Uudenmaan RKP: Ruotsinkieliset kielisaarekkeet eivät selviydy ilman ruotsinkielistä koulutusta
16.3.2026 14:16:04 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uudenmaan RKP pitää vahvaa ruotsinkielistä koulutusta edellytyksenä sille, että Uudenmaan ruotsinkieliset kielisaarekkeet säilyvät. Uudellamaalla ruotsinkielisiä kielisaarekkeita on Hyvinkäällä, Keravalla, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vihdissä. Elinvoimainen ruotsinkielinen yhteisö ja toimiva koulutuspolku varhaiskasvatuksesta kouluun mahdollistavat elämän ruotsiksi myös perinteisten kaksikielisten alueiden ulkopuolella.
– Kaksikieliset palvelut tekevät kunnasta houkuttelevamman lapsiperheille, pääkaupunkiseudulta muuttaville sekä yrityksille, jotka etsivät avointa ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Tässä mielessä kaksikielisyys liittyy myös kunnan elinvoimaan, sanoo Vihdin kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Heidi Seppälä.
Kun kunta panostaa aktiivisesti kaksikielisyyteen, myös ruotsinkielinen toiminta voi kasvaa. Kielisaarekkeista on esimerkkejä, joissa kielikylvyn ansiosta ruotsinkielisessä opetuksessa on enemmän lapsia kuin äidinkielitilastot antaisivat ymmärtää. Laadukas toiminta houkuttelee myös suomenkielisiä perheitä valitsemaan lapsilleen ruotsinkielisen koulutuspolun.
Yhä useammin ruotsin- ja suomenkieliset koulut sijoitetaan myös saman katon alle. Toimivan ruotsinkielisen ympäristön takaamiseksi on erittäin tärkeää, että infrastruktuuri toimii ja että ruotsinkielisellä toiminnalla on omat tilansa.
– Lasten ruotsinkielinen kehitys on turvattava omilla ruotsinkielisillä tiloilla. Ruotsinkielisten lasten oikeutta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa on erityisen tärkeää vaalia silloin, kun useat kieliryhmät toimivat samoissa tiloissa, toteaa Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.
– Jos ruotsinkielistä koulutuspolkua kehitetään pitkäjänteisesti ja viisaasti, siitä voi tulla osa kunnan tulevaisuutta. Kaksikielisyys tulisi nähdä voimavarana ja mahdollisuutena – ei ongelmana. Kasvavalle ja kehittyvälle kunnalle kielellinen monimuotoisuus on vahvuus, Seppälä päättää.
Yhteyshenkilöt
Karin CederlöfUudenmaan RKP:n puheenjohtajaPuh:050 494 9780
