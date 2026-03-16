Tulossa: UPS-valmiusharjoitus to 19.3. klo 12.30
16.3.2026 16:07:33 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Torstaina 19.3.2026 klo 12.30 järjestetään laaja ulkoisen pelastussuunnitelman harjoitus (UPS) Vantaalla Okmeticin alueella (Piitie 2) sekä Pelastuskeskuksella (Turbiinitie 14). Harjoitus näkyy alueella pelastusajoneuvojen liikkumisena, mutta ei aiheuta vaaraa asukkaille.
Harjoituksessa ovat mukana Keski‑Uudenmaan pelastuslaitos, poliisi, HSY, Tukes, Vantaan kaupunki ja Okmetic. Tavoitteena on vahvistaa viranomaisyhteistyötä ja harjoitella mahdollisen suuronnettomuuden varalta.
Huomioithan nämä asiat:
- Harjoituksen aikana ei tarvita asukkailta toimenpiteitä.
- Liikennettä alueella voi hetkellisesti olla normaalia enemmän.
- Harjoitusalue on merkitty kylteillä, joista käy ilmi, että kyseessä on harjoitus.
Lisätiedot
Palomestari Ville Vahala
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
p. 040 750 4130
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 16.3.2026 klo 1816.3.2026 14:52:04 EET | Tiedote
Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 16.3.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).
Mitä tehdä nuorten asunnottomuudelle? Kutsuimme Vantaan toimijat keskustelemaan!13.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) ja Vantaan kaupungin Asunto kaikille -hanke järjesti torstaina 5.3.2026 Nuorten asuminen ja asunnottomuus -verkostopäivän Vantaalla. Tilaisuus keräsi yhteensä n. 50 osallistujaa kuulemaan ja keskustelemaan nuorten asumisen tilanteesta ja asunnottomuuden vähentämisestä.
Reformprogrammet ger resultat – Områdesstyrelsen för vidare Myrbacka familjecenters lösningar4.3.2026 08:58:57 EET | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets områdesstyrelse sammanträdde den 3 mars 2026. På sammanträdet behandlades behandlingen av genomförandet av reformprogrammet samt beslut om utformning av Myrbacka familjecentrets verksamhetsställe.
Uudistusohjelma tuottaa tuloksia – Aluehallitus vei eteenpäin Myyrmäen perhekeskuksen ratkaisuja4.3.2026 08:58:57 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 3. maaliskuuta 2026. Kokouksessa käsiteltiin uudistusohjelman toteutumisen käsittely sekä päätökset Myyrmäen perhekeskuksen toimipistejärjestelyistä.
Fire in Pähkinärinne Vantaa last night – the wellbeing services county offers social and crisis emergency services for those who need it3.3.2026 10:05:49 EET | Tiedote
There was a middle-sized construction fire in Pähkinärinne Vantaa during the night between Monday and Tuesday. Five persons died in the fire. Central Uusimaa Rescue Department has been responsible for the rescue and emergency care services. The police is responsible for providing information about the situation.
