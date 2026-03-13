Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Suomen pisimmällä sillalla

16.3.2026 12:29:13 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kruunuvuorensillalla aloitetaan koeajot raitiovaunulla tiistaina 17. maaliskuuta. Sillan koeajojen jälkeen koeajoja ajetaan koko Kruunusillat-raitiotien reitillä Hakaniemen ja Laajasalon Yliskylän välillä.

Kruunusillat-raitiotien koeajoja ajetaan 17.3. lähtien Kruunuvuorensillalla ja koko reitillä.

Koeajoilla varmistetaan raitiotien, vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus ja turvallisuus. Ennen koeajoa linjan ajolangat on sähköistetty.

Koeajot kestävät useita viikkoja, mutta jokaisena päivänä ei ajeta. Koeajoja tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–18, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Radalla saattaa liikkua myös työkoneita, mönkijöitä ja kunnossapitokalustoa.

Rata-alue on tarkoitettu ainoastaan raitiovaunuille. Radalla ei saa koeajojen aikana tai muulloinkaan liikkua lukuun ottamatta suojateitä ja ns. ylityspaikkoja.

Huomioi ylityspaikkojen liikennesäännöt 

Raitiotien ylityspaikat, jotka tunnistaa asfalttiin maalatusta raitiovaunun kuvasta ja suojatienmerkkien puuttumisesta keskisaarekkeilta. Ylityspaikalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Raitiotiellä ajetaan koeajojen aikaan maksimissaan 70 km/h nopeudella, joka on Kruunusillat-raitiotien suurin tavoiteliikennöintinopeus. Käytännössä raitiovaunu kuitenkin liikkuu pääosin nopeudella 30–50 km/h, risteysalueilla ja kaarteissa hitaammin.

Koeajojen aikana turvallisuus varmistetaan myös liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla.

Matkustajaliikenteen aloitus

Raitiotien valmistumisen jälkeen Kaupunkiliikenne Oy aloittaa raitiovaununkuljettajien koulutukset uudella rataosuudella ja varmistaa turvallisen liikennöinnin edellytykset ennen matkustajaliikenteen aloittamista.

Matkustajaliikenne on tavoite aloittaa vuoden 2027 alkupuolella. HSL päättää ja tiedottaa aikanaan matkustajaliikenteen aloittamisesta. Lisätietoja matkustajaliikenteestä: hsl.fi/kruunusillat

helsinki

Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.

Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. www.kruunusillat.fi -

