Tulossa: UPS-valmiusharjoitus to 19.3. klo 12.30

16.3.2026 16:07:33 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Torstaina 19.3.2026 klo 12.30 järjestetään laaja ulkoisen pelastussuunnitelman harjoitus (UPS) Vantaalla Okmeticin alueella (Piitie 2) sekä Pelastuskeskuksella (Turbiinitie 14). Harjoitus näkyy alueella pelastusajoneuvojen liikkumisena, mutta ei aiheuta vaaraa asukkaille.

Harjoituksessa ovat mukana Keski‑Uudenmaan pelastuslaitos, poliisi, HSY, Tukes, Vantaan kaupunki ja Okmetic. Tavoitteena on vahvistaa viranomaisyhteistyötä ja harjoitella mahdollisen suuronnettomuuden varalta.

Huomioithan nämä asiat:

  • Harjoituksen aikana ei tarvita asukkailta toimenpiteitä.
  • Liikennettä alueella voi hetkellisesti olla normaalia enemmän.
  • Harjoitusalue on merkitty kylteillä, joista käy ilmi, että kyseessä on harjoitus.

Lisätiedot

Palomestari Ville Vahala

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

p. 040 750 4130

keski-uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

