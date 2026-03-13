Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Suomen pisimmällä sillalla
16.3.2026 12:29:13 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kruunuvuorensillalla aloitetaan koeajot raitiovaunulla tiistaina 17. maaliskuuta. Sillan koeajojen jälkeen koeajoja ajetaan koko Kruunusillat-raitiotien reitillä Hakaniemen ja Laajasalon Yliskylän välillä.
Koeajoilla varmistetaan raitiotien, vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus ja turvallisuus. Ennen koeajoa linjan ajolangat on sähköistetty.
Koeajot kestävät useita viikkoja, mutta jokaisena päivänä ei ajeta. Koeajoja tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–18, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Radalla saattaa liikkua myös työkoneita, mönkijöitä ja kunnossapitokalustoa.
Rata-alue on tarkoitettu ainoastaan raitiovaunuille. Radalla ei saa koeajojen aikana tai muulloinkaan liikkua lukuun ottamatta suojateitä ja ns. ylityspaikkoja.
Huomioi ylityspaikkojen liikennesäännöt
Raitiotien ylityspaikat, jotka tunnistaa asfalttiin maalatusta raitiovaunun kuvasta ja suojatienmerkkien puuttumisesta keskisaarekkeilta. Ylityspaikalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.
Raitiotiellä ajetaan koeajojen aikaan maksimissaan 70 km/h nopeudella, joka on Kruunusillat-raitiotien suurin tavoiteliikennöintinopeus. Käytännössä raitiovaunu kuitenkin liikkuu pääosin nopeudella 30–50 km/h, risteysalueilla ja kaarteissa hitaammin.
Koeajojen aikana turvallisuus varmistetaan myös liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla.
Matkustajaliikenteen aloitus
Raitiotien valmistumisen jälkeen Kaupunkiliikenne Oy aloittaa raitiovaununkuljettajien koulutukset uudella rataosuudella ja varmistaa turvallisen liikennöinnin edellytykset ennen matkustajaliikenteen aloittamista.
Matkustajaliikenne on tavoite aloittaa vuoden 2027 alkupuolella. HSL päättää ja tiedottaa aikanaan matkustajaliikenteen aloittamisesta. Lisätietoja matkustajaliikenteestä: hsl.fi/kruunusillat
Henna PenttiläKäyttöönottopäällikkö, Kruunusillat-raitiotiePuh:040 556 4081henna.penttila@nrcgroup.fi
Lauri HänninenViestintäpäällikkö, Kruunusillat-raitiotiePuh:040 568 6711lauri.hanninen@hel.fi
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. www.kruunusillat.fi -
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunki selvittää häiriötilannetta Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla13.3.2026 10:58:52 EET | Tiedote
Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla on havaittu merkittävä poikkeama sulatusvesien purussa. Vastaanottopaikalle ei tule vettä normaalisti purkuputken kautta, ja on mahdollista, että vettä on ohjautunut hallitsemattomasti maaperään.
Förnyelsen av Brunnsgatan förändrar området till en inbjudande huvudentré till Helsingfors13.3.2026 10:10:13 EET | Pressmeddelande
Förändringarna förbättrar områdets trivsel och säkerhet samt möjliggör smidiga byten mellan olika trafikformer. I förnyelsen värnas områdets kulturhistoriska särdrag och man förbereder sig för de extrema väderfenomen som orsakas av klimatförändringen. Invånarna har möjlighet att kommentera planer fram till den 31 mars.
Kaivokadun uudistus muuttaa alueen kutsuvaksi Helsingin pääsisäänkäynniksi13.3.2026 10:10:13 EET | Tiedote
Kaivokadulla tehtävät muutokset parantavat alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistavat sujuvat vaihdot eri liikennemuotojen välillä. Uudistuksessa vaalitaan alueen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä ja varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin. Alueen suunnitelmista voi antaa palautetta maaliskuun loppuun asti.
Ny detaljplan för Stansviksberget: sex hus planeras att byggas i stället för 2713.3.2026 09:24:38 EET | Pressmeddelande
Stansviksbergets område i Kronbergsstranden har under de senaste åren varit föremål för naturrelaterade tvister. I det nya planutkastet föreslås att den planerade byggnationen i det skogiga området minskas avsevärt.
Stansvikinkallioon uusi asemakaava: suunnitteilla kuusi taloa 27:n sijaan13.3.2026 09:24:38 EET | Tiedote
Kruunuvuorenrannassa sijaitseva Stansvikinkallion alue on ollut viime vuosina luontoon liittyvien kiistojen kohteena. Uudessa kaavaluonnoksessa ehdotetaan, että metsäiselle alueelle suunniteltua rakentamista vähennetään merkittävästi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme