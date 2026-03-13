Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Suomen pisimmällä sillalla

Koeajoilla varmistetaan raitiotien, vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus ja turvallisuus. Ennen koeajoa linjan ajolangat on sähköistetty.

Koeajot kestävät useita viikkoja, mutta jokaisena päivänä ei ajeta. Koeajoja tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–18, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Radalla saattaa liikkua myös työkoneita, mönkijöitä ja kunnossapitokalustoa.

Rata-alue on tarkoitettu ainoastaan raitiovaunuille. Radalla ei saa koeajojen aikana tai muulloinkaan liikkua lukuun ottamatta suojateitä ja ns. ylityspaikkoja.

Huomioi ylityspaikkojen liikennesäännöt

Raitiotien ylityspaikat, jotka tunnistaa asfalttiin maalatusta raitiovaunun kuvasta ja suojatienmerkkien puuttumisesta keskisaarekkeilta. Ylityspaikalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Raitiotiellä ajetaan koeajojen aikaan maksimissaan 70 km/h nopeudella, joka on Kruunusillat-raitiotien suurin tavoiteliikennöintinopeus. Käytännössä raitiovaunu kuitenkin liikkuu pääosin nopeudella 30–50 km/h, risteysalueilla ja kaarteissa hitaammin.

Koeajojen aikana turvallisuus varmistetaan myös liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla.

Matkustajaliikenteen aloitus

Raitiotien valmistumisen jälkeen Kaupunkiliikenne Oy aloittaa raitiovaununkuljettajien koulutukset uudella rataosuudella ja varmistaa turvallisen liikennöinnin edellytykset ennen matkustajaliikenteen aloittamista.

Matkustajaliikenne on tavoite aloittaa vuoden 2027 alkupuolella. HSL päättää ja tiedottaa aikanaan matkustajaliikenteen aloittamisesta. Lisätietoja matkustajaliikenteestä: hsl.fi/kruunusillat