen.

Kvällen inleds med kompositören Outi Tarkiainens orkesterverk Jään lauluja (“Isens sånger”), som skildrar den arktiska isens rörelser och ljud – klingande, krasande och den obevekliga framfarten. Verket låter isen andas i takt med årstiderna, samtidigt som det påminner om naturens förändring och förgänglighet.

Violinisten Otto Antikainen, som fick bredare uppmärksamhet efter att ha nått finalen i Sibelius-violintävlingen, tolkar Einar Englunds lyriska Violinkonsert, där virtuositet förenas med dansant energi och känslig uttryckskraft.

I konsertens andra del hörs Jean Sibelius musik till William Shakespeares pjäs Stormen. Kompositören skapade här en av sina mest geniala orkesterpartitur, och dess rika stilvariationer tar lyssnaren med på en resa genom tonspråkets värld.

En extra touch av finsk musik kompletteras av dirigentlegendaren Jorma Panulas fängslande orkesterverk L’heure bleue – Den blå timmen, som skildrar skymningens subtila och magiska stämning.

klassiskmusikvasa stadsorkesterkonsert

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

